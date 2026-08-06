Citi: Ισχυρές οι επιδόσεις της Metlen – Πιθανή η αναβάθμιση των προβλέψεων

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Καλύτερα των εκτιμήσεων χαρακτηρίζει η Citi τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου της Metlen Energy & Metals, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία επέστρεψε σε τροχιά ανάπτυξης, ενώ παράλληλα πέτυχε ουσιαστική αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού της.

Η αμερικανική τράπεζα διατηρεί τη σύσταση Buy για τη μετοχή της Metlen, εκτιμώντας ότι τα αποτελέσματα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων της αγοράς. Η τιμή στόχος είναι στα 52 ευρώ στο βασικό σενάριο, στα 80 ευρώ στο bull και στα 28 ευρώ στο bear.

Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 550 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά περίπου 5% τη μέση εκτίμηση των αναλυτών (Visible Alpha).

Σύμφωνα με τη Citi, οι επιδόσεις ήταν ισχυρές σε όλους τους βασικούς τομείς δραστηριότητας, με τον κλάδο των μετάλλων να επωφελείται από τις υψηλότερες τιμές του αλουμινίου, ενώ η ολοκληρωμένη δραστηριότητα στην ενέργεια ενισχύθηκε από την αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την αποτελεσματικότερη προμήθεια φυσικού αερίου. Την ίδια στιγμή, η υποχώρηση των επιδόσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αντισταθμίστηκε από τη σημαντική ενίσχυση του τομέα Υποδομών.

Οι αναλυτές της Citi υπογραμμίζουν επίσης τη σημαντική μείωση του καθαρού δανεισμού στα 2,6 δισ. ευρώ, από 3,1 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, εξέλιξη που αποδίδεται στις προπληρωμές υποχρεώσεων και στη συνετή διαχείριση των επενδύσεων.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι η διοίκηση εξακολουθεί να αναμένει ισχυρότερο δεύτερο εξάμηνο και διατήρησε αμετάβλητη την εκτίμηση για EBITDA 1-1,15 δισ. ευρώ το 2026. Η Citi εκτιμά ότι οι προβλέψεις της αγοράς, που σήμερα διαμορφώνονται κοντά στα 1,08 δισ. ευρώ, είναι πιθανό να κινηθούν προς το ανώτερο άκρο του εύρους που έχει θέσει η εταιρεία.

Οι επιδόσεις ανά κλάδο

Για τον κλάδο των μετάλλων, η Citi επισημαίνει ότι η παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου παρέμεινε σταθερή, ενώ τα EBITDA ανήλθαν στα 149 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16% σε ετήσια βάση και υψηλότερα από τις δικές της εκτιμήσεις. Η στρατηγική αντιστάθμισης κινδύνου στις τιμές των μετάλλων λειτούργησε υποστηρικτικά, περιορίζοντας τις επιπτώσεις από την υποχώρηση των τιμών της αλουμίνας.

Επιπλέον, η Citi θεωρεί ότι οι υψηλότερες τιμές του αλουμινίου θα ενισχύσουν περαιτέρω την κερδοφορία στο δεύτερο εξάμηνο. Θετικά αξιολογεί και τη συμφωνία διάθεσης γαλλίου που ανακοίνωσε η Metlen, εκτιμώντας ότι, όταν η παραγωγή φθάσει σε πλήρη ανάπτυξη, πιθανότατα από το 2028, θα μπορούσε να αποφέρει EBITDA άνω των 100 εκατ. ευρώ μόνο από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Στον ενεργειακό τομέα, η Citi επισημαίνει ότι η θερμική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε στις 4 TWh, ενισχυμένη από την αυξημένη θερινή ζήτηση, ενώ τα EBITDA της δραστηριότητας κοινής ωφέλειας ανήλθαν στα 215 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με πέρυσι.

Η αύξηση των ποσοτήτων προμήθειας φυσικού αερίου βελτίωσε τα περιθώρια κέρδους στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αντίθετα, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας εμφάνισαν EBITDA 116 εκατ. ευρώ, με τη Citi να εκτιμά ότι η επιτάχυνση της ανακύκλωσης χαρτοφυλακίου έργων (asset rotation) στο δεύτερο εξάμηνο θα οδηγήσει σε ομαλοποίηση των επιδόσεων.

Θετική είναι η εικόνα και για τον τομέα των Υποδομών, όπου τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 74%, στα 368 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA υπερδιπλασιάστηκαν στα 82 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη Citi, η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη ότι η ισχυρή δυναμική του κλάδου θα συνεχιστεί, επιτρέποντας στην εταιρεία να επιτύχει τους στόχους που είχε παρουσιάσει στο Capital Markets Day νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.