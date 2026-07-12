Ισραήλ: Το πολιτικό μέλλον του Μπενιαμίν Νετανιάχου θα κριθεί στις 27 Οκτωβρίου

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Για τις 27 Οκτωβρίου «κλείδωσαν» οι βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, οι πρώτες μετά την επίθεση του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Την ημερομηνία γνωστοποίησε ο πρόεδρος της Επιτροπής της Κνεσέτ και βουλευτής του Λικούντ, Οφίρ Κατζ

Η Κνεσέτ ολοκληρώνει κανονικά την τετραετή θητεία της στις 17 Ιουλίου. Η ημερομηνία ήταν ήδη καθορισμένη βάσει της ισραηλινής νομοθεσίας, όμως συζητούνταν το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν νωρίτερα.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η εξασφάλιση μιας πλειοψηφίας μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη τόσο για την παράταξη του Νετανιάχου όσο και για την αντιπολίτευση. Οι ισραηλινοί κυβερνητικοί συνασπισμοί αποτελούνται συνήθως από αρκετά κόμματα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση από τον χειρισμό των πολέμων στη Μέση Ανατολή και τις κατηγορίες για διαφθορά. Είναι ο πρωθυπουργός με τα περισσότερα χρόνια στην ιστορία του Ισραήλ και θεωρείται ως ένας πολιτικός που γνωρίζει πώς να επιβιώνει.

Στις κάλπες το Ισραήλ για εκλογή κυβέρνησης

Ο πρώην αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Γκάντι Άιζενκοτ έχει αναδειχθεί, μήνες πριν από τις εκλογές, ως ο κύριος αντίπαλος του απερχόμενου πρωθυπουργού.

Το νέο κεντρώο κόμμα του Άιζενκοτ, το Γιασάρ! (εβραϊκή λέξη που σημαίνει ευθεία, έντιμα) κερδίζει γρήγορα δημοτικότητα και σε πρόσφατη δημοσκόπηση πήρε μάλιστα την πρώτη θέση από το δεξιό εθνικιστικό κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου.

Ο Άιζενκοτ, 66 ετών, υπηρέτησε ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων από το 2015 ως το 2019 και στη συνέχεια μπήκε στην πολιτική. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στην Χάιφα και θεωρείται ειδικός για τη λιβανική φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ.

Γιός Μαροκινών, γεννήθηκε στην Τιβεριάδα, στο βόρειο Ισραήλ. Είναι πατέρας πέντε παιδιών και ένας γιος του και δύο ανιψιοί του σκοτώθηκαν στον πόλεμο στη Γάζα.

Πηγή: in.gr