ΕΥΑΘ: Επέκταση των δραστηριοτήτων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

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Νέες αρμοδιότητες αποκτά η ΕΥΑΘ με τον Νόμο 5325/2026, ο οποίος διευρύνει τόσο το αντικείμενο όσο και τη γεωγραφική εμβέλεια των δραστηριοτήτων της.

Η εταιρεία αποκτά πλέον δυνατότητα δραστηριοποίησης στην άρδευση και δυνητικά στη διαχείριση δικτύων ομβρίων, ενώ η αρμοδιότητά της διευρύνεται σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και στη Χαλκιδική, με ορίζοντα ολοκλήρωσης την 31η Ιουλίου 2027.

Η ανακοίνωση της ΕΥΑΘ

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (στο εξής «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 31 Ιουλίου 2026 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (φύλλο Α 122) ο Νόμος 5325/2026 με τίτλο «Επέκταση αρμοδιοτήτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, ενίσχυση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, ρυθμίσεις για τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία και λοιπές διατάξεις», που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων (προσβάσιμος στο https://search.et.gr/el/fek/?fekId=803229).

Με τις διατάξεις του νόμου επέρχονται οι κάτωθι αξιόλογες μεταβολές για την Εταιρεία: