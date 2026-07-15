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Cosmos Sport: Άλμα 16% στον τζίρο και σχέδια για νέα καταστήματα

Μετά το ισχυρό 2025, η Cosmos Sport εξετάζει νέα ανοίγματα σε Ελλάδα και Κύπρο, ποντάροντας στη δυναμική της αγοράς αθλητικών ειδών

Business 15.07.2026, 07:00
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Cosmos Sport: Άλμα 16% στον τζίρο και σχέδια για νέα καταστήματα
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

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Σημαντική ανάπτυξη στον κύκλο εργασιών και βελτίωση στην κερδοφορία κατέγραψε στα οικονομικά της αποτελέσματα η Cosmos Sport για τη χρήση 2025, ενώ το δίκτυό της εμπλουτίστηκε με έξι νέα καταστήματα.

Μάλιστα, με βάση τις ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο των αθλητικών ειδών, η εταιρεία εξετάζει να διευρύνει μελλοντικά το δίκτυό της.

Αύξηση 16,12% στον τζίρο για τη χρήση 2025 κατέγραψε η εταιρεία. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών σκαρφάλωσε στα 212,16 εκατ. ευρώ έναντι των 182 εκατ. ευρώ του 2024, ενώ τα τα μικτά αποτελέσματα (κέρδη) ανήλθαν σε 92,02 εκατ. ευρώ.

Μετά την αφαίρεση των λειτουργικών δαπανών, των χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, η Cosmos Sport κατέγραψε εκρηκτική άνοδο στα κέρδη πρό φόρων, φτάνοντας στα 20 εκατ. ευρώ έναντι των 12,89 εκατ. ευρώ το 2024 – κάτι που μεταφράζεται σε μεταβολή της τάξης του 55,17%.

Έπειτα, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 39,45 εκατ. ευρώ, ενώ σημαντική ενίσχυση είδαν και τα καθαρά κέρδη, τα οποία ανήλθαν στα 15,5 εκατ. ευρώ έναντι 9,9 εκατ. ευρώ το 2024.

Κατά 21,01% βελτιώθηκαν οι λειτουργικές ταμειακές ροές, φτάνοντας στα 39,78 εκατ. ευρώ στη χρήση 2025 σε σχέση με τα 32,87 εκατ. ευρώ το 2024.

Όσον αφορά το προσωπικό, η εταιρεία απασχόλησε το 2025 περισσότερους από 1.740 εργαζομένους, σημειώνοντας αύξηση κατά 12,45% στο ανθρώπινο δυναμικό σε σύγκριση με το 2024.

Η παραπάνω διεύρυνση αποτυπώθηκε στο κόστος προσωπικού, το οποίο από τα 27, 69 εκατ. ευρώ το 2024 αυξήθηκε στα 31,82 εκατ. ευρώ το 2025.

Παρά τις γεωπολτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, η διοίκηση έλαβε εγκαίρως μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα, διατηρώντας έτσι το χρόνο παραλαβής εμπορευμάτων σε αποδεκτά επίπεδα.

Cosmos Sport

Επέκταστη δικτύου στα σκαριά – Μελλοντικά σχέδια

Η διοίκηση της Cosmos Sport εξετάζει την επέκταση του δικτύου της, καθώς θεωρεί ότι υπάρχουν περαιτέρω ευκαιρίες ανάπτυξης τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Κύπρο.

Βασικός παράγοντας διαφοροποίησης και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος κρίνεται η παροχή μιας ολοκληρωμένης πολυκαναλικής (omnichannel) εμπειρίας.

Με τη δημιουργία ενός ενιαίου και συνεκτικού περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης με τον καταναλωτή, ανεξαρτήτως του καναλιού πώλησης, η εταιρεία θεωρεί ότι θα ενισχύσει τον ρόλο της στον κλάδο, διατηρώντας παράλληλα την πελατειακή της βάση.

Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, η θυγατρική της JD Sports Fashion Europe Holdings θα εστιάσει στην ενίσχυση των πωλήσεων και στη διεύρυνση του μεριδίου αγοράς της, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες αυξημένης ανταγωνιστικότητας και μεταβλητότητας που επικρατούν στον κλάδο.

Παράλληλα, πρόκεται να δοθεί έμφαση στη βελτιστοποίηση του προϊοντικού μείγματος, στην αποτελεσματική διαχείριση αποθεμάτων και στον έλεγχο του λειτουργικού κόστους.

Ευνοϊκή συγκυρία για τον κλάδο, παρά τις προκλήσεις

Οι παραπάνω σχεδιασμοί δεν έχουν προκύψει εν κένω, αφού σύμφωνα με την εταιρεία ο κλάδος λιανικής πώλησης αθλητικής ένδυσης και υπόδησης εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Όπως τονίζει η διοίκηση της Cosmos Sport, η τάση αυτή υποστηρίζεται από τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα «athleisure», την ενίσχυση της «active lifestyle» κουλτούρας και τη σημασία των συνεργασιών με διεθνή επώνυμα brands.

Πάντως, η αγορά δεν στερείται βραχυπρόθεσμων εμποδίων, και η διοίκηση τα αναγνωρίζει, διατηρώντας παράλληλα την αισιοδοξία της για τις προοπτικές του κλάδου.

Όπως αναφέρει η διοίκηση στις οικονομικές καταστάσεις του 2025, παρά τις πρόσκαιρες προκλήσεις που συνδέονται με τη διαμόρφωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών, τις πληθωριστικές πιέσεις και τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, η εκτίμηση είναι ότι ο κλάδος θα συνεχίσει να παρουσιάζει θετικές προοπτικές σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα – με ένα μικρό τίμημα: τους χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με προηγούμενες περιόδους.

Συνολικότερα, η Cosmos Sport εκτιμά ότι η στρατηγική των επιχειρήσεων του κλάδου επικεντρώνεται πλέον στη βελτιστοποίηση της κερδοφορίας,στην αποδοτικότητα λειτουργιών και στην αξιοποίηση της ζήτησης για επώνυμα και διαφοροποιημένα προϊόντα.

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