ΗΠΑ: Δανείζεται 155 δισ. κάθε μήνα – Πληρώνει 24 δισ. την εβδομάδα για τόκους

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Τα επίπεδα δανεισμού του 2025 έχουν ξεπεράσει οι ΗΠΑ κατά το εννεάμηνο του οικονομικού έτους που ξεκινάει τον Οκτώβριο. Το έλλειμμα ανήλθε στα 1,4 τρισ. δολάρια, υψηλότερο κατά 36 δισ. με την αντίστοιχη περίοδο το 2025.

Κατά τη στιγμή της συγγραφής αυτού του κειμένου, το συνολικό δημόσιο χρέος των ΗΠΑ ανέρχεται σε 39,4 τρισ. δολάρια, τα οποία έχουν συσσωρευτεί υπό κυβερνήσεις με επικεφαλής τόσο τους Ρεπουμπλικάνους όσο και τους Δημοκρατικούς, όπως αναφέρει το Fortune.

Ο μηνιαίος δανεισμός για το 2026 ανέρχεται πλέον σε περίπου 155 δισ. δολάρια ή 39 δισ. δολάρια την εβδομάδα.

Η τελευταία μηνιαία αναθεώρηση του προϋπολογισμού από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO) επιβεβαιώνει ότι οι καθαροί τόκοι του δημόσιου χρέους για το οικονομικό έτος έχουν φτάσει τα 857 δισ. δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι το εβδομαδιαίο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους ανέρχεται σε περίπου 23,8 δισ. δολάρια την εβδομάδα.

Αυτό είναι περίπου 100 δισ. δολάρια περισσότερο (13%) από τους τόκους που καταβλήθηκαν τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, προσθέτει το CBO, λόγω του υψηλότερου συνολικού χρέους από πέρυσι και των υψηλότερων μακροπρόθεσμων επιτοκίων.

Στην πραγματικότητα, οι πληρωμές τόκων για το χρέος είναι πλέον κατά 20 δισ. δολάρια υψηλότερες από τις δαπάνες για τα υπουργεία Άμυνας, Εμπορίου, Εσωτερικής Ασφάλειας, Παιδείας, την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος, τη Διοίκηση Μικρών Επιχειρήσεων και το πρόγραμμα Επιστρεφόμενων Πιστώσεων για τον Κορονοϊό των ΗΠΑ συνολικά!

The federal budget deficit totaled $1.4 trillion in the first nine months of fiscal year 2026, CBO estimates. That amount is $35 billion more than the deficit recorded during the same period last fiscal year.https://t.co/taXS8Uo2lE — U.S. CBO (@USCBO) July 9, 2026

Στη ζήτηση για κρατικά ταμεία συμβάλλει επίσης η αυξανόμενη ζήτηση για κοινωνική ασφάλιση, Medicare και Medicaid.

Οι δαπάνες για παροχές Κοινωνικής Ασφάλισης αυξήθηκαν κατά 62 δισ. δολάρια (ή 5%) λόγω αυξήσεων στα μέσα επιδόματα και στον αριθμό των δικαιούχων, σημείωσε το CBO. Συγκριτικά, οι δαπάνες του Medicare αυξήθηκαν κατά 58 δισ. δολάρια (8%) λόγω της υψηλότερης εγγραφής και των υψηλότερων ποσοστών πληρωμής για υπηρεσίες. Η αύξηση του κόστους ανά εγγεγραμμένο σήμαινε ότι οι δαπάνες του Medicaid αυξήθηκαν κατά 49 δισ.δολάρια (10%).

Αυτή είναι μια τάση που δεν πρόκειται να οδηγήσει πουθενά: Ο πληθυσμός των ΗΠΑ γερνάει. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Απογραφής, η μέση ηλικία των Αμερικανών – η ηλικία στην οποία το ήμισυ του πληθυσμού είναι νεότερο και το άλλο μισό μεγαλύτερο – συνεχίζει να αυξάνεται, ανεβαίνοντας από 39,2 το 2024 σε 39,4 το 2025.

Το μη βιώσιμο μονοπάτι του χρέους

Καθώς οι παράγοντες που επηρεάζουν τις δαπάνες του υπουργείου Οικονομικών ενισχύονται περαιτέρω τις επόμενες δεκαετίες, όλο και περισσότεροι ζητούν δράση.

Η συζήτηση για το μη βιώσιμο μονοπάτι του χρέους γίνεται σε οικονομικούς και οικονομικούς κύκλους με προειδοποιήσεις που επισημαίνουν ότι όσο καθυστερήσουν οι ΗΠΑ να μειώσουν το δημοσιονομικό έλλειμμα τόσο θα βρεθούν μπροστά σε επώδυνες επιλογές.

Οι τελευταίες εκτιμήσεις του CBO έχουν θορυβήσει οργανισμούς όπως η Επιτροπή για έναν Υπεύθυνο Ομοσπονδιακό Προϋπολογισμό, η οποία, εδώ και πολύ καιρό, ασκεί πιέσεις στην κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τον δανεισμό της.

Η πρόεδρος της επιτροπής Maya MacGuineas, είπε ότι «το έλλειμμα του οικονομικού έτους 2026 έχει πλέον ξεπεράσει το έλλειμμα του οικονομικού έτους 2025 – και είναι πιθανό να παραμείνει έτσι για το υπόλοιπο του οικονομικού έτους… Πιθανότατα θα δανειστούμε 2 τρισ. δολάρια ή περισσότερα αυτό το οικονομικό έτος – ένα εκπληκτικό ποσό δεδομένου ότι η οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται και η ανεργία είναι χαμηλή».

Η τρέχουσα κατάσταση είναι «πιθανώς η κορυφή του παγόβουνου», προσθέτει «εάν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν κάνουν αλλαγές στα δικαιώματα και «αγνοήσουν την ανάγκη μείωσης των δαπανών και αύξησης των εσόδων», προσθέτει: «Η Κοινωνική Ασφάλιση και το Medicare βρίσκονται εντός επτά ετών από την εξάντληση των καταπιστευματικών ταμείων και πρέπει να ληφθούν μέτρα για να αποτραπούν οριζόντιες περικοπές και στα δύο προγράμματα».

Η MacGuineas υποστήριξε τον στόχο για έλλειμμα 3% του ΑΕΠ, περίπου το μισό του τρέχοντος επιπέδου του, μια πρόταση που έχει κερδίσει υποστήριξη από όλο το πολιτικό φάσμα. Πρόσθεσε όμως επίσης ότι «το πιο σημαντικό είναι ότι οι πολιτικοί θα πρέπει να είναι «ειλικρινείς με το κοινό σχετικά με τους σοβαρούς κινδύνους που αντιμετωπίζουμε παραμένοντας σε αυτό το μη βιώσιμο μονοπάτι».