 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(32) "Negative News: Tech and Telecom2"
}

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς κάνει τη ζωή ακριβότερη

Η Τεχνητή Νοημοσύνη φουσκώνει τον πληθωρισμό αυξάνοντας τις τιμές από την ενέργεια και το νερό μέχρι τις κονσόλες

Tεχνητή νοημοσύνη 02.08.2026, 08:00
Σχολιάστε
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς κάνει τη ζωή ακριβότερη
Επιμέλεια Γρηγόρης Τραγγανίδας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει τις τιμές στα αμερικανικά νοικοκυριά και όχι μόνο τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες έχουν τη δυνατότητα να μεταμορφώσουν τις οικονομίες δημιουργώντας ευκαιρίες, θέσεις εργασίας, ακόμη και νέες βιομηχανίες, ενώ παράλληλα ενισχύουν την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη.

Ωστόσο, σημειώνει το CNN, αυτής της υπόσχεση για μακροπρόθεσμα οφέλη προηγούνται βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα προβλήματα.

Στην περίπτωση της τεχνητής νοημοσύνης, αυτό περιλαμβάνει απώλειες θέσεων εργασίας, βραδύτερη αύξηση των μισθών, διευρυνόμενη ανισότητα πλούτου και, ειδικά τους τελευταίους μήνες, υψηλότερο πληθωρισμό.

Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι το γιγαντιαίο ενδιαφέρον και οι επενδύσεις στην υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (που εκτιμώνται σε περίπου 750 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο για φέτος) έχουν ωθήσει μια ποικιλία τιμών υψηλότερα, αυξάνοντας παράλληλα τον συνολικό πληθωρισμό.

«Ο υψηλότερος πληθωρισμός σημαίνει ότι τα νοικοκυριά πρέπει να ξοδέψουν λίγο πάνω από 375 δολάρια περισσότερα για να αγοράσουν τα ίδια αγαθά και υπηρεσίες σε σχέση με πέρυσι τέτοια εποχή λόγω του πληθωριστικού αντίκτυπου της τεχνητής νοημοσύνης», λέει στο CNN ο Μαρκ Ζάντι, επικεφαλής οικονομολόγος της Moody’s Analytics.

Τα καλά νέα: Η τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να αποτελεί μόνο έναν μικρό παράγοντα (περίπου 0,2 ποσοστιαίες μονάδες) στον συνολικό πληθωρισμό και οι επιπτώσεις περιορίζονται προς το παρόν σε μια χούφτα κατηγορίες.

Τα όχι και τόσο καλά νέα: η Τεχνητή Νοημοσύνη ωθεί τον πληθωρισμό υψηλότερα και οι πιέσεις στις τιμές, όχι μόνο δεν αναμένεται να εξαφανιστούν σύντομα, αλλά θα μπορούσαν κάλλιστα να αυξηθούν.

Αυτή η πιθανή δυναμική έχει θέσει σε εγρήγορση την Ομοσπονδιακή Τράπεζα.

Ας ρίξουμε μια ματιά πού έχει ήδη αφήσει τα «ίχνη» της η Τεχνητή Νοημοσύνη στον πληθωρισμό και πού θα μπορούσε να εμφανιστεί στη συνέχεια.

Ηλεκτρισμός

Τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να έχουν ακόρεστη ζήτηση για ενέργεια (ιδίως ηλεκτρική ενέργεια και νερό), και η ταχεία επέκτασή τους απειλεί να επιβαρύνει τα δίκτυα και να αυξήσει τις τιμές. Αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό επειδή η ζήτηση ξεπερνά την προσφορά.

Οι εγκαταστάσεις κέντρων δεδομένων μπορούν να κατασκευαστούν ή να επεκταθούν με διπλάσιο ή τριπλάσιο ρυθμό από αυτόν που απαιτείται για την εξυπηρέτησή τους από τα νέα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σημείωσε πρόσφατα η PJM Interconnection, ο μεγαλύτερος διαχειριστής δικτύου της Αμερικής.

Ο συνδυασμός αυτών των αναγκών με την απόσυρση των μονάδων άνθρακα, τις αυξημένες ανάγκες ηλεκτροδότησης, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και την γήρανση των υποδομών, διευρύνει περαιτέρω το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

«Τα κέντρα δεδομένων απαιτούν τεράστιες ποσότητες ενέργειας και αυτό τείνει να περιορίζει την ηλεκτρική ενέργεια που είναι διαθέσιμη για διανομή στους κατοίκους. Έχει επίσης οδηγήσει σε αύξηση των τιμών χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας, επειδή τα κέντρα δεδομένων είναι πρόθυμα να πληρώσουν την τιμή που τους ζητούν οι πάροχοι και αυτό καταλήγει να αυξάνει και τις τιμές για το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στις κατοικίες», δήλωσε στο CNN η Pooja Sriram, οικονομολόγος στην Barclays.

Τα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή των ΗΠΑ δείχνουν ότι οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακή χρήση αυξήθηκαν περίπου δύο φορές πιο γρήγορα το 2025 σε σύγκριση με τον μέσο όρο που παρατηρήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, σημείωσε. Και κατά τους πρώτους πέντε μήνες του τρέχοντος έτους, οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνονταν ακόμη πιο γρήγορα από ό,τι το 2025, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας.

«Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πιο ξεκάθαρα αποτυπώματα της ζήτησης για κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης που οδηγεί στην αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας στις κατοικίες», είπε.

Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν απροσδόκητα κατά 1% τον Ιούνιο, αλλά συνεχίζουν να ξεπερνούν τον συνολικό πληθωρισμό και έχουν αυξηθεί κατά 4% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

 Τσιπ μνήμης

Ωστόσο, τα κέντρα δεδομένων δεν χορταίνουν μόνο με την ισχύ. Οι μαζικές κατασκευές οδήγησαν επίσης σε αύξηση της ζήτησης για τσιπ μνήμης, κάτι που έχει ωφελήσει σημαντικά τους κατασκευαστές, δήλωσε ο Sriram.

«Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ζήτηση. Το πρόβλημα είναι ότι η προσφορά αυτών των τσιπ μνήμης έχει περιοριστεί πολύ», είπε.

Τα τρισεκατομμύρια δολάρια που δαπανώνται για την ανάπτυξη εξαρτημάτων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη έχουν πλέον οδηγήσει τους προμηθευτές αποθήκευσης και μνήμης να δίνουν προτεραιότητα στις δυνατότητες κατασκευής τσιπ σε προϊόντα μνήμης υψηλού εύρους ζώνης και υψηλής ταχύτητας (και εξαιρετικά κερδοφόρα) που διαχειρίζονται κέντρα δεδομένων, είπε.

«Αυτό ουσιαστικά έχει εκτρέψει την παραγωγή των τσιπ μνήμης που χρειάζονται για καταναλωτικά προϊόντα προς πολύ συγκεκριμένα τσιπ μνήμης υψηλής απόδοσης που χρειάζονται τα κέντρα δεδομένων», είπε.

Οι πιέσεις στις τιμές αυτών και άλλων εξαρτημάτων ήταν πιο εμφανείς σε επίπεδο παραγωγού.

Από τον Ιούνιο, οι τιμές χονδρικής αυτής της κατηγορίας αυξήθηκαν κατά 26% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, μια έντονη μεταβολή από τον Ιούνιο του 2025, όταν οι τιμές μειώνονταν κατά 0,8% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Παραγωγού (PPI).

«Ο λόγος που αυτό έχει σημασία για τον τελικό καταναλωτή είναι ότι, τελικά, οι φορητοί υπολογιστές, τα iPhone, τα iPad μας έχουν όλα κάποιο είδος τσιπ μνήμης ενσωματωμένου σε αυτό το υλικό και αυτά τα τσιπ έχουν γίνει αρκετά ακριβά», είπε.

Υλικό και λογισμικό υπολογιστών

Στα τέλη του περασμένου μήνα, η Apple αύξησε τις τιμές για ορισμένα από τα πιο δημοφιλή προϊόντα της κατά περίπου 20%. Σε μια δήλωση, η εταιρεία σημείωσε ότι τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησαν μια «εξαιρετικά μεγάλη αύξηση» στη ζήτηση για μνήμη και αποθηκευτικό χώρο.

Η Sony αύξησε την τιμή της κονσόλας PlayStation νωρίτερα φέτος και η Microsoft τον περασμένο μήνα αύξησε την τιμή των κονσολών Xbox κατά περίπου 25% για παρόμοιους λόγους.

«Ολόκληρη η βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης παλεύει με την τρέχουσα κρίση των εξαρτημάτων, αλλά οι επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα σκληρές για τις κονσόλες», έγραψε η Microsoft σε μια δήλωση.

Οι υπολογιστές και το σχετικό υλικό αποτελούν συνήθως μια κατηγορία προϊόντων με έντονα αποπληθωριστική επίδραση στον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή επειδή, Λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, οι καταναλωτές μπορούν να αγοράσουν φθηνότερα.

Για παράδειγμα, ένας υπολογιστής αξίας 1.500 δολαρίων το 2025 ήταν πιθανότατα πιο ισχυρός από ένα μοντέλο αξίας 1.500 δολαρίων πριν από ένα χρόνο και, ως εκ τούτου, αυτό αντιμετωπίζεται ως πτώση τιμής.

Ωστόσο, για το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι υπολογιστές και τα σχετικά προϊόντα έχουν βιώσει πληθωρισμό τιμών, σύμφωνα με τα στοιχεία του.

«Βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια αυτών των πιέσεων στις τιμές καταναλωτή και της μετακύλισης από τις υψηλότερες τιμές παραγωγού, τις υψηλότερες τιμές εισαγωγών και τη μεγαλύτερη ζήτηση, ειδικά για επενδύσεις με επικεφαλής την Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε ο Γκρέγκορι Ντάκο, επικεφαλής οικονομολόγος στην EY-Parthenon.

Η προσθήκη λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρηματικές εφαρμογές επηρεάζει επίσης την τιμή του λογισμικού. Για παράδειγμα, η Microsoft αύξησε τις τιμές των προσωπικών Office 365 κατά 43% τον Φεβρουάριο (30% για ένα οικογενειακό πρόγραμμα) αφού τις διατήρησε σταθερές για μια δεκαετία.

Κόστος κατασκευής, μισθοί

Τα κέντρα δεδομένων επηρεάζουν επίσης την προσφορά άλλων βασικών κατασκευαστικών εισροών, όπως ο χαλκός και η ηλεκτρική καλωδίωση, καθώς και τους εργαζόμενους.

«Αν ψάχνετε για δεδομένα που είναι οριστικά (σχετικά με την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην οικονομία και τον πληθωρισμό), αν και λίγο πιο διακριτικά, θα πρέπει να εξετάσετε αν οι μισθοί στις κατασκευές αυξάνονταν περισσότερο από τους μισθούς στην υπόλοιπη οικονομία», δήλωσε ο Thierry Wizman, Global FX και στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων στην Macquarie Group.

«Επειδή, αν στην πραγματικότητα υπάρχει ανοδική πίεση, η οποία επιβαρύνει τους πόρους της οικονομίας λόγω της ανάπτυξης κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, θα την δείτε και στους μισθούς – ειδικά στους μισθούς των εργαζομένων που θα εργάζονται σε αυτά τα έργα», πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής, τα διαθέσιμα στοιχεία για τους μισθούς σε εθνικό επίπεδο δείχνουν μια «έντονη απόκλιση» μεταξύ του κατασκευαστικού τομέα και του συνολικού μεγέθους, σημείωσε.

Τα περιφερειακά δεδομένα θα μπορούσαν να αποδειχθούν ακόμη πιο αποκαλυπτικά, είπε, επισημαίνοντας τη σημασία της παρακολούθησης των μισθών στις κατασκευές σε περιοχές με υψηλή συγκέντρωση κέντρων δεδομένων.

«Αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με τη στέγαση στη χώρα αυτές τις μέρες. Ο κόσμος μιλάει για κάτι που δεν είναι προσιτό», είπε ο Γουίζμαν. «Ίσως το γεγονός ότι οι μισθοί στις κατασκευές έχουν αυξηθεί πολύ ασκεί ανοδική πίεση και στα σπίτια».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΑΑΔΕ: H Κομισιόν επαναφέρει τη διαπίστευση του Οργανισμού Πληρωμών
Tax

H Κομισιόν επαναφέρει τη διαπίστευση του Οργανισμού Πληρωμών της ΑΑΔΕ
Amazon: Εκτόξευση κερδών το β’ τρίμηνο του 2026 – «Σιγή ιχθύος» για τη φετινή Prime Day
World

«Έσπασε τα ταμεία» η Amazon το β' 3μηνο του 2026 - Σιωπή για τη φετινή Prime Day
Τεκμήρια: Τι πρέπει να γνωρίζετε για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων
Experts

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
Τουρισμός: Οι προορισμοί που υποδέχθηκαν περισσότερους επισκέπτες
Τουρισμός

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του τουριστικού χάρτη
Press Freedom Cannot Be Threatened or Silenced
English Edition

Press Freedom Cannot Be Threatened or Silenced
Crocs: Ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε έσοδα για πρώτη φορά
World

Crocs: Ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε έσοδα για πρώτη φορά

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνική οικονομία: Πώς η χωριάτικη σαλάτα γίνεται μακροοικονομικός δείκτης
Economy

Τι «αποκαλύπτει» μια χωριάτικη σαλάτα για την οικονομία

Από την ενεργειακή κρίση και την κλιματική αλλαγή μέχρι τους μισθούς, τα ενοίκια και τον τουρισμό, η χωριάτικη σαλάτα εξηγεί καλύτερα από πολλούς οικονομικούς δείκτες πώς άλλαξε η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια

Αλέξανδρος Κλώσσας
Γουόρς: Ζήτησε ένα μήνυμα από την αγορά – Η αγορά τού απάντησε
World

Γουόρς: Ήθελε να ακούσει τις αγορές και πήρε... ηχηρό μήνυμα

Τα σημεία ανησυχίας των οικονομολόγων στα μηνύματα που έστειλε ο κεντρικός τραπεζίτης της Fed, Κέβιν Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
Solo operators: Εκρηκτική άνοδος των εταιρειών του ενός εκατομμυρίου δολαρίων με μόνο «υπάλληλο» την AI
Τεχνολογία

Η ΑΙ... εκτοξεύει τα έσοδα των start uppers

Οι solo operators με έσοδα άνω του 1 εκ. δολαρίων διπλασιάστηκαν μεταξύ 2023 και 2025, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς κάνει τη ζωή ακριβότερη
Tεχνητή νοημοσύνη

Το κρυφό κόστος της ΑΙ και πώς φθάνει στις... τσέπες μας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη φουσκώνει τον πληθωρισμό αυξάνοντας τις τιμές από την ενέργεια και το νερό μέχρι τις κονσόλες

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Βολφράμιο: Νέο κοίτασμα στις ΗΠΑ αλλάζει τα δεδομένα – Γιατί η NASA «μπλοκάρει» την εξόρυξη
World

Νέο κοίτασμα βολφραμίου στις ΗΠΑ - Εμπόδια βάζει η NASA στην εξόρυξη

Γιατί η κυβέρνηση Τραμπ έχει δώσει προτεραιότητα σε κρίσιμα εξορυκτικά έργα - Τι ισχυρίζεται για το κοίτασμα σε βολφράμιο η αμερικανική εξορυκτική

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Δημόσιο χρέος: Η Ελλάδα προχωρά σε ακόμη δύο πρόωρες αποπληρωμές 4,7 δισ. ευρώ για το 2026
Economy

Η Ελλάδα «σβήνει» (κι άλλο) χρέος – Δύο νέες αποπληρωμές

Το σχέδιο της Αθήνας για να βρεθεί... κάτω από την Ιταλία σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος

Γιάννης Αγουρίδης
EssilorLuxottica: Στα μαχαίρια για την περιουσία της Ray Ban των 46 δισ.
World

Στα μαχαίρια για την περιουσία της Ray Ban των 46 δισ.

Η διαμάχη έχει οδηγήσει σε κρίση διακυβέρνησης την EssilorLuxottica, έναν από τους σημαντικότερους εταιρικούς παράγοντες της Ιταλίας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Έτοιμα γεύματα: «Φλέβα» χρυσού για σούπερ μάρκετ και βιομηχανία
Business

«Φλέβα» χρυσού τα έτοιμα γεύματα - Πώς έγιναν λύσεις ευκολίας

Πώς τα έτοιμα γεύματα μπήκαν στην καθημερινότητα των καταναλωτών και στην αναπτυξιακή στρατηγική του λιανεμπορίου

Μαρία Σιδέρη
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
ΕΚΤ: Στην τεχνητή νοημοσύνη ποντάρουν ελληνικές βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις
Business

Στην AI επενδύουν οι ελληνικές επιχειρήσεις - Τι αναφέρει έρευνα της ΕΚΤ

Στο 70% ανέρχεται ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων που ανέφεραν ότι είχαν χρησιμοποιήσει την ΑΙ στη λειτουργία τους σύμφωνα με την ΕΚΤ

Τεχνητή νοημοσύνη: Η Ευρώπη θέτει όρια στους τεχνολογικούς κολοσσούς
Tεχνητή νοημοσύνη

Σφίγγει ο κλοιός για τις Big Tech στην Ευρώπη

Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να γίνει παγκόσμιος ρυθμιστής στην τεχνητή νοημοσύνη

Anthropic: Δάνειο 15 δισ. δολ. για data center με την υποστήριξη της Google
Τεχνολογία

Η Anthropic χτίζει data center με την υποστήριξη της Google

Οι εγγυήσεις της Google για ενέργεια και το δανεισμό βοηθούν την Anthropic να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το έργο των 1,6 γιγαβάτ στο Τέξας

OpenAI: Υπήρξαν και άλλοι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης που διέφυγαν
Tεχνητή νοημοσύνη

Παραβιάσεις και απο άλλους αυτόνομους πράκτορες ΑΙ, δείχνει η έρευνα της OpenAI

H έρευνα της OpenAI ανακαλύπτει και άλλες περιπτώσεις στις οποίες αυτόνομοι πράκτορες διέφυγαν από το περιβάλλον περιορισμού - Συνεχίζεται και επεκτείνεται η έρευνά μετά το περιστατικό παραβίασης στην Hugging Face

Τεχνητή νοημοσύνη: Μπορείτε να καταλάβετε αν το κείμενο που διαβάζετε γράφτηκε από AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς θα καταλάβετε αν ένα κείμενο γράφτηκε με AI

Μπορούμε άραγε να ξεχωρίσουμε πότε ένα κείμενο γράφτηκε από τεχνητή νοημοσύνη και πότε όχι;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι πιο «έξυπνες» πόλεις για το 2026: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διαμορφώνει την αστική ζωή
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι πιο «έξυπνες» πόλεις για το 2026 [λίστα]

Ο Δείκτης Ευφυών Πόλεων του BCG αξιολογεί 61 πόλεις σε 39 χώρες και τον ρόλο της AI στη ζωή των κατοίκων τους

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Βig Tech: Σε επενδυτικό οίστρο με πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε τρία χρόνια για την κυραρχία στην ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Σε επενδυτικό οίστρο οι Βig Tech

Οι Google, Amazon, Microsoft και Meta έχουν αυξήσει σημαντικά τις επενδύσεις τους από τότε που ξεκίνησε η άνθηση της AI το 2023

Latest News
ΑΑΔΕ: H Κομισιόν επαναφέρει τη διαπίστευση του Οργανισμού Πληρωμών
Tax

H Κομισιόν επαναφέρει τη διαπίστευση του Οργανισμού Πληρωμών της ΑΑΔΕ

Η Επιτροπή ζητά τη συνέχιση της προσπάθειας, με έμφαση στην έγκαιρη διάθεση στοιχείων προς τον Οργανισμό Πιστοποίησης, σύμφωνα με την κυβέρνηση

Amazon: Εκτόξευση κερδών το β’ τρίμηνο του 2026 – «Σιγή ιχθύος» για τη φετινή Prime Day
World

«Έσπασε τα ταμεία» η Amazon το β' 3μηνο του 2026 - Σιωπή για τη φετινή Prime Day

Τα συνολικά καθαρά κέρδη της Amazon, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών AWS, αυξήθηκαν κατά  245% - Χωρίς επίσημα αποτελέσματα οι επιδόσεις της Prime Day που έγινε τον Ιούνιο

Τεκμήρια: Τι πρέπει να γνωρίζετε για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων
Experts

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

Ποιες δαπάνες αποτελούν τεκμήριο, σε ποιο φορολογικό έτος δηλώνονται, ποιες εξαιρούνται από το τεκμήριο

Απόστολος Αλωνιάτης
Τουρισμός: Οι προορισμοί που υποδέχθηκαν περισσότερους επισκέπτες
Τουρισμός

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του τουριστικού χάρτη

Η Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά διευρύνουν τη δυναμική τους, ενώ μικρότεροι προορισμοί, όπως η Σάμος και η Σκιάθος, κερδίζουν εντυπωσιακά ποσοστά.

Λάμπρος Καραγεώργος
Press Freedom Cannot Be Threatened or Silenced
English Edition

Press Freedom Cannot Be Threatened or Silenced

Two landmark court rulings in Greece and Strasbourg reaffirm the rule of law, protect judicial independence and send a clear message: press freedom cannot be threatened, intimidated or silenced

Haris P. Pamboukis
Crocs: Ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε έσοδα για πρώτη φορά
World

Crocs: Ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε έσοδα για πρώτη φορά

Τα έσοδα της Crocs από απευθείας πωλήσεις προς καταναλωτές αυξήθηκαν κατά 13% στα 559 εκατ. δολάρια

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ισπανία: Η κρίση στη Θέουτα βαθαίνει τις πολιτικές διαιρέσεις στην ΕΕ
World

H κρίση στη Θέουτα διχάζει την Ευρώπη

Την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων θα συζητήσουν οι υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ μετά από έκκληση της Μελόνι

Ινφαντίνο: Τι έκρυβε το σχέδιό του για τη FIFA
Business of Sport

Ινφαντίνο: Τι έκρυβε το σχέδιό του για τη FIFA

Οι «Times» αποκαλύπτουν ότι ο Ινφαντίνο θα λάμβανε μισθό 30 εκατ. δολαρίων ετησίως, εφόσον εφαρμοζόταν το νέο πλάνο της FIFA

Αλέξανδρος Κωτάκης
WestJet: Σε απεργία οι αεροσυνοδοί της αεροπορικής – Τι ισχύει για τις αλλαγές δρομολογίων
World

Καθήλωσε τον στόλο της η WestJet λόγω απεργίας

Η WestJet ακύρωσε 309 πτήσεις το Σάββατο - Θα υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης ή αλλαγής πτήσεων χωρίς επιπλέον κόστος

ΟΠΕΚ: Αναμένεται αύξηση παραγωγής τον Σεπτέμβριο
Πετρέλαιο

ΟΠΕΚ: Αναμένεται αύξηση παραγωγής τον Σεπτέμβριο

Τι αναμένεται μετά τον Σεπτέμβριο - Ο ΟΠΕΚ ολοκληρώνει την άρση των εθελοντικών περικοπών

Τεκμήρια και ελάχιστα εισοδήματα: Η νέα σχέση κράτους–ελευθέρων επαγγελματιών
Economy

Τεκμήρια και ελάχιστα εισοδήματα: Η νέα σχέση κράτους–ελευθέρων επαγγελματιών

Πώς αντιμετωπίζονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες μέσω ελάχιστων τεκμαρτών εισοδημάτων και αυστηρότερων κανόνων τεκμηρίων

Χρήστος Λεμονάκης-Αντώνης Ζαΐρης
Ακτοπλοΐα: Χιλιάδες εκδρομείς στα λιμάνια, με προορισμό τα νησιά
Ακτοπλοΐα

Ακτοπλοΐα: Χιλιάδες εκδρομείς στα λιμάνια, με προορισμό τα νησιά

Πάνω από 61.852 ταξιδιώτες αναχώρησαν μέσα σε μία ημέρα από τα τέσσερα βασικά λιμάνια

Ταυτότητες: Ποιες αλλαγές θα ισχύουν από 3 Αυγούστου
Κοινωνία

Ταυτότητες: Ποιες αλλαγές θα ισχύουν από 3 Αυγούστου

Από την προσεχή Δευτέρα οι «μπλε» ταυτότητες παύουν να ισχύουν για ταξίδια στο εξωτερικό

Μειώσεις τιμών: Έως 1.200 προϊόντα και 60 εταιρείες στο πρόγραμμα από 1η Σεπτεμβρίου
Economy

Η μάχη των 1.200 προϊόντων – Ποιοι μπαίνουν πρώτοι στις μειώσεις τιμών

Περισσότερες από 40 επιχειρήσεις έχουν ήδη καταθέσει κωδικούς με μειώσεις τιμών - Η μέση έκπτωση εκτιμάται στο 6%-7%

Δημήτρης Χαροντάκης
Ουγγαρία: Αναστέλλει τη λειτουργία του πυρηνικού της σταθμού εξαιτίας του καύσωνα
World

Ουγγαρία: Αναστέλλει τη λειτουργία του πυρηνικού της σταθμού εξαιτίας του καύσωνα

Για «πρώτη φορά σε 44 χρόνια», η Ουγγαρία κατεβάζει το διακόπτη στον πυρηνικό σταθμό του Πακς

Βολφράμιο: Νέο κοίτασμα στις ΗΠΑ αλλάζει τα δεδομένα – Γιατί η NASA «μπλοκάρει» την εξόρυξη
World

Νέο κοίτασμα βολφραμίου στις ΗΠΑ - Εμπόδια βάζει η NASA στην εξόρυξη

Γιατί η κυβέρνηση Τραμπ έχει δώσει προτεραιότητα σε κρίσιμα εξορυκτικά έργα - Τι ισχυρίζεται για το κοίτασμα σε βολφράμιο η αμερικανική εξορυκτική

Κωνσταντίνος Δημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies