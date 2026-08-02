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Γουόρς: Ζήτησε ένα μήνυμα από την αγορά – Η αγορά τού απάντησε

Τα σημεία ανησυχίας των οικονομολόγων στα μηνύματα που έστειλε ο κεντρικός τραπεζίτης της Fed, Κέβιν Γουόρς

World 02.08.2026, 08:00
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Γουόρς: Ζήτησε ένα μήνυμα από την αγορά – Η αγορά τού απάντησε
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

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Μια βασική θέση του νέου διοικητή της Fed, Κέβιν Γουόρς είναι ότι όσο λιγότερο μιλάει η κεντρική τράπεζα τόσο περισσότερο μπορεί να κατανοήσει τον τρόπο σκέψης των επενδυτών.

Εκτιμά ότι η στρατηγική του αποδίδει καρπούς. Στην καθιερωμένη συνέντευξη μετά την απόφαση της Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια ο Γουόρς  επισήμανε ότι οι ονομαστικές και οι προσαρμοσμένες στον πληθωρισμό αποδόσεις των κρατικών ομολόγων είχαν αυξηθεί από την πρώτη συνεδρίασή του τον Ιούνιο, σημειώνοντας μία από τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις μεταξύ συνεδριάσεων των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Ανέφερε ότι οι αγορές παρακολούθησαν τα οικονομικά στοιχεία και αποδίδει μέρος αυτής της κατάστασης στην έλλειψη μελλοντικής καθοδήγησης από την ίδια την Fed.

«Η προσοχή της αγοράς επικεντρώθηκε στα πραγματικά στοιχεία και στις πραγματικές οικονομικές εξελίξεις. Οι τιμές αντέδρασαν σε πραγματικό χρόνο στις πληροφορίες που έρχονταν» ανέφερε. «Οι συμμετέχοντες στην αγορά μαθαίνουν να παίζουν με τη μπάλα, όχι με τον διαιτητή, και οι τιμές της αγοράς θα συνεχίσουν να αντιδρούν με την κατεύθυνση και το μέγεθος που θεωρούν κατάλληλο».

Ενώ η Fed δεν έχει κάνει πολλά από την τελευταία συνεδρίαση πολιτικής, οι χρηματοπιστωτικές αγορές «έχουν κάνει αρκετά», η σύσφιγξη της αγοράς έχει κάνει αρκετή δουλειά για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, εξήγησε ο Γουόρς.

Ζήτησε μάλιστα ότι θέλει να λάβει ένα μη φιλτραρισμένο μήνυμα από τις αγορές.

Ένα κλασικό πλήγμα στην αξιοπιστία της Fed

Την επόμενη ώρα, οι επενδυτές έστειλαν μήνυμα, όπως αναφέρει ανάλυση της Wall Street. Η απόδοση των 30ετών ομολόγων εκτοξεύθηκε στο 5,2%, το δολάριο αποδυναμώθηκε και οι μετοχές υποχώρησαν, ένας συνδυασμός που υποδηλώνει ανησυχία για τον πληθωρισμό και όχι εμπιστοσύνη στην ανάπτυξη. Οι δείκτες της αγοράς για τον αναμενόμενο πληθωρισμό τα επόμενα χρόνια σημείωσαν άνοδο, ανέφερε ο Μαρκ Καμπάνα, επικεφαλής της στρατηγικής επιτοκίων για τις ΗΠΑ στην Bank of America.

«Πρόκειται για ένα κλασικό πλήγμα στην αξιοπιστία της κεντρικής τράπεζας» εξηγεί ο Καμπάνα. Τα μακροπρόθεσμα ομόλογα και οι μετοχές άλλαξαν πορεία ταυτόχρονα γύρω στις 3 μ.μ., όταν ο Γουόρς εξακολουθούσε να μιλάει.

Οι επενδυτές είχαν προεξοφλήσει σχεδόν δύο αυξήσεις των επιτοκίων τους επόμενους 12 μήνες. Αυτό που άκουσαν την Τετάρτη ήταν ένας πρόεδρος, για τον οποίο πλέον αμφιβάλλουν αν θα τις υλοποιήσει.

Τρία σημεία ανησυχίας

Οι οικονομολόγοι επισήμαναν τρία σημεία της ομιλίας του Γουόρς που ανησύχησαν τους επενδυτές.

Υπαινίχθηκε ότι θα μπορούσε να αλλάξει το μέτρο που παρακολουθεί η Fed τις πληθωριστικές πιέσεις, τον ετήσιο ρυθμό του Δείκτη Τιμών Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών.

«Αυτός είναι ο αριθμός μας, θα τον τηρήσουμε» είπε και στη συνέχεια πρόσθεσε «ποιος ξέρει, μετά τον επόμενο Ιανουάριο, τι θα πούμε για τη στρατηγική. Υποψιάζομαι ότι οι ομάδες εργασίας μπορεί να έχουν κάτι να προσθέσουν».

Όταν ρωτήθηκε αν τα υψηλότερα επιτόκια αποτελούν τη λύση για τον πληθωρισμό που δεν υποχωρεί, απάντησε ότι «θα μπορούσαν κάλλιστα να αποτελούν μέρος αυτής της λύσης», χωρίς όμως να ισχυριστεί ότι είναι η κύρια λύση. Επιπλέον, άφησε να εννοηθεί ότι η ίδια η σύσφιγξη της αγοράς είχε αναλάβει μέρος του έργου της Fed.

Διαφωνία στους κόλπους της Fed

Τρεις από τους συναδέλφους του ωστόσο διαφωνούν ήδη. Η Μπεθ Χάμακ από το Κλίβελαντ, ο Νιλ Κασκάρι από τη Μινεάπολη και η Λόρι Λόγκαν από το Ντάλας ψήφισαν υπέρ της αύξησης των επιτοκίων σε αυτή τη συνεδρίαση. Ο Γουόρς χαρακτήρισε τη διαφωνία ως κάτι θετικό. «Ζήτησα μια καλή οικογενειακή διαμάχη και την πήρα» είπε.

Τρεις διαφωνίες προς την ίδια κατεύθυνση είναι σπάνιες· μια τέταρτη ή πέμπτη διαφωνία στην 12μελή επιτροπή θα ήταν χωρίς προηγούμενο στη σύγχρονη εποχή. Η επόμενη συνεδρίαση της Fed θα πραγματοποιηθεί στις 15-16 Σεπτεμβρίου.

Οι εκτιμήσεις των οικονομολόγων

Η αντίδραση των αγορών την Τετάρτη ενδέχεται να προσδώσει μεγαλύτερη επείγουσα ανάγκη στα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, με ή χωρίς τον Γουόρς, να πιέσουν για αύξηση των επιτοκίων φέτος, εκτιμά ο Μάικλ Φερόλι, επικεφαλής οικονομολόγος για τις ΗΠΑ στην JPMorgan Chase. Προβλέπει την επόμενη αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο από το δεύτερο εξάμηνο του 2027, με τον Σεπτέμβριο να αποτελεί ενδεχόμενο εάν ο πληθωρισμός είναι πιο έντονος αυτό το καλοκαίρι.

Η Bank of America αναμένει ότι η Fed θα προχωρήσει σε τρεις αυξήσεις φέτος, ξεκινώντας από τον Σεπτέμβριο. «Αν πραγματικά θέλεις να μειώσεις τα μακροπρόθεσμα επιτόκια, υπάρχει το επιχείρημα ότι πρέπει να αυξήσεις τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια αμέσως, προκειμένου να εδραιώσεις αυτή την αξιοπιστία» επισημαίνει ο Καμπάνα.

Ο Κρίσνα Γκούχα της Evercore ISI εξηγεί ότι το βασικό του σενάριο παραμένει ότι ο Γουόρς θα αποφύγει οριακά μια αύξηση τον Σεπτέμβριο, αν και το χαρακτήρισε ως απόφαση που κρέμεται από μια κλωστή. Αν ο πόλεμος με το Ιράν και οι τιμές της ενέργειας δεν επιτρέψουν στον πληθωρισμό να συνεχίσει να βελτιώνεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, είπε, ο Γουάρς θα κληθεί να λογοδοτήσει για τη γερακίσια ρητορική του αντιμετωπίζοντας έως και έξι διαφωνίες και πίεση από την αγορά ομολόγων. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξει στάση ή να χάσει την αξιοπιστία του.

Λιγότερα λόγια

Ο νέος πρόεδρος έχει τους λόγους του για να μην μιλάει πολύ. Η συνεχής παροχή σχολίων και προβλέψεων, όπως είπε, θα «θόλωνε» μια χρήσιμη πηγή πληροφοριών που προέρχεται από τα σήματα των χρηματοπιστωτικών αγορών. «Απλώς προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι αυτή η πηγή πληροφοριών είναι όσο το δυνατόν πιο άμεση και χωρίς φίλτρα» ανέφερε.

Η ανάλυσή του βασιζόταν σε δύο θέσεις: ότι τις τελευταίες εβδομάδες οι αγορές αποτιμούσαν τα γεγονότα και όχι τη Fed, και ότι η αύξηση των αποδόσεων που προκάλεσαν τα γεγονότα αυτά αποτελούσε ένδειξη εμπιστοσύνης στην ικανότητα της κεντρικής τράπεζας να μειώσει τον πληθωρισμό. Και οι δύο θέσεις προκάλεσαν αντιρρήσεις.

Όσον αφορά την πρώτη, η Fed δεν είχε παραμείνει εντελώς σιωπηλή. Τις εβδομάδες πριν από τη συνεδρίαση, το ήμισυ των μελών με δικαίωμα ψήφου της FOMC, συμπεριλαμβανομένων δύο που διαφώνησαν την Τετάρτη, έθεσαν δημοσίως τις απόψεις τους.

Οι υψηλότερες αποδόσεις στις οποίες αναφέρθηκε ο Γουόρς αντανακλούσαν εν μέρει τις εξηγήσεις των μελών του δ.σ της Fed και των προέδρων των περιφερειακών τραπεζών σχετικά με τα στοιχεία που θα τους ωθούσαν να αυξήσουν τα επιτόκια, ανέφερε η Νταϊάν Σουόνκ, επικεφαλής οικονομολόγος της KPMG. Ακόμη και αν ο πρόεδρος της Fed έδωσε λιγότερες κατευθυντήριες ενδείξεις, «υπήρχαν πολλές κατευθυντήριες ενδείξεις από τη Fed», πρόσθεσε.

Δεύτερον, η αισιοδοξία που άντλησε ο Γουόρς από τις υψηλότερες αποδόσεις δεν ταίριαζε με ένα μέρος των λόγων για τους οποίους αυτές είχαν αυξηθεί. Οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν μετά την επανάληψη των συγκρούσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, ωθώντας προς τα πάνω τις προσδοκίες των επενδυτών για τον πληθωρισμό, κάτι που δεν αποτελεί πηγή καθησύχασης για τους κεντρικούς τραπεζίτες που υπόσχονται να τον μειώσουν.

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