Ακίνητα: Ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις κατασχεμένων σπιτιών

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«Ξεκλειδώνουν» και απελευθερώνονται χιλιάδες ακίνητα τα οποία μέχρι σήμερα παραμένουν παγιδευμένα, λόγω κατασχέσεων για χρέη προς την Εφορία.

Η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί το νέο πλαίσιο αποδέσμευσής τους, δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να προχωρούν σε πώληση ακινήτων χωρίς να απαιτείται η πλήρης εξόφληση της οφειλής προς το Δημόσιο, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με παρακράτηση μέρους του τιμήματος υπέρ της φορολογικής διοίκησης.

Η διαδικασία για τα κατασχεμένα ακίνητα

Η αίτηση για την άρση της κατάσχεσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE ενώ για να εγκριθεί η αποδέσμευση και να ολοκληρωθεί η πώληση του ακινήτου θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Ο οφειλέτης να δικαιούται, κατά τον χρόνο της αποδέσμευσης, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας ή βεβαίωση οφειλής.

Το τίμημα της πώλησης να μην υπολείπεται της εμπορικής αξίας του ακινήτου, όπως αυτή είχε προσδιοριστεί κατά την επιβολή της κατάσχεσης, ή της αντικειμενικής αξίας, εφόσον αυτή είναι υψηλότερη.

Από το τίμημα της μεταβίβασης να παρακρατείται από τον συμβολαιογράφο και να αποδίδεται στην ΑΑΔΕ ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 25% του τρέχοντος υπολοίπου της κατάσχεσης.

Το ποσοστό μπορεί να είναι μεγαλύτερο ανάλογα με τη φορολογική συνέπεια του οφειλέτη και την εισπραξιμότητα της εναπομένουσας οφειλής.

Εφόσον το ποσό που προκύπτει από την παρακράτηση λόγω της κατάσχεσης είναι μεγαλύτερο από εκείνο που προβλέπεται στο αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας ή στη βεβαίωση οφειλής, αποδίδεται στην ΑΑΔΕ το μεγαλύτερο ποσό.

Με την πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων εκδίδεται η απόφαση αποδέσμευσης του ακινήτου, η οποία κοινοποιείται στον οφειλέτη μαζί με έγγραφο στο οποίο αποτυπώνεται ο τρόπος υπολογισμού των συντελεστών βαρύτητας που αφορούν τη φορολογική συνέπεια και την εισπραξιμότητα της εναπομένουσας οφειλής.

Τι αλλάζει

Μέχρι σήμερα, για να αρθεί μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν, κατά κανόνα, η πλήρης εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής.

Με το νέο πλαίσιο, η αποδέσμευση μπορεί να γίνει ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ή να πωλήσουν την περιουσία τους.

Για παράδειγμα

Φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να πουλήσει ακίνητο στο οποίο έχει επιβληθεί κατάσχεση ύψους 80.000 ευρώ. Εφόσον, βάσει των κριτηρίων φορολογικής συνέπειας, συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία (100 βαθμοί), το ποσοστό παρακράτησης διαμορφώνεται στο κατώτατο όριο του 25%.

Στην περίπτωση αυτή για την άρση της κατάσχεσης:

θα παρακρατηθούν 20.000 ευρώ (25% × 80.000 ευρώ) από το τίμημα της πώλησης, εκτός εάν οι διατάξεις περί φορολογικής ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής επιβάλλουν μεγαλύτερο ποσό. Σε αυτή τη περίπτωση για να αρθεί η κατάσχεση θα πρέπει να παρακρατηθεί αυτό το μεγαλύτερο ποσό (αρθ. 12 ΚΦΔ).

μετά την καταβολή του ποσού αυτού θα μπορεί να αρθεί η κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση.

Με το προηγούμενο καθεστώς, ο ίδιος φορολογούμενος θα έπρεπε να εξοφλήσει και τις 80.000 ευρώ προκειμένου να προχωρήσει η πώληση του ακινήτου.