Γαλακτοβιομηχανία Καράλης: Αύξηση τζίρου και καθαρών κερδών – Στόχος η επέκταση στην ελληνική αγορά

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Αύξηση τζίρου και βελτιωμένη κερδοφορία κατέγραψε το 2025 η Γαλακτοβιομηχανία Καράλης. Την ίδια ώρα το ενδιαφέρον της εταιρείας στρέφεται στις ανακατατάξεις που βιώνει ο εγχώριος κλάδος των σούπερ μάρκετ και στην εξασφάλιση επαρκών και ποιοτικών αποθεμάτων γάλακτος σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον προμήθειας.

Πιο ειδικά, ο κύκλος εργασιών της Καράλης για το 2025 σκαρφάλωσε στα 67,71 εκατ. ευρώ έναντι 58,39 για τη χρήση 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 15,96%.

Έπειτα, το κόστος πωληθέντων για τη χρήση 2025 ανήλθε στα 61 εκατ. ευρώ έναντι 52,86 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 15,39%.

Όπως αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας, το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε κατά μικρότερο ποσοστό από την αντίστοιχη αύξηση του κύκλου εργασιών και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του μικτού κέρδους από 5,53 εκατ. ευρώ σε 6,71 εκατ. ευρώ. Το μικτό κέρδος ως ποσοστό επί του κόστους πωληθέντων αυξήθηκε σε 11,00% έναντι 10,46% στη χρήση 2024.

Παράλληλα, οι δαπάνες διοίκησης και διάθεσης ανήλθαν σε 1,64 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένες κατά 307.440,38 ευρώ ή κατά ποσοστό της τάξης του 22,95% σε σχέση με το 2024.

Γαλακτοβιομηχανία Καράλης: Άνοδος στα καθαρά κέρδη

Το 2025 τα καθαρά κέρδη προ φόρων της Καράλης ανήλθαν σε 4,95 εκατ. ευρώ έναντι 4,28 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση κατά 15,65% ενώ η καθαρή θέση ανέρχεται σε 36.547 χιλ. ευρώ και είναι αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 667 χιλ. ευρώ.

Το κεφάλαιο κίνησης ως διαφορά του κυκλοφορούντος ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι θετικό κατά 31,475 χιλ. ευρώ έναντι 29,345 χιλ. ευρώ που ήταν στην προηγούμενη χρήση 2024.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, το κυκλοφορούν ενεργητικό καλύπτει όχι μόνο τις βραχυπρόθεσμες αλλά και τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά 22.572 χιλ. ευρώ.

Τα πάγια της εταιρείας αναπόσβεστης αξίας 13.943 χιλ. ευρώ, καλύπτονται κατά 2,61 φορές περίπου από τα ίδια κεφάλαια έναντι 5,32 φορές στη χρήση 2024.

Στο επίκεντρο προμηθευτική αλυσίδα και σούπερ μάρκετ

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδει η εταιρεία στην απρόσκοπτη συνεργασία της με τους προμηθευτές γάλακτος, με σκοπό να διασφαλίσει σε βάθος χρόνου τόσο την ποσοτική όσο και την ποιοτική της επάρκεια. Η διοίκηση επισημαίνει μάλιστα ότι το περιβάλλον προμήθειας γάλακτος στην περιοχή της Ηπείρου και της Αμφιλοχίας είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.

Το ενδιαφέρον της Καράλης έχουν τραβήξει και οι εξελίξεις στο λιανεμπόριο, αφού ο κλάδος βιώνει το τελευταίο διάστημα σημαντικές ανακατατάξεις, με εξαγορές μικρότερων αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Αυτός ο παράγοντας αναδεικνύεται σημαντικός για την εταιρεία, εφόσον στοχεύει μελλοντικά στην επέκταση σε όλη την ελληνική αγορά και συνεπώς στην αύξηση των πωλήσεών της.