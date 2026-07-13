Intel: Επένδυση 5 δισ. ευρώ στην Ιρλανδία

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Σε επένδυση ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ προχωρά η Intel στην Ιρλανδία, με στόχο την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας των εγκαταστάσεων της εταιρείας στο Leixlip, κοντά στο Δουβλίνο.

Η αποφαση της Intel δείχνει , σύμφωνα και με την ανακοίνωση της εταιρείας, να κλιμακώσει την παραγωγική ικανότητα στην Ιρλανδία για να παραδώσει τους επεξεργαστές Intel Xeon 6 και Intel Xeon επόμενης γενιάς που βασίζονται στον κόμβο Intel 3. Παράλληλα, αυτή η στρατηγική επένδυση επεκτείνει την τρέχουσα παραγωγική ικανότητα, προωθεί τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και ενισχύει την αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών της Ευρώπης.

Ο στόχος είναι η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας για τους επεξεργαστές που απαιτούνται για υπολογιστές AI υψηλής απόδοσης.

Ωστόσο, αυτή η επέκταση στην Ιρλανδία δεν είναι δεδομένη. Η Intel αντιμετωπίζει δυσκολίες τα τελευταία χρόνια καθώς η πρωτοπόρος εταιρεία τσιπ της Silicon Valley εγκατέλειψε τα σχέδια για ένα εργοστάσιο αξίας 30 δισεκατομμυρίων ευρώ στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας, το οποίο είχε ανακοινωθεί προηγουμένως.

Η επέκταση περιλαμβάνει την αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων κατασκευής και την εγκατάσταση κορυφαίου εξοπλισμού παραγωγής.

⁠Θα συνδέσει επίσης την εγκατάσταση με άλλα εργοστάσια στην πανεπιστημιούπολη, την ευρωπαϊκή ​βάση παραγωγής της Intel, καθώς και θα προωθήσει την έρευνα και ανάπτυξη και θα επανεκπαιδεύσει το προσωπικό, δήλωσε ο Naga Chandrasekaran, ​εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Intel Foundry.

Η Intel είναι μια από τις βασικές πολυεθνικές στην οικονομία της Ιρλανδίας που επικεντρώνεται στις ξένες επενδύσεις, έχοντας ήδη επενδύσει 30 δισεκατομμύρια ευρώ στη χώρα από το 1989, εκ των οποίων περισσότερα από τα μισά δαπανήθηκαν μεταξύ 2019 και 2023 στην εγκατάσταση παραγωγής, η οποία διπλασίασε τη διαθέσιμη χωρητικότητα στην Ιρλανδία.

Παραγωγή προηγμένων επεξεργαστών Intel

Ο εξοπλισμός παραγωγής αιχμής που έχει αρχίσει να εγκαθιστά η Intel θα βοηθήσει στην παράδοση των επεξεργαστών Intel Xeon 6 και των Intel Xeon επόμενης γενιάς, βασισμένων στη διαδικασία παραγωγής Intel 3 του ομίλου, ανέφερε η εταιρεία.

«Η ζήτηση για διακομιστές, η ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε σημαντική αύξηση της ανάγκης για πλακέτες Intel 3», δήλωσε ο Chandrasekaran στους δημοσιογράφους.

Ο Chandrasekaran δήλωσε ότι η επένδυση θα προσθέσει «αρκετές εκατοντάδες» επιπλέον θέσεις εργασίας στα 4.900 άτομα που απασχολεί η Intel στην Ιρλανδία.

Το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2027 και αντιπροσωπεύει περίπου το 30% των προγραμματισμένων κεφαλαιουχικών δαπανών της Intel, ύψους 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για το 2026, πρόσθεσε.

Η Ιρλανδία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους φόρους και τις θέσεις εργασίας ξένων πολυεθνικών όπως η Intel. Οι εταιρείες ξένης ιδιοκτησίας έχουν σχεδόν διπλασιάσει το ιρλανδικό εργατικό δυναμικό τους την τελευταία δεκαετία, αποτελώντας το 11% ολόκληρης της αγοράς εργασίας.

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Michael Martin δήλωσε ότι η τελευταία επένδυση της Intel ήταν μια ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην Ιρλανδία και τη θέση της ως τόπου προηγμένης παραγωγής.