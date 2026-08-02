 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Συνεταιριστικές τράπεζες: Επενδύσεις, ανάπτυξη και νέα δυναμική

Ποια είναι τα αναπτυξιακά σχέδια για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Τράπεζες 02.08.2026, 09:42
Σχολιάστε
Συνεταιριστικές τράπεζες: Επενδύσεις, ανάπτυξη και νέα δυναμική
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τα οικονομικά τους μεγέθη ενισχύουν οι συνεταιριστικές τράπεζες που διαθέτουν σήμερα πανελλαδική τραπεζική άδεια, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά τους και επενδύοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό, διεκδικώντας ακόμη πιο ενεργό ρόλο στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας υλοποιούν αναπτυξιακά σχέδια με έμφαση στην πιστωτική επέκταση, την τεχνολογία και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πανελλαδική τραπεζική άδεια διαθέτει επίσης και η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας.

Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας: Η σημερινή εικόνα

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ιδρύθηκε το 1994 με πρωτοβουλία της τοπικής κοινωνίας και του Επιμελητηρίου Καρδίτσας και λειτουργεί με κερδοφορία για περισσότερα από 32 χρόνια αδιαλείπτως. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας, σήμερα βρίσκεται στην πιο δυναμική φάση της ιστορίας της. Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, το 2025 ήταν χρονιά-ρεκόρ, με το ενεργητικό να ξεπερνά για πρώτη φορά τα 320 εκατ. ευρώ και να διαμορφώνεται στα 322,4 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 17,1% σε σχέση με το 2024. Οι καταθέσεις ανήλθαν σε 280,2 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 44 εκατ. ευρώ, οι χορηγήσεις ξεπέρασαν τα 170 εκατ. ευρώ, ενώ τα ανοίγματα σε καθυστέρηση κινούνται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, πέριξ του 5%, και τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 34 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας προσεγγίζει το 24%-από τους υψηλότερους του ελληνικού τραπεζικού συστήματος-ο δείκτης ρευστότητας ανέρχεται στο 600% και η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων υπερβαίνει σταθερά το 10% τα τελευταία χρόνια. Τα μέλη της Τράπεζας προσεγγίζουν πλέον τις 19.000 και αυξάνονται σταθερά, γεγονός που, σύμφωνα με την ίδια, αποτελεί τη μεγαλύτερη ψήφο εμπιστοσύνης.

Σε ό,τι αφορά τη φυσική παρουσία της, αυτή εκτείνεται, πέραν του κεντρικού καταστήματος στην Καρδίτσα, στη Λάρισα και τον Βόλο, καθώς και στον Παλαμά, τις Σοφάδες, το Μουζάκι και τα Φάρσαλα, αριθμώντας περισσότερους από 100 εργαζόμενους, οι οποίοι αποτελούν την ψυχή της Τράπεζας. Σημαντικός σταθμός της χρονιάς που πέρασε ήταν η απόκτηση άδειας πανελλαδικής λειτουργίας, η οποία δίνει τη δυνατότητα να υπηρετεί το συνεταιριστικό της μοντέλο σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, η Τράπεζα έχει ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, καθώς είναι το μοναδικό ελληνικό μέλος της Global Alliance for Banking on Values (GABV), η πρώτη ελληνική τράπεζα μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ηθικών και Εναλλακτικών Τραπεζών (FEBEA), καθώς και μέλος του European Microfinance Network (EMN) και του Microfinance Center (MFC).

τράπεζες

Στρατηγική και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Η έμφαση της Τράπεζας, όπως αναφέρει στο ΑΠΕ/ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, Παναγιώτης Τουρναβίτης, δίνεται εκεί όπου χτυπά η καρδιά της πραγματικής οικονομίας: στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους αγρότες, στους ελεύθερους επαγγελματίες και στα νοικοκυριά, με τη μικροχρηματοδότηση να λαμβάνει βαρύτητα στο μείγμα των χορηγήσεών της. Όπως επισημαίνει, η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ήταν η πρώτη ελληνική τράπεζα που συνεργάστηκε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ήδη από το 2016. Σήμερα αξιοποιεί ένα ευρύ φάσμα εθνικών και ευρωπαϊκών εργαλείων, από τις εγγυήσεις InvestEU του EIF και τα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας έως τη συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης, με την οποία υπογράφηκε πρόσφατα χρηματοδοτικό πλαίσιο 10 εκατ. ευρώ, συνοδευόμενο από επιχορήγηση 700 χιλ. ευρώ για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενίσχυσης των πελατών της στη Θεσσαλία.

Το βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως σημειώνει ο κ. Τουρναβίτης, είναι η φιλοσοφία που διέπει τη λειτουργία της και το ίδιο το συνεταιριστικό μοντέλο. Οι πελάτες της Τράπεζας είναι ταυτόχρονα και ιδιοκτήτες της Τράπεζας, οι αποφάσεις λαμβάνονται τοπικά, από ανθρώπους που γνωρίζουν την τοπική οικονομία από πρώτο χέρι, και τα κέρδη επανεπενδύονται στον τόπο. Είναι χαρακτηριστικό, όπως αναφέρει, ότι περίπου το 59% των εσόδων επιστρέφει στην τοπική οικονομία. Σε μια εποχή όπου η τραπεζική γίνεται ολοένα και πιο απρόσωπη, η Τράπεζα επιμένει στη σχέση εμπιστοσύνης, στην ταχύτητα και στην ευελιξία που μόνο μια συνεταιριστική τράπεζα μπορεί να προσφέρει. Στο πρόσωπο κάθε πελάτη βλέπει έναν μοναδικό άνθρωπο, με τη δική του ιστορία, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του όνειρα, σχέση που, όπως τονίζει, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο υπηρετεί το όραμά του.

Προοπτικές και επόμενα βήματα

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες και τους στόχους της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας για τα επόμενα χρόνια, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας σημειώνει πως οι στρατηγικές προτεραιότητες κινούνται σε τρεις βασικούς άξονες.

Ο πρώτος είναι η συνετή αξιοποίηση της πανελλαδικής άδειας, μετά την εδραίωση της παρουσίας της Τράπεζας στη Θεσσαλία, με τη σταδιακή επέκταση της παρουσίας της και πέρα από αυτήν, πάντα με τον ρυθμό και την προσοχή που επιβάλλει η συνεταιριστική της φιλοσοφία.

Ο δεύτερος άξονας αφορά την τεχνολογία και τα νέα προϊόντα. Όπως επισημαίνει, μέσα στο επόμενο διάστημα ολοκληρώνονται σημαντικές επενδύσεις στις ψηφιακές πληρωμές, με νέα ψηφιακά προϊόντα και δυνατότητες ψηφιακού πορτοφολιού, ενώ παράλληλα η Τράπεζα εξερευνά συστηματικά τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να βελτιώνει τις εσωτερικές της λειτουργίες και την εξυπηρέτηση των μελών της.

Ο τρίτος άξονας είναι η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και κλάδων που μπορούν να δημιουργήσουν ουσιαστικές αλυσίδες αξίας στην περιοχή. Παράλληλα, όπως αναφέρει, αναπτύσσονται καινοτόμα εργαλεία μεικτής χρηματοδότησης σε συνεργασία με Ευρωπαίους εταίρους, πανεπιστήμια και θεσμικούς φορείς.

Ξεχωριστή στιγμή για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας θα αποτελέσει, σύμφωνα με τον κ. Τουρναβίτη, η φιλοξενία της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Συνάντησης της GABV στην Καρδίτσα τον Νοέμβριο του 2026. Όπως σημειώνει, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μια τράπεζα από την ελληνική περιφέρεια να έχει λόγο και ρόλο στον διεθνή διάλογο για μια τραπεζική με αξίες. Καταλήγοντας, υπογραμμίζει ότι ο στόχος της Τράπεζας παραμένει σταθερός και ξεκάθαρος: να αποδεικνύει καθημερινά ότι η τραπεζική μπορεί να είναι ταυτόχρονα τεχνολογικά προηγμένη και βαθιά ανθρώπινη.

Η σημερινή εικόνα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων συμπληρώνει εφέτος 30 χρόνια συνεχούς παρουσίας ως πιστωτικό ίδρυμα και βρίσκεται σε μια νέα αναπτυξιακή φάση, έχοντας ενισχύσει σημαντικά τη χρηματοοικονομική της θέση και τις προοπτικές της.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας, το 2025 αποτέλεσε μία ακόμη χρονιά ισχυρών επιδόσεων. Οι καταθέσεις ανήλθαν σε 655,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 3,8% σε ετήσια βάση, ενώ οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα 438,9 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα έφτασαν τα 176,6 εκατ. ευρώ, τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στα 63,9 εκατ. ευρώ, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 17% (16,6% σε ενοποιημένη βάση) και τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 35,5%, στα 4,1 εκατ. ευρώ.

Σήμερα, η Τράπεζα διαθέτει δίκτυο 23 καταστημάτων και απασχολεί 250 εργαζομένους, ενώ αριθμεί 28.498 συνεταίρους, γεγονός που αποτυπώνει τη διαρκή ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης με την κοινωνία.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων δραστηριοποιείται διαχρονικά στην Κρήτη, στηρίζοντας την τοπική επιχειρηματικότητα και την πραγματική οικονομία, ενώ πλέον διαθέτει πανελλαδική τραπεζική άδεια, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για σταδιακή επέκταση της παρουσίας και των υπηρεσιών της σε ολόκληρη τη χώρα. Με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, υψηλή ρευστότητα και σταθερά ανοδική πορεία, εισέρχεται σε μια νέα εποχή ανάπτυξης, διευρύνοντας τον ρόλο της στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

τράπεζες

Στρατηγική και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Η στρατηγική της Τράπεζας όπως αναφέρει στο ΑΠΕ/ΜΠΕ ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, Μιχαήλ Μαρακάκης, παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες, τους αγρότες και τα νοικοκυριά. Στόχος της Τράπεζας δεν είναι απλώς η πιστωτική επέκταση, αλλά η χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων που δημιουργούν προστιθέμενη αξία, νέες θέσεις εργασίας και αναπτυξιακές προοπτικές.

Βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως αναφέρει ο κ. Μαρακάκης, αποτελεί η βαθιά γνώση της τοπικής οικονομίας και η στενή σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε αναπτύξει με τους πελάτες και τους συνεταίρους μας εδώ και τρεις δεκαετίες. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων συνδυάζει την ευελιξία και την ταχύτητα λήψης αποφάσεων μιας περιφερειακής τράπεζας με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, υψηλή ρευστότητα και συντηρητική διαχείριση κινδύνων, στοιχεία που της επιτρέπει να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά ακόμη και σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας.

Παράλληλα, επενδύει συστηματικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες e-Banking και Mobile Banking, τις υποδομές κυβερνοασφάλειας και τις υπηρεσίες πληρωμών, ενώ ενσωματώνουμε σταδιακά τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης (ESG) στον τρόπο λειτουργίας και στις χρηματοδοτήσεις της.

Προοπτικές και επόμενα βήματα

Αναφερόμενος στις προοπτικές και τα επόμενα βήματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, ο πρόεδρος της Τράπεζας, Μιχαήλ Μαρακάκης, αναφέρει ότι η επόμενη περίοδος αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο στην εξέλιξη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων. Βασική της προτεραιότητα είναι η αξιοποίηση της πανελλαδικής τραπεζικής άδειας, ώστε να μεταφέρουμε το επιτυχημένο μοντέλο λειτουργίας που αναπτύξαμε στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές της χώρας, διατηρώντας ως βασικά χαρακτηριστικά τη στενή σχέση με τον πελάτη, την ταχύτητα στις αποφάσεις και τη βαθιά γνώση της τοπικής οικονομίας.

Παράλληλα, προχωρά ο εταιρικός μετασχηματισμός της Τράπεζας, με τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, την αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή και την εξέταση της προοπτικής εισαγωγής της σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και τη χρηματοδότηση περισσότερων επενδύσεων. Μετά τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, βασική επιδίωξη της Τράπεζας είναι η προστασία των συμφερόντων των παλαιών μεριδιούχων, η διασφάλιση της απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού της και η διατήρηση του κοινωνικού χαρακτήρα και της διαχρονικής προσφοράς της στην κοινωνία. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων επιπλέον επιλέχθηκε από το Ευρωσύστημα για να συμμετάσχει στο πιλοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης και δοκιμής του ψηφιακού ευρώ, αποτελώντας μία από τις 36 ευρωπαϊκές τράπεζες και παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που θα συμβάλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος των ηλεκτρονικών συναλλαγών στην Ευρώπη.

Ταυτόχρονα, συνεχίζει να επενδύει στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό, στην αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πελάτες, στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και στη διεύρυνση των χρηματοδοτικών εργαλείων για επιχειρήσεις και ιδιώτες. Στόχος είναι να διατηρηθεί ο αναπτυξιακός της ρόλος, συμβάλλοντας ακόμη πιο ουσιαστικά στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, με συνέπεια, ασφάλεια και μακροπρόθεσμη προοπτική.

Παρά τις διαφορετικές αφετηρίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, οι δύο συνεταιριστικές τράπεζες συγκλίνουν σε μια κοινή στρατηγική: επενδύουν στην ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης, στην αξιοποίηση της πανελλαδικής τραπεζικής άδειας, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, επιδιώκοντας να ενισχύσουν περαιτέρω τον ρόλο τους στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Συνεταιριστικές τράπεζες: Επενδύσεις, ανάπτυξη και νέα δυναμική
Τράπεζες

Συνεταιριστικές τράπεζες: Επενδύσεις, ανάπτυξη και νέα δυναμική
ΕΚΤ: Στην τεχνητή νοημοσύνη ποντάρουν ελληνικές βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις
Business

Στην AI επενδύουν οι ελληνικές επιχειρήσεις - Τι αναφέρει έρευνα της ΕΚΤ
Solo operators: Εκρηκτική άνοδος των εταιρειών του ενός εκατομμυρίου δολαρίων με μόνο «υπάλληλο» την AI
Τεχνολογία

Η ΑΙ... εκτοξεύει τα έσοδα των start uppers
Έτοιμα γεύματα: «Φλέβα» χρυσού για σούπερ μάρκετ και βιομηχανία
Business

«Φλέβα» χρυσού τα έτοιμα γεύματα - Πώς έγιναν λύσεις ευκολίας
Γαλακτοβιομηχανία Καράλης: Αύξηση τζίρου και καθαρών κερδών – Στόχος η επέκταση στην ελληνική αγορά
Business

Άλμα κερδών για την Καράλης - Πώς θα επεκταθεί στην ελληνική αγορά
Θεσσαλονίκη: Κλείνει το βράδυ ο Περιφερειακός λόγω Flyover
Μεταφορές

Θεσσαλονίκη: Κλείνει το βράδυ ο Περιφερειακός λόγω Flyover

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνική οικονομία: Πώς η χωριάτικη σαλάτα γίνεται μακροοικονομικός δείκτης
Economy

Τι «αποκαλύπτει» μια χωριάτικη σαλάτα για την οικονομία

Από την ενεργειακή κρίση και την κλιματική αλλαγή μέχρι τους μισθούς, τα ενοίκια και τον τουρισμό, η χωριάτικη σαλάτα εξηγεί καλύτερα από πολλούς οικονομικούς δείκτες πώς άλλαξε η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια

Αλέξανδρος Κλώσσας
Γουόρς: Ζήτησε ένα μήνυμα από την αγορά – Η αγορά τού απάντησε
World

Γουόρς: Ήθελε να ακούσει τις αγορές και πήρε... ηχηρό μήνυμα

Τα σημεία ανησυχίας των οικονομολόγων στα μηνύματα που έστειλε ο κεντρικός τραπεζίτης της Fed, Κέβιν Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
Solo operators: Εκρηκτική άνοδος των εταιρειών του ενός εκατομμυρίου δολαρίων με μόνο «υπάλληλο» την AI
Τεχνολογία

Η ΑΙ... εκτοξεύει τα έσοδα των start uppers

Οι solo operators με έσοδα άνω του 1 εκ. δολαρίων διπλασιάστηκαν μεταξύ 2023 και 2025, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς κάνει τη ζωή ακριβότερη
Tεχνητή νοημοσύνη

Το κρυφό κόστος της ΑΙ και πώς φθάνει στις... τσέπες μας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη φουσκώνει τον πληθωρισμό αυξάνοντας τις τιμές από την ενέργεια και το νερό μέχρι τις κονσόλες

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Βολφράμιο: Νέο κοίτασμα στις ΗΠΑ αλλάζει τα δεδομένα – Γιατί η NASA «μπλοκάρει» την εξόρυξη
World

Νέο κοίτασμα βολφραμίου στις ΗΠΑ - Εμπόδια βάζει η NASA στην εξόρυξη

Γιατί η κυβέρνηση Τραμπ έχει δώσει προτεραιότητα σε κρίσιμα εξορυκτικά έργα - Τι ισχυρίζεται για το κοίτασμα σε βολφράμιο η αμερικανική εξορυκτική

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Δημόσιο χρέος: Η Ελλάδα προχωρά σε ακόμη δύο πρόωρες αποπληρωμές 4,7 δισ. ευρώ για το 2026
Economy

Η Ελλάδα «σβήνει» (κι άλλο) χρέος – Δύο νέες αποπληρωμές

Το σχέδιο της Αθήνας για να βρεθεί... κάτω από την Ιταλία σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος

Γιάννης Αγουρίδης
EssilorLuxottica: Στα μαχαίρια για την περιουσία της Ray Ban των 46 δισ.
World

Στα μαχαίρια για την περιουσία της Ray Ban των 46 δισ.

Η διαμάχη έχει οδηγήσει σε κρίση διακυβέρνησης την EssilorLuxottica, έναν από τους σημαντικότερους εταιρικούς παράγοντες της Ιταλίας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Έτοιμα γεύματα: «Φλέβα» χρυσού για σούπερ μάρκετ και βιομηχανία
Business

«Φλέβα» χρυσού τα έτοιμα γεύματα - Πώς έγιναν λύσεις ευκολίας

Πώς τα έτοιμα γεύματα μπήκαν στην καθημερινότητα των καταναλωτών και στην αναπτυξιακή στρατηγική του λιανεμπορίου

Μαρία Σιδέρη
Περισσότερα από Τράπεζες
Συνεταιριστικές τράπεζες: Επενδύσεις, ανάπτυξη και νέα δυναμική
Τράπεζες

Συνεταιριστικές τράπεζες: Επενδύσεις, ανάπτυξη και νέα δυναμική

Ποια είναι τα αναπτυξιακά σχέδια για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Solo operators: Εκρηκτική άνοδος των εταιρειών του ενός εκατομμυρίου δολαρίων με μόνο «υπάλληλο» την AI
Τεχνολογία

Η ΑΙ... εκτοξεύει τα έσοδα των start uppers

Οι solo operators με έσοδα άνω του 1 εκ. δολαρίων διπλασιάστηκαν μεταξύ 2023 και 2025, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Έτοιμα γεύματα: «Φλέβα» χρυσού για σούπερ μάρκετ και βιομηχανία
Business

«Φλέβα» χρυσού τα έτοιμα γεύματα - Πώς έγιναν λύσεις ευκολίας

Πώς τα έτοιμα γεύματα μπήκαν στην καθημερινότητα των καταναλωτών και στην αναπτυξιακή στρατηγική του λιανεμπορίου

Μαρία Σιδέρη
Γαλακτοβιομηχανία Καράλης: Αύξηση τζίρου και καθαρών κερδών – Στόχος η επέκταση στην ελληνική αγορά
Business

Άλμα κερδών για την Καράλης - Πώς θα επεκταθεί στην ελληνική αγορά

Στα 67,71 εκατ. ευρώ σκαρφάλωσαν οι πωλήσεις της Καράλης το 2025 - Πού στρέφει η εταιρεία το ενδιαφέρον της και πώς θα εξασφαλίσει μελλοντική κερδοφορία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Θεσσαλονίκη: Κλείνει το βράδυ ο Περιφερειακός λόγω Flyover
Μεταφορές

Θεσσαλονίκη: Κλείνει το βράδυ ο Περιφερειακός λόγω Flyover

Οι εργασίες θα διακόψουν την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα στον κόμβο Κ11 από το βράδυ του Σαββάτου έως τα ξημερώματα της Κυριακής

Χημική βιομηχανία: Σε ανοδική πορεία ο θεμελιώδης κλάδος της μεταποίησης
Business

Η «ακτινογραφία» της χημικής βιομηχανίας - Το... αβαντάζ

Η αξία των εξαγωγών για τη χημική βιομηχανία αυξήθηκε κατά 7,2% το 2025, φθάνοντας τα 2,8 δισ. ευρώ - Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας και τα πλεονεκτήματα

Μαρία Σιδέρη
Paliria: Με «πυξίδα» τις αγορές του εξωτερικού η ανάπτυξη
Τρόφιμα – ποτά

Paliria: Ανάπτυξη με «πυξίδα» τις αγορές του εξωτερικού

Στα 115,2 εκατ. ευρώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Paliria to 2025 - Eνισχυμένη κερδοφορία και έμφαση στα έτοιμα γεύματα

Μαρία Σιδέρη
Latest News
ΑΑΔΕ: H Κομισιόν επαναφέρει τη διαπίστευση του Οργανισμού Πληρωμών
Tax

H Κομισιόν επαναφέρει τη διαπίστευση του Οργανισμού Πληρωμών της ΑΑΔΕ

Η Επιτροπή ζητά τη συνέχιση της προσπάθειας, με έμφαση στην έγκαιρη διάθεση στοιχείων προς τον Οργανισμό Πιστοποίησης, σύμφωνα με την κυβέρνηση

Amazon: Εκτόξευση κερδών το β’ τρίμηνο του 2026 – «Σιγή ιχθύος» για τη φετινή Prime Day
World

«Έσπασε τα ταμεία» η Amazon το β' 3μηνο του 2026 - Σιωπή για τη φετινή Prime Day

Τα συνολικά καθαρά κέρδη της Amazon, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών AWS, αυξήθηκαν κατά  245% - Χωρίς επίσημα αποτελέσματα οι επιδόσεις της Prime Day που έγινε τον Ιούνιο

Τεκμήρια: Τι πρέπει να γνωρίζετε για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων
Experts

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

Ποιες δαπάνες αποτελούν τεκμήριο, σε ποιο φορολογικό έτος δηλώνονται, ποιες εξαιρούνται από το τεκμήριο

Απόστολος Αλωνιάτης
Τουρισμός: Οι προορισμοί που υποδέχθηκαν περισσότερους επισκέπτες
Τουρισμός

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του τουριστικού χάρτη

Η Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά διευρύνουν τη δυναμική τους, ενώ μικρότεροι προορισμοί, όπως η Σάμος και η Σκιάθος, κερδίζουν εντυπωσιακά ποσοστά.

Λάμπρος Καραγεώργος
Press Freedom Cannot Be Threatened or Silenced
English Edition

Press Freedom Cannot Be Threatened or Silenced

Two landmark court rulings in Greece and Strasbourg reaffirm the rule of law, protect judicial independence and send a clear message: press freedom cannot be threatened, intimidated or silenced

Haris P. Pamboukis
Crocs: Ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε έσοδα για πρώτη φορά
World

Crocs: Ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε έσοδα για πρώτη φορά

Τα έσοδα της Crocs από απευθείας πωλήσεις προς καταναλωτές αυξήθηκαν κατά 13% στα 559 εκατ. δολάρια

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ισπανία: Η κρίση στη Θέουτα βαθαίνει τις πολιτικές διαιρέσεις στην ΕΕ
World

H κρίση στη Θέουτα διχάζει την Ευρώπη

Την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων θα συζητήσουν οι υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ μετά από έκκληση της Μελόνι

Ινφαντίνο: Τι έκρυβε το σχέδιό του για τη FIFA
Business of Sport

Ινφαντίνο: Τι έκρυβε το σχέδιό του για τη FIFA

Οι «Times» αποκαλύπτουν ότι ο Ινφαντίνο θα λάμβανε μισθό 30 εκατ. δολαρίων ετησίως, εφόσον εφαρμοζόταν το νέο πλάνο της FIFA

Αλέξανδρος Κωτάκης
WestJet: Σε απεργία οι αεροσυνοδοί της αεροπορικής – Τι ισχύει για τις αλλαγές δρομολογίων
World

Καθήλωσε τον στόλο της η WestJet λόγω απεργίας

Η WestJet ακύρωσε 309 πτήσεις το Σάββατο - Θα υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης ή αλλαγής πτήσεων χωρίς επιπλέον κόστος

ΟΠΕΚ: Αναμένεται αύξηση παραγωγής τον Σεπτέμβριο
Πετρέλαιο

ΟΠΕΚ: Αναμένεται αύξηση παραγωγής τον Σεπτέμβριο

Τι αναμένεται μετά τον Σεπτέμβριο - Ο ΟΠΕΚ ολοκληρώνει την άρση των εθελοντικών περικοπών

Τεκμήρια και ελάχιστα εισοδήματα: Η νέα σχέση κράτους–ελευθέρων επαγγελματιών
Economy

Τεκμήρια και ελάχιστα εισοδήματα: Η νέα σχέση κράτους–ελευθέρων επαγγελματιών

Πώς αντιμετωπίζονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες μέσω ελάχιστων τεκμαρτών εισοδημάτων και αυστηρότερων κανόνων τεκμηρίων

Χρήστος Λεμονάκης-Αντώνης Ζαΐρης
Ακτοπλοΐα: Χιλιάδες εκδρομείς στα λιμάνια, με προορισμό τα νησιά
Ακτοπλοΐα

Ακτοπλοΐα: Χιλιάδες εκδρομείς στα λιμάνια, με προορισμό τα νησιά

Πάνω από 61.852 ταξιδιώτες αναχώρησαν μέσα σε μία ημέρα από τα τέσσερα βασικά λιμάνια

Ταυτότητες: Ποιες αλλαγές θα ισχύουν από 3 Αυγούστου
Κοινωνία

Ταυτότητες: Ποιες αλλαγές θα ισχύουν από 3 Αυγούστου

Από την προσεχή Δευτέρα οι «μπλε» ταυτότητες παύουν να ισχύουν για ταξίδια στο εξωτερικό

Μειώσεις τιμών: Έως 1.200 προϊόντα και 60 εταιρείες στο πρόγραμμα από 1η Σεπτεμβρίου
Economy

Η μάχη των 1.200 προϊόντων – Ποιοι μπαίνουν πρώτοι στις μειώσεις τιμών

Περισσότερες από 40 επιχειρήσεις έχουν ήδη καταθέσει κωδικούς με μειώσεις τιμών - Η μέση έκπτωση εκτιμάται στο 6%-7%

Δημήτρης Χαροντάκης
Ουγγαρία: Αναστέλλει τη λειτουργία του πυρηνικού της σταθμού εξαιτίας του καύσωνα
World

Ουγγαρία: Αναστέλλει τη λειτουργία του πυρηνικού της σταθμού εξαιτίας του καύσωνα

Για «πρώτη φορά σε 44 χρόνια», η Ουγγαρία κατεβάζει το διακόπτη στον πυρηνικό σταθμό του Πακς

Βολφράμιο: Νέο κοίτασμα στις ΗΠΑ αλλάζει τα δεδομένα – Γιατί η NASA «μπλοκάρει» την εξόρυξη
World

Νέο κοίτασμα βολφραμίου στις ΗΠΑ - Εμπόδια βάζει η NASA στην εξόρυξη

Γιατί η κυβέρνηση Τραμπ έχει δώσει προτεραιότητα σε κρίσιμα εξορυκτικά έργα - Τι ισχυρίζεται για το κοίτασμα σε βολφράμιο η αμερικανική εξορυκτική

Κωνσταντίνος Δημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies