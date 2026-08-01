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Αστέρας Βουλιαγμένης: Τι ταμείο έκανε το 2025 – Τα επόμενα βήματα

Πώς εξελίσσεται το σχέδιο ανάπτυξης της Αστήρ Παλάς αλλά και το πλάνο αναβάθμισης για την Μαρίνα Βουλιαγμένης

Business 01.08.2026, 07:00
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Αστέρας Βουλιαγμένης: Τι ταμείο έκανε το 2025 – Τα επόμενα βήματα
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Υψηλές οικονομικές επιδόσεις, αναδιάρθρωση του δανεισμού και νέα στρατηγική για την περαιτέρω ενίσχυση του πολυτελούς τουριστικού προϊόντος χαρακτηρίζουν την πορεία της Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης και της Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης.

Το τουριστικό συγκρότημα του Αστέρα, που έχei ενταχθεί στον όμιλο του Γιώργου Προκοπίου, έκλεισε το 2025 με διψήφια αύξηση εσόδων και καθαρής κερδοφορίας. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 140,6 εκατ. ευρώ, έναντι 127,6 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας άνοδο 10%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης αυξήθηκαν κατά 19,5%, στα 41,1 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε σε 50,7 εκατ. ευρώ, με περιθώριο 36,03%.

Η κερδοφορία της Αστήρ Παλάς

Τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 25,1%, φθάνοντας τα 30,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 23,1 εκατ. ευρώ, από 18,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Η τελική γραμμή των αποτελεσμάτων παρουσίασε αύξηση 22,1%.

Παράλληλα, βελτιώθηκε η κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε περίπου 364,6 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός περιορίστηκε στα 307,6 εκατ. ευρώ, από 345,3 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε στα 277,9 εκατ. ευρώ και ο δείκτης μόχλευσης μειώθηκε στο 43%, από 46% το 2024.

Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 27,2 εκατ. ευρώ, καθώς η εταιρεία πραγματοποίησε σημαντικές χρηματοδοτικές κινήσεις. Εντός του 2025 αποπλήρωσε δάνεια ύψους περίπου 348,8 εκατ. ευρώ και σύναψε νέο, εμπραγμάτως εξασφαλισμένο, κοινό ομολογιακό δάνειο 310 εκατ. ευρώ, με εκπρόσωπο των ομολογιούχων την Τράπεζα Πειραιώς. Τον Δεκέμβριο ακολούθησε μερική αποπληρωμή 1,41 εκατ. ευρώ.

Στη διάρκεια της ίδιας χρήσης διανεμήθηκαν μερίσματα συνολικού ύψους 12,926 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 12,288 εκατ. ευρώ προήλθαν από τα κέρδη του 2023 και 638.000 ευρώ από τα κέρδη του 2024.

Για το 2026 η διοίκηση διατηρεί θετικές προσδοκίες, στηριζόμενη στη ζήτηση για τουρισμό πολυτελείας, city breaks στην Αθήνα και συνεδριακό τουρισμό αλλά και την διεθνή ναυτιλιακή έκθεση «Ποσειδώνια» που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο. Αναγνωρίζει, πάντως, ότι ο πληθωρισμός, η ενεργειακή κρίση, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, το κόστος των αερομεταφορών και η κλιματική αλλαγή παραμένουν βασικοί παράγοντες αβεβαιότητας.

Σε κερδοφορία η Αστήρ Μαρίνα

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η πορεία της Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης. Ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε το 2025 στα 18,911 εκατ. ευρώ, από 11,987 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας άνοδο περίπου 58%. Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 2,872 εκατ. ευρώ, έναντι 1,933 εκατ. ευρώ.

Το EBITDA ανήλθε σε 10,664 εκατ. ευρώ, από 6,151 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία πέρασε σε καθαρή κερδοφορία 2,122 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,919 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Η νέα διοικητική ομάδα προχώρησε σε αναδιοργάνωση της λειτουργικής δομής, βελτίωση των λιμενικών υπηρεσιών και αναβάθμιση της αξιοποίησης των χερσαίων χώρων. Στο πλαίσιο αυτό βρίσκονται σε εξέλιξη έργα ανάδειξης αρχαιοτήτων που εντοπίστηκαν κατά την ανακαίνιση, ενώ προβλέπονται παρεμβάσεις για την πλήρη πρόσβαση επισκεπτών με κινητικές δυσκολίες και δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος.

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