ΗΠΑ: CEO της MassMutual λέει ότι το μερίδιο των Αμερικανών στο χρέος αυξάνεται κατά 10 δολάρια την ημέρα

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Θέλοντας να μάθει πόσο άσχημες είναι οι δημοσιονομικές προοπτικές της Αμερικής, η αρθρογράφος του Fortune Νταϊάν Μπρέιντι μίλησε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της MassMutual, Ρότζερ Κράνταλ, που διατύπωσε το πρόβλημα με ένα εντυπωσιακό στατιστικό στοιχείο για το σύνολο του πληθυσμού: «Δέκα δολάρια την ημέρα. Τόσο αυξάνεται το μερίδιό σας στο χρέος των ΗΠΑ κάθε μέρα», προσθέτοντας ότι «για τους φορολογούμενους Αμερικανούς, είναι πάνω από 25 δολάρια την ημέρα».

Η κλιμάκωση του δημόσιου χρέους μπορεί να επηρεάσει τα πάντα, από τις αποτιμήσεις των νομισμάτων μέχρι το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων, για να μην αναφέρουμε τη ζημιά που μπορεί να προκαλέσει στους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και την ανάπτυξη.

Ο Κράνταλ φέρνει μια μοναδική οπτική: όχι μόνο ηγείται μιας αμοιβαίας ασφαλιστικής εταιρείας 175 ετών που εξυπηρετεί περισσότερους από 4 εκατομμύρια πελάτες με κάλυψη άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, αλλά προήδρευσε επίσης της Fed της Βοστώνης μέχρι το τέλος του περασμένου έτους.

«Όλα όσα έχουμε σήμερα χτίστηκαν για μια εργασία πλήρους απασχόλησης 40 ωρών την εβδομάδα με πολλά οφέλη, κάτι που είχε νόημα για έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι ζούσαν μέχρι τα 70 ή 80», σημείωσε. «Οδεύουμε προς μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι ζουν 100 χρόνια και δεν έχουμε πραγματικά προετοιμαστεί γι’ αυτό. Δεν χρειάζονται πολλά για να δημιουργηθεί μια νέα κανονικότητα, που δεν είναι μια καλή κανονικότητα για τη χώρα».

Και πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά; Ένα πράγμα που συζητήθηκε στη συνέντευξη ήταν η δύναμη του ανατοκισμού – η πραγματικότητα ότι η έγκαιρη επένδυση είναι ένα ισχυρό εργαλείο που πρέπει να αναπτύξουν περισσότεροι Αμερικανοί.

Οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου Τραμπ για παιδιά, ανεξάρτητα από τα μειονεκτήματα στο σχεδιασμό, αποτελούν ένα ισχυρό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Οι εργοδότες θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα για να χρηματοδοτήσουν τους λογαριασμούς και να ενθαρρύνουν τους νέους να επενδύσουν στους συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς τους. Η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται τώρα να εξετάζει το υποχρεωτικό σύστημα συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων της Αυστραλίας ως μοντέλο για την αναμόρφωση του αμερικανικού συστήματός.

Το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται, αλλά οι ΗΠΑ δεν είναι έτοιμες

Ο Κράνταλ επωφελείται από ένα επιχειρηματικό μοντέλο στο οποίο η εταιρεία του ανήκει στα μέλη της και στους συμμετέχοντες ασφαλισμένους, γεγονός που την καθιστά εγγενώς πολυγενεακή και επικεντρωμένη στην επένδυση στο μέλλον. Όπως και άλλες ασφαλιστικές εταιρείες ζωής, τώρα προσφέρει ένα στοιχείο ευεξίας χωρίς κόστος.

«Ουσιαστικά πρόκειται για τρία πράγματα: μια εφαρμογή ψυχικής υγείας, μια εξέταση αίματος για καρκίνο και μια εξέταση αίματος σχετικά με τη γενετική προδιάθεση», είπε, σημειώνοντας ότι η παροχή περισσότερων εργαλείων στους ασφαλισμένους για να επενδύσουν στην υγεία τους ενισχύει την εμπλοκή και στο τελικό αποτέλεσμα. «Τα οφέλη που είδαμε από την πρόσθετη ευεξία ήταν τόσο μεγάλα που ήταν λογικό να το πληρώσουμε».

Όσο για την ανθεκτικότητα και την υγεία της οικονομίας των ΗΠΑ, ο Κράνταλ πιστεύει ότι η λύση πιθανότατα θα προέλθει από το Κογκρέσο – αν όχι το 2028, τότε μέχρι το 2032.

Εν τω μεταξύ, οι ηγέτες μπορούν να κάνουν περισσότερα για να δημιουργήσουν τις συνθήκες ώστε οι εργαζόμενοί τους να επενδύσουν στην οικονομική τους υγεία, είτε πρόκειται για την ενεργή προώθηση των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων σε νεότερους υπαλλήλους είτε για τη δημιουργία πιο ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων για όσους διαφορετικά θα μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν.

Με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ να πληρώνει τώρα 24 δισεκατομμύρια δολάρια την εβδομάδα σε τόκους για το χρέος του, οι Αμερικανοί πρέπει να προετοιμαστούν για μια μεγάλη διάρκεια ζωής, την οποία μπορεί να χρειαστεί να χρηματοδοτούν όλο και περισσότερο οι ίδιοι.