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Μέση Ανατολή: Προς αποκλιμάκωση ο πόλεμος – Ο Τραμπ «ακυρώνει» νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν

Σημάδια αποκλιμάκωσης από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Τι ζητάει ο Τραμπ από την Τεχεράνη

World 02.08.2026, 08:30
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Μέση Ανατολή: Προς αποκλιμάκωση ο πόλεμος – Ο Τραμπ «ακυρώνει» νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν
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Την αναστολή νέων βομβαρδισμών που ετοιμάζονταν να εξαπολύσουν εναντίον του Ιράν δέχθηκαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χθες Σάββατο –ήτοι τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδας– επειδή το «ζήτησαν», κατ’ αυτόν, η Τεχεράνη και άλλες χώρες της περιοχής, υπό τον όρο ότι θα συναφθεί γρήγορα «συμφωνία».

Προχθές Παρασκευή, ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους απειλούσε κατά τη διάρκεια του υπουργικού του συμβουλίου πως θα έδινε διαταγή να χτυπηθεί «πολύ δυνατά» το Ιράν.

Χθες ανέφερε μέσω Truth Social ότι ο στρατός των ΗΠΑ ήταν «έτοιμος» να πλήξει «την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σε επίπεδο στρατιωτικού τρόμου και ισχύος που ο κόσμος είχε να δει από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Παρ’ όλ’ αυτά, συνέχισε, επειδή «το ζήτησαν» το Ιράν και άλλες «μεσανατολικές χώρες», πήρε την απόφαση να ακυρώσει «οποιαδήποτε επίθεση», όπως αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

«Στη βάση αυτού του αιτήματος, δέχτηκα για το καλό του κόσμου να ακυρώσω την επίθεση, με προϋπόθεση να συναφθεί γρήγορα συμφωνία. Το Ισραήλ ενώνεται μαζί μου σε αυτή τη δέσμευση», έγραψε.

Η ανακοίνωση του ρεπουμπλικάνου ακολούθησε την προειδοποίηση της κυβέρνησής του στους πολίτες των ΗΠΑ να εξετάσουν το ενδεχόμενο να «φύγουν» από τη Μέση Ανατολή εξαιτίας ενδεχόμενης «κλιμάκωσης» του πολέμου στην περιοχή.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, η κυβέρνηση Τραμπ εξέταζε την πιθανότητα να διατάξει νέους μαζικούς βομβαρδισμούς, πιθανόν μέσα στο σαββατοκύριακο, εναντίον ιδίως ιρανικών ενεργειακών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων διυλιστηρίων και ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών.

Ωστόσο, σύμφωνα με το CBS News, το οποίο επικαλέστηκε πηγές του τις οποίες δεν κατονόμασε, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δεν είχε δώσει το πράσινο φως.

Μέση Ανατολή

Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει μια μελλοντική συμφωνία

Στο μήνυμά του ο Τραμπ τόνισε πως η όποια συμφωνία της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει «το πλήρες και απόλυτο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ», φράση που πληκτρολόγησε με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει για έμφαση, καθώς και «το τέλος της ιρανικής πυρηνικής απειλής».

Ο σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν τηλεφώνησε χθες στο Ντόναλντ Τραμπ για να εκφράσει τις ανησυχίες του για τις συνέπειες των σχεδιαζόμενων αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων, ιδίως τα ιρανικά αντίποινα, ανέφερε ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πηγές του στην κυβέρνηση Τραμπ, τις οποίες δεν κατονόμασε.

Πρώτα βήματα για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Μια από τις πηγές του Axios ανέφερε ότι ο σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος παρότρυνε τον Τραμπ «να αποκλιμακώσει» τον πόλεμο, να «απόσχει» από τους βομβαρδισμούς που σχεδιάζονταν.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως όταν το Γαλλικό Πρακτορείο του ζήτησε να σχολιάσει την πληροφορία.

Την Πέμπτη το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο, διαβεβαίωνε ότι οι αντίπαλες πλευρές διαπραγματεύονταν ενόψει αποκλιμάκωσης, ειδικά στα Στενά του Ορμούζ, θαλάσσιο πέρασμα στρατηγικής σημασίας στο επίκεντρο της σύγκρουσης, που έκλεισε de facto η Τεχεράνη, σημειώνει το ΑΠΕ -ΜΠΕ.

Ο ιρανικός στρατός από την άλλη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι τροφοδοτεί «τις εντάσεις» στην περιοχή και προειδοποίησε: «κάθε χώρα που αποτελεί αμυντική ασπίδα της εγκληματικής και επιθετικής Αμερικής θα τυλιχτεί στις φλόγες του πολέμου».

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που ανταπέδωσε εξαπολύοντας πυραύλους και drones εναντίον κρατών σε όλη την περιοχή.

Η επανέναρξη των εχθροπραξιών στις αρχές Ιουλίου εκτροχίασε την καταρχήν συμφωνία, το «πρωτόκολλο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», που υπέγραψαν οι ΗΠΑ και το Ιράν στα μέσα Ιουνίου και υποτίθεται πως θα άνοιγε τον δρόμο για διαπραγματεύσεις 60 ημερών με σκοπό να τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος.

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