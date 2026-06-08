Intel: Η Alphabet της αναθέτει την κατασκευή 3 εκατομμυρίων chip

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Η Google της Alphabet έχει αναθέσει στην Intel την κατασκευή περισσότερων από τριών εκατομμυρίων μονάδων επεξεργασίας Tensor το 2028, όπως ανέφερε το The Information τη Δευτέρα, επικαλούμενο πηγές με άμεση γνώση των συζητήσεων.

Η Intel προσπαθεί να ανακτήσει την πρωτιά στην κατασκευή τσιπ που έχασε από την TSMC της Ταϊβάν μετά από χρόνια διοικητικών λαθών.

Η Nvidia εξετάζει επίσης αν η τεχνολογία της Intel μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή ενός επεξεργαστή που συνδυάζει τέσσερα γραφικά τσιπ σε μία ενιαία μονάδα, αν και δεν έχει ακόμη υποβάλει παραγγελία στην εταιρεία, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η μετοχή της Intel σημείωσε άνοδο άνω του 9% στις πρώτες συναλλαγές της ημέρας, ενώ το κέρδος που έχει καταγράψει φέτος ανέρχεται σε σχεδόν 169%, χάρη στα σημάδια σταθερής προόδου στην ανάκαμψη της εταιρείας υπό τη διεύθυνση του διευθύνοντος συμβούλου Lip-Bu Tan.

Η Intel αρνήθηκε να σχολιάσει τη σχετική είδηση, ενώ η Alphabet και η Nvidia δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα του Reuters για σχόλια.

Η πιθανή παραγγελία για τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Google θα ενίσχυε την δραστηριότητα κατασκευής τσιπ της Intel και πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη σε μια περίοδο που η εταιρεία προσπαθεί να ανακτήσει την πρωτιά στην κατασκευή τσιπ που έχασε από την TSMC της Ταϊβάν μετά από χρόνια διοικητικών λαθών.

Στροφή στην Intel

Η ραγδαία αύξηση της ζήτησης για μικροτσίπ λόγω της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης έχει φέρει την TSMC σε δύσκολη θέση όσον αφορά την εξασφάλιση επαρκούς προσφοράς. Αυτή η έλλειψη παραγωγικής ικανότητας έχει οδηγήσει αρκετές μεγάλες εταιρείες σχεδιασμού μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης να στραφούν προς την Intel, σύμφωνα με το The Information.

Η είδηση αποτελεί «απόδειξη ότι οι μεγαλύτεροι παίκτες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης αγωνίζονται να διαφοροποιήσουν μια αλυσίδα εφοδιασμού που εξακολουθεί να συγκεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην TSMC», δήλωσε ο Jacob Bourne, αναλυτής τεχνολογίας στην eMarketer.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του Tan, η Intel έχει εξασφαλίσει επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων από την κυβέρνηση Τραμπ, την Nvidia και τη SoftBank.

Επίσης, κατάφερε να εξασφαλίσει την Tesla ως τον πρώτο μεγάλο πελάτη για τη διαδικασία κατασκευής νέας γενιάς 14A, με σκοπό την παραγωγή τσιπ για το έργο Terafab του Ίλον Μασκ, ένα προηγμένο συγκρότημα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που ο ίδιος έχει οραματιστεί στο Όστιν.

Η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί επίσης να προωθήσει τις δραστηριότητες της Intel, όπως ανέφερε ένας αξιωματούχος τον περασμένο μήνα.

«Πέρα από την τυπική ανάγκη για διαφοροποίηση, η Google και η Nvidia έχουν ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο από το συνηθισμένο να συνεργαστούν με την Intel. Η υποστήριξη της Intel ​υποστηρίζει την παραγωγή με έδρα τις ΗΠΑ, κάτι που είναι σημαντικό για τη σχέση με την αμερικανική ​κυβέρνηση», δήλωσε στο Reuters ο αναλυτής της D.A. ⁠Davidson, Gil Luria.

Τον περασμένο μήνα, η Wall Street Journal ανέφερε ότι η Intel κατέληξε σε μια προκαταρκτική συμφωνία για την κατασκευή ορισμένων τσιπ για συσκευές της Apple, μετά από εντατικές συζητήσεις που διήρκεσαν περισσότερο από ένα χρόνο.

Η Google, εν τω μεταξύ, πιέζει ⁠να καταστήσει τα εσωτερικά της τσιπ τεχνητής νοημοσύνης μια βιώσιμη εναλλακτική λύση έναντι των κυρίαρχων GPU της Nvidia, με τις πωλήσεις των μονάδων επεξεργασίας Tensor να αποτελούν πλέον κινητήριο δύναμη για τα έσοδα της εταιρείας από το cloud.