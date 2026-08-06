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ΕΥΑΘ: Επέκταση των δραστηριοτήτων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

Η ΕΥΑΘ αποκτά δυνατότητα δραστηριοποίησης στην άρδευση και στη διαχείριση δικτύων ομβρίων

Business 06.08.2026, 11:41
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ΕΥΑΘ: Επέκταση των δραστηριοτήτων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική
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Νέες  αρμοδιότητες αποκτά η ΕΥΑΘ με τον Νόμο 5325/2026, ο οποίος διευρύνει τόσο το αντικείμενο όσο και τη γεωγραφική εμβέλεια των δραστηριοτήτων της.

Η εταιρεία αποκτά πλέον δυνατότητα δραστηριοποίησης στην άρδευση και δυνητικά στη διαχείριση δικτύων ομβρίων, ενώ η αρμοδιότητά της διευρύνεται σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και στη Χαλκιδική, με ορίζοντα ολοκλήρωσης την 31η Ιουλίου 2027.

Η ανακοίνωση της ΕΥΑΘ

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (στο εξής «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 31 Ιουλίου 2026 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (φύλλο Α 122) ο Νόμος 5325/2026 με τίτλο «Επέκταση αρμοδιοτήτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, ενίσχυση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, ρυθμίσεις για τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία και λοιπές διατάξεις», που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων (προσβάσιμος στο https://search.et.gr/el/fek/?fekId=803229).

Με τις διατάξεις του νόμου επέρχονται οι κάτωθι αξιόλογες μεταβολές για την Εταιρεία:

  • Προστίθεται στο παραγωγικό αντικείμενο της Εταιρείας η δραστηριότητα της άρδευσης και δυνητικά της διαχείρισης του δικτύου ομβρίων.
  • Επεκτείνεται η γεωγραφική αρμοδιότητα παροχής υπηρεσιών της Εταιρείας στις υπόλοιπες αυτοδιοικητικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και στην Π.Ε. Χαλκιδικής (περιοχές επέκτασης), με απώτερο χρόνο υλοποίησης της επέκτασης την 31 Ιουλίου 2027.
  • Προβλέπεται η μεταβίβαση στην Εταιρεία του ενεργητικού και παθητικού των παρόχων υπηρεσιών ύδατος των περιοχών επέκτασης κατόπιν οικονομικού, νομικού και τεχνικού ελέγχου και αποτίμησης από ανεξάρτητους φορείς.
  • Παρατείνεται για επτά έτη, δηλαδή έως το 2038, το αποκλειστικό δικαίωμα της Εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στις περιοχές αρμοδιότητάς της.
  • Ένα μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας θα υποδεικνύεται από Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας

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