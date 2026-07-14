Γάζα: Η Παλαιστινιακή Αρχή σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας

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Ο ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. «Χρησιμοποιώ όλα τα εργαλεία που έχω στη διάθεσή μου για να αποτρέψω τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους προκαλώντας την κατάρρευση της Παλαιστινιακής Αρχής (ΠΑ) μέσω οικονομικού στραγγαλισμού» διακηρύσσει ο ηγέτης του υπερεθνικιστικού «Θρησκευτικού Σιωνιστικού Κόμματος», που μετέχει στην κυβέρνηση Νετανιάχου.

«Δεν πρόκειται μόνο για δηλώσεις, αλλά για δράσεις», γράφει ο ανταποκριτής της γαλλικής «Les Echos» στην ισραηλινή πρωτεύουσα, Πασκάλ Μπρινέλ. «Το τελευταίο μέτρο, το οποίο ενέκρινε πρόσφατα η κυβέρνηση, αφορά την κατάσχεση 4,6 δισ. δολαρίων που προορίζονταν για την πληρωμή χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων στη Λωρίδα της Γάζας», εξηγεί ο ανταποκριτής.

Ο Μπρινέλ σημειώνει ότι τα κεφάλαια αυτά προέρχονται από τελωνειακούς δασμούς και ΦΠΑ επί των παλαιστινιακών εισαγωγών που διέρχονται από ισραηλινά λιμάνια, τα οποία το ισραηλινό κράτος υποτίθεται ότι επιστρέφει στην Παλαιστινιακή Αρχή. Πρόκειται για ζωτικής σημασίας φορολογικά έσοδα, δεδομένου ότι αποτελούν σχεδόν τα δύο τρίτα του προϋπολογισμού της Αρχής.

«Χρηματοδότηση δολοφονιών»

Δίχως τα κεφάλαια αυτά η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία υπό την ηγεσία του Μαχμούντ Αμπάς ελέγχει μέρος της Δυτικής Όχθης, δεν είναι σε θέση να καταβάλει τους πλήρεις μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων της, οι οποίοι ούτως ή άλλως πληρώνονται κατά κανόνα καθυστερημένα και με κρατήσεις που φθάνουν έως το 60% του μισθού τους. Πρόκειται κυρίως για εργαζόμενους στη δημόσια εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη.

Οι ισραηλινές αρχές δικαιολογούν την παρακράτηση των κονδυλίων αυτών ισχυριζόμενες ότι ορισμένα από αυτά τα χρήματα χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση επιδομάτων στις οικογένειες χιλιάδων κρατουμένων που έχει συλλάβει το Ισραήλ με την κατηγορία τρομοκρατικής δράσης, καθώς και Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν σε επιθέσεις κατά ισραηλινών στόχων.

Η Παλαιστινιακή Αρχή ισχυρίζεται ότι έχει εγκαταλείψει αυτήν την πρακτική και επικαλείται σχετικό έλεγχο που διενήργησε η διεθνής εταιρεία συμβούλων Alvarez & Marsal, τα πορίσματα του οποίου δημοσιεύθηκαν μόλις τη Δευτέρα. Τα ντοκουμέντα της Alvarez & Marsal, ωστόσο, δεν απέφεραν κάποιο αποτέλεσμα στην απόφαση του Ισραήλ να συνεχίσει τις οικονομικές κυρώσεις, κατά τον ανταποκριτή της «Les Echos».

«Η χρηματοδότηση δολοφονιών παραμένει η επίσημη πολιτική της Παλαιστινιακής Αρχής. Τα χρήματα διανέμονται πλέον κρυφά με διάφορα μέσα. Τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση ενός συστήματος που επιβραβεύει τις δολοφονίες ανθρώπων και την τρομοκρατία», δήλωσε εκπρόσωπος του ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών.

Λιμνάζοντα κεφάλαια

Το «στρίμωγμα» όμως της Παλαιστινιακής Αρχής γίνεται και σε νομισματικό επίπεδο – σε επίπεδο ρευστότητας ακριβέστερα. «Η παλαιστινιακή οικονομία είναι πλήρως συνδεδεμένη με το ισραηλινό σέκελ. Οι παλαιστινιακές τράπεζες πνίγονται σε ένα βουνό από 17 δισ. σέκελ, που αντιστοιχούν σε 5,5 δισ. αμερικανικά δολάρια. Αυτό το τεράστιο ποσό που συσσωρεύουν στα θησαυροφυλάκιά τους, οι παλαιστινιακές τράπεζες δεν μπορουν ούτε να το δανείσουν, ούτε να το επενδύσουν… Τα χρήματα αυτά δεν μπορούν ούτε καν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο πληρωμής», σημειώνει ο Πασκάλ Μπρινέλ της «Les Echos».

Την ίδια ώρα, το ισραηλινό Υπουργείο Οικονομικών κατά καιρούς αρνείται να παρέχει νομική προστασία σε δύο ισραηλινές τράπεζες (Hapoalim και Discount) για να αποτρέψει τη δίωξή τους για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και ξέπλυμα χρήματος μέσω συναλλαγών που έχουν με τις παλαιστινιακές τράπεζες. Η Hapoalim και η Discount είναι οι μοναδικές ισραηλινές τράπεζες που έχουν εξουσιοδότηση να διεξάγουν συναλλαγές με τις παλαιστινιακές και λόγω της αβεβαιότητας αυτής και του φόβου να βρεθούν υπόλογες, «αρνούνται να αναλάβουν οποιοδήποτε νομικό ρίσκο», σημειώνει ο Μπρινέλ.

Τέλος και στο κοινωνικό μέτωπο η κατάσταση βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, κατά το Γάλλο ανταποκριτή. Κατ’ αρχάς περίπου 150.000 έως 200.000 Παλαιστίνιοι από τη Δυτική Όχθη που εργάζονταν στο Ισραήλ πριν από τις σφαγές της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, έχασαν τις δουλειές τους.

Αυτή η τεράστια απώλεια εισοδήματος είχε ως αποτέλεσμα μια απότομη συρρίκνωση του παλαιστινιακού ΑΕΠ που υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 20%. Ταυτόχρονα, η διακοπή κάθε επαφής με το Ισραήλ προκάλεσε την εκτίναξη της ανεργίας, που ταλανίζει περίπου το ένα τρίτο του εργατικού δυναμικού της Δυτικής Όχθης.

«Πυροβολούν τα πόδια τους»

Σύμφωνα με τον πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ Τομ Νάιντς, η ακροδεξιά κυβέρνηση του Βενιαμίν Νετανιάχου πυροβολεί τα πόδια της.

«Το Ισραήλ έχει θεμελιώδες συμφέρον να μπορέσει η Παλαιστινιακή Αρχή να κυβερνήσει. Η οικονομική του κατάρρευση θα δυσκόλευε τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και εν γένει θα δυσκόλευε τον αγώνα κατά της Χαμάς, όπως πιστεύουν ακόμα και αξιωματούχοι του στρατού, της ισραηλινής Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας (Σιν Μπετ) και της Υπηρεσίας Πληροφοριών και Ειδικών Αποστολών (Μοσάντ)», υποστηρίζει ο Τομ Νάιντς.