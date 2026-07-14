Boeing: Καταγράφει τις υψηλότερες παραδόσεις α΄εξαμήνου από το 2018

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Συνολικά 64 αεροσκάφη ανακοίνωσε η Boeing ότι παρέδωσε τον Ιούνιο, σε σύγκριση με 60 τον προηγούμενο μήνα και τον Ιούνιο του 2025.

Ο αμερικανικός κατασκευαστής αεροσκαφών υστερεί στις παραδόσεις έναντι του ευρωπαϊκού ανταγωνιστή του, της Airbus

Η Boeing παρέδωσε 314 αεροσκάφη κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, σημειώνοντας αύξηση 12% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και τον υψηλότερο αριθμό παραδόσεων για το πρώτο εξάμηνο για τον κατασκευαστή αεροσκαφών από το 2018.

Ο αμερικανικός κατασκευαστής αεροσκαφών υστερεί έναντι του ευρωπαϊκού ανταγωνιστή του, της Airbus, η οποία παρέδωσε 89 αεροσκάφη τον Ιούνιο και 351 κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Οι παραδόσεις της Boeing αναμένεται να αυξηθούν το δεύτερο εξάμηνο του έτους, καθώς αυξάνει την παραγωγή του best-seller μοντέλου 737 MAX. Η εταιρεία αυξάνει επί του παρόντος την παραγωγή του 737 από 42 αεροσκάφη το μήνα σε 47.

Ειδικότερα για τον μήνα Ιούνιο, οι παραδόσεις της Boeing περιλάμβαναν 42 737 MAX και 13 787. Οι παραδόσεις του μοντέλου 787 περιλάμβαναν πέντε αεροσκάφη που είχαν καθυστερήσει λόγω καθυστερήσεων στην πιστοποίηση των καθισμάτων για τη νεοσύστατη αεροπορική εταιρεία Riyadh Air.

Ο κατασκευαστής αεροσκαφών παρέδωσε τρία φορτηγά 777 και πέντε 767, συμπεριλαμβανομένων τριών που προορίζονται για μετατροπή σε αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού KC-46 από το τμήμα άμυνας της Boeing.

Οι νέες παραγγελίες της Boeing

Η Boeing κατέγραψε 121 νέες παραγγελίες και οκτώ ακυρώσεις τον Ιούνιο, με καθαρό σύνολο 113 νέων παραγγελιών.

Συνολικά, η εταιρεία έχει λάβει 7.206 παραγγελίες για το 737 MAX, ξεπερνώντας το προηγούμενο μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις, το 737 Next Generation, το οποίο είχε λάβει 7.159 παραγγελίες.

Η καναδική αεροπορική εταιρεία WestJet ακύρωσε παραγγελίες για έξι 737, ενώ η Aviation Capital Group παρήγγειλε έξι 737, τα οποία θα εκμισθώσει στη WestJet.

Μέχρι τον Ιούνιο, η Boeing έχει καταγράψει 408 παραγγελίες μετά από ακυρώσεις και μετατροπές.