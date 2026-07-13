Μήπως οι ΗΠΑ χάνουν τον πόλεμο του μέλλοντος;

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Στην πρόσφατη εκστρατεία τους κατά του Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες κυριάρχησαν στους ουρανούς χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή αεροπορική τους δύναμη. Ο στρατός των ΗΠΑ σφυροκόπησε ιρανικούς στόχους, πραγματοποιώντας πάνω από 13.000 χτυπήματα. Αυτή η δράση και η καταστροφική δύναμη πυρός δεν εμπόδισαν το Ιράν να αντεπιτεθεί. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης 50 ημερών σχεδόν που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, το Ιράν εκτόξευσε πάνω από 2.500 πυραύλους και 4.500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον χωρών της περιοχής. Τουλάχιστον οκτώ αμερικανικά αεροσκάφη καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές από ιρανικές επιθέσεις. Πολλά ραντάρ των ΗΠΑ χτυπήθηκαν και επτά μέλη της αμερικανικής υπηρεσίας σκοτώθηκαν. Και τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, το ιρανικό καθεστώς, που υποτίθεται θα κατάρρεε σε λίγες ημέρες, παραμένει στη θέση του και διατηρεί ασφυκτικό έλεγχο στα στενά του Ορμούζ. Ακόμα χειρότερα, με περισσό θράσος, το πιο βάρβαρο καθεστώς της Μ.Ανατολής, αρνείται να υπογράψει οποιαδήποτε συμφωνία με τις ΗΠΑ,, ο πρόεδρος των οποίων πουλάει διεθνώς απειλές λεονταρισμούς και άλλα φούμαρα. Η αλήθεια είναι ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν πετύχει κανέναν από τους τους στόχους τους στον πόλεμο, παρόλο που είναι από κάθε άποψη πολύ πιο ισχυρές από το Ιράν. Αντιθέτως το δίδυμο Τραμπ- Νετανιάχου έχει βυθίσει την παγκόσμια οικονομία σε πλήρη αβεβαιότητα

Επίσης οι εξελίξεις των επιχειρήσεων στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν, έδειξαν ότι η τεχνολογική κυριαρχία στην οποία ο στρατός των ΗΠΑ βασιζόταν εδώ και καιρό ώστε να έχει πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών μειώνεται. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες εποχές, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούσαν σημαντικό προβάδισμα στα πρωτοποριακά και στα όπλα ακριβείας, στη σημερινή εποχή αυτό δεν ισχύει. Η τεχνητή νοημοσύνη και τα drones μεταμορφώνουν τώρα τον πόλεμο:

«Η σύγκρουση με το Ιράν ήταν η πρώτη γεύση των Ηνωμένων Πολιτειών από μια νέα εποχή πολέμου. Οι αναδυόμενες τεχνολογίες ισοπεδώνουν τους όρους ανταγωνισμού μεταξύ της Ουάσιγκτον και των αντιπάλων της. Η διάδοση της προσιτής τεχνολογίας drone και των δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης προσφέρει σε μικρότερα κράτη και μη κρατικούς φορείς την ευκαιρία να χτυπήσουν πάνω από το βάρος τους. Τέτοιοι αντίπαλοι μπορούν τώρα να πλήξουν τις πίσω βάσεις των ΗΠΑ, προκαλώντας απώλειες και καταστρέφοντας ακριβά αμερικανικά αεροσκάφη Ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο κατέστρεψαν ένα αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης Ε-3 Sentry. Αυτή η απώλεια είναι ακόμη μεγαλύτερη από το κόστος των 300 εκατομμυρίων δολαρίων του αεροπλάνου, καθώς ο στόλος των αεροσκαφών Ε-3 των ΗΠΑ έχει πλέον μειωθεί σε μόλις 15 και ένα πρόγραμμα αντικατάστασης απέχει χρόνια. Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν πέντε αεροσκάφη ανεφοδιασμού KC-135 Stratotanker, καθώς και πολλά ραντάρ εδάφους των ΗΠΑ»,επισημαίνρι στην επιθεώρηση Φόρειν Αφαιρς ο Πολ Σαρ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος και διευθυντής Σπουδών στο Κέντρο για μια Νέα Αμερικανική Ασφάλεια.

Κατά την εκτίμηση του, drones έχουν μεταμορφώσει όχι μόνο τη δυναμική του πολέμου αλλά και την οικονομία του. Στον Κόλπο και αλλού, χαμηλού κόστους αεροπορικά και ναυτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι μπορούν να εξουδετερώσουν πολύ πιο ακριβά περιουσιακά στοιχεία. Η Ουκρανία χρησιμοποίησε σκάφη καμικάζι και πυραύλους κατά πλοίων για να πλήξει τον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας, βυθίζοντας 13 πλοία μετά από δύο χρόνια πολέμου και προκαλώντας ζημιές σε δεκάδες άλλα. Ένα drone σκάφος αξίας 300.000 δολαρίων μπορεί να ακρωτηριάσει ένα πολεμικό πλοίο του πολεμικού ναυτικού που κοστίζει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να έχουν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο, αλλά δεν είναι ακόμη προετοιμασμένες για μια νέα εποχή πολέμου που ορίζεται από αυτές τις πραγματικότητες. Πρέπει να παράγει περισσότερα drones και αναχαιτιστές χαμηλού κόστους και πρέπει να προσαρμοστεί καλύτερα στις επιταγές του ανταγωνισμού της τεχνητής νοημοσύνης. Ακριβώς όπως ο στρατός δεν μπορεί να συγκεντρώσει αεροπορική δύναμη χωρίς την κατασκευή αεροπλάνων και δεν μπορεί να κυριαρχήσει στις θάλασσες χωρίς πλωτά πλοία, δεν μπορεί να κερδίσει στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης χωρίς να αξιοποιήσει δεδομένα, να αγοράσει υπολογιστική ισχύ και να μάθει πώς να χρησιμοποιεί καλύτερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Για να διατηρήσει ένα πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης, ο στρατός των ΗΠΑ πρέπει να βρει τρόπους να αφομοιώσει αποτελεσματικά αυτές τις νέες τεχνολογίες. Αυτό θα απαιτήσει να ξεπεραστούν τα πολιτιστικά και γραφειοκρατικά εμπόδια εντός των ενόπλων δυνάμεων, να σφυρηλατηθούν στενότερες σχέσεις με τον ιδιωτικό τομέα και να βρεθούν νέοι τρόποι αξιολόγησης της στρατιωτικής ισχύος. Αλλά αν ο στρατός των ΗΠΑ δεν προσαρμοστεί με αυτόν τον τρόπο, θα βρεθεί όλο και περισσότερο κοντά στο πεδίο της μάχης. Μετά από δεκαετίες κυριαρχίας που διασφαλίζεται από το τεχνολογικό τους πλεονέκτημα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποδυναμωθούν επειδή έχουν αφήσει το προβάδισμά τους να γλιστρήσει επικίνδυνα.

Παιχνίδι με τα drones

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βασίζονται εδώ και καιρό στην τεχνολογική καινοτομία για να αποκτήσουν πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων τους. Στις αρχές του Ψυχρού Πολέμου, οι αμυντικοί σχεδιαστές των ΗΠΑ βασίζονταν σε πυρηνικά όπλα για να αντισταθμίσουν τους ανώτερους αριθμούς του σοβιετικού στρατού στην Ευρώπη. Στη δεκαετία του 1970, οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκαινίασαν την επανάσταση της πληροφορίας στον στρατιωτικό σχεδιασμό τους και η πρόοδος στους ημιαγωγούς, τα ανεκτίμητες στον πόλεμο του Κόλπου το 1990-91, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες διέλυσαν συστηματικά τον ιρακινό στρατό. Η επίδρασή τους ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή κατά τη διάρκεια της εισβολής στο Ιράκ το 2003, όταν οι δυνάμεις των ΗΠΑ κατέλαβαν τη Βαγδάτη σε μόλις τρεις εβδομάδες. Το 2014, το Πεντάγωνο ξεκίνησε τη στρατηγική «τρίτης αντιστάθμισης», η οποία προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη για να αντισταθμίσει την αριθμητική υπεροχή των κινεζικών και ρωσικών δυνάμεων. Αυτή η στρατηγική ώθησε ,τον στρατό των ΗΠΑ να αξιοποιήσει την τεχνολογία ΑΙ που αναδύεται από τον εμπορικό τομέα και έπεισε τους αξιωματούχους των ΗΠΑ ότι θα μπορούσαν να εδραιώσουν ένα διαρκές τεχνολογικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων.

Αλλά αυτή τη φορά, μια τέτοια στρατηγική δεν θα λειτουργήσει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πλέον ευδιάκριτο πλεονέκτημα στις αναδυόμενες τεχνολογίες και δεν θα μπορέσουν να το αποκτήσουν.

Πάρτε, για παράδειγμα, οχήματα χωρίς πλήρωμα. Τα φθηνά drones είναι ευρέως διαθέσιμα σε όλο τον κόσμο και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορέσουν να εμποδίσουν τους ανταγωνιστές να τα τοποθετήσουν σε μεγάλους αριθμούς. Το Ιράν έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως σημαντικός παραγωγός φθηνών drones και έχει προμηθεύσει χιλιάδες drones στη Ρωσία για τον πόλεμό της στην Ουκρανία. Με βάση τα ιρανικά σχέδια, η Ρωσία έχει παράγει δεκάδες χιλιάδες ακόμη.

Θεωρητικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να είναι σε θέση να παράγουν έναν τεράστιο αριθμό από αυτά τα όπλα. Τα drones χαμηλού κόστους δεν βασίζονται σε καμία ειδική τεχνολογία. Αλλά στην πράξη, ο στρατός των ΗΠΑ δυσκολεύτηκε να τοποθετήσει φθηνά drones σε σημαντικό αριθμό. Η Ουκρανία παράγει τέσσερα εκατομμύρια drones κάθε χρόνο, ενώ ο στρατός των ΗΠΑ μόνο 50.000.

Οι ηγέτες του Πενταγώνου τόσο στην κυβέρνηση Μπάιντεν όσο και στην κυβέρνηση Τραμπ έχουν θέσει ως προτεραιότητα την παραγωγή drones χαμηλού κόστους, αλλά τα διαρθρωτικά προβλήματα έχουν εμποδίσει την πρόοδο του προγράμματος. Τα μικρά στρατιωτικά drones βασίζονται σε τεχνολογία που αναπτύχθηκε αρχικά για την εμπορική αγορά χομπίστων, στην οποία κυριαρχεί η κινεζική εταιρεία DJI. Ο στρατός των ΗΠΑ δικαίως δεν θέλει να εξαρτάται από στρατιωτικό υλικό του κύριου ανταγωνιστή του, οπότε καταλήγει να αγοράζει πολύ πιο ακριβά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αμερικανικής κατασκευής, τα οποία συχνά εξακολουθούν να χρησιμοποιούν κινέζικα εξαρτήματα.

Πιο καταδικαστικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες απλά δεν είναι καλές στο να χτίζουν τίποτα φθηνά, να ανταποκρίνονται γρήγορα ή να κλιμακώνονται γρήγορα. Για δεκαετίες, η αμυντική παραγωγή των ΗΠΑ ανέβαινε σταθερά μια καμπύλη κόστους προς όλο και πιο «εξαιρετικές» αμυντικές πλατφόρμες – στρατιωτική γλώσσα για προηγμένα, ακριβά και χαμηλού όγκου όπλα. Τα drones, αντίθετα, έχουν γείρει το στρατιωτικό τοπίο προς χαμηλού κόστους, αποδοτικά (ή αναλώσιμα) όπλα που μπορούν να παραχθούν σε μεγάλη ποσότητα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες άργησαν να προσαρμοστούν. Η πρωτοβουλία Replicator 2023 του Υπουργείου Άμυνας είχε ως στόχο να αναπτύξει γρήγορα χιλιάδες αυτόνομα συστήματα χαμηλού κόστους, αλλά απέδωσε μόνο εκατοντάδες. Η σημερινή ηγεσία του Πενταγώνου ανακοίνωσε σχέδια για επέκταση της παραγωγής drones χαμηλού κόστους, δεσμεύοντας πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια για την παραγωγή 340.000 drones έως το 2027.

Αλλά η τεχνολογία των drone δεν μένει ακίνητη. Σύντομα, αυτά τα οχήματα θα μπορούν να λειτουργούν με μεγαλύτερη αυτονομία και σε στενότερο συντονισμό με άλλα μηχανήματα. Τα περισσότερα drones σήμερα είναι τηλεκατευθυνόμενα ή χρησιμοποιούν απλό αυτοματισμό, όπως ακολουθώντας καθορισμένα σημεία διαδρομής ή επιστρέφοντας στη βάση εάν χάσουν τη σύνδεση με έναν άνθρωπο πιλότο. Η Ουκρανία έχει γίνει πεδίο δοκιμών για πιο εξελιγμένα αυτόνομα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, πολλά ουκρανικά drones διαθέτουν αυτόνομη τερματική καθοδήγηση, επιτρέποντας στο μη επανδρωμένο αεροσκάφος να πλοηγηθεί αρκετές εκατοντάδες μέτρα μόνο του στον στόχο, εάν η εμπλοκή του εχθρού σπάσει τη σύνδεση επικοινωνίας μεταξύ της μηχανής και του ανθρώπινου πιλότου.

Αυτές οι εξελίξεις θα αλλάξουν τον πόλεμο με ριζικούς τρόπους. Αυτά που σήμερα είναι απλά drones θα γίνουν τα αυριανά έξυπνα σμήνη: χιλιάδες drones που αντιδρούν σε πραγματικό χρόνο στις μεταβαλλόμενες συνθήκες στο πεδίο της μάχης.

. Οι στρατιωτικοί χειριστές δεν θα πιλοτάρουν απευθείας drones. Θα διοικούν ολόκληρα σμήνη εκατοντάδων ή χιλιάδων drones, με τα ίδια τα drones να συντονίζουν αυτόνομα τη συμπεριφορά τους. Οι στρατοί θα πρέπει να καταλάβουν τι είδους οδηγίες θα δώσουν στα σμήνη και πώς τα αυτόνομα drones θα πρέπει να συντονίζονται μεταξύ τους. Αυτό θα απαιτήσει μια μεγάλη αλλαγή από τα παραδοσιακά μοντέλα διοίκησης στον στρατό, αντικαθιστώντας τις ιεραρχικές δομές με πιο αποκεντρωμένες.

Οι ΗΠΑ πρέπει να βρουν τρόπους απάντησης στην πρόκληση και αυτό είναι μέγα ερωτηματικό.