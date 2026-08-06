Metlen: Επιδόσεις ρεκόρ από Metlen – Στα 550 εκατ. τα EBITDA

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Ιστορικά υψηλές επιδόσεις κατά το α’ εξάμηνο του 2026 σε όλους τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες κατέγραψε η Metlen.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση των στρατηγικών μας στόχων», δηλώνει ο Μυτιληναίος

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Αναλυτικότερα:

Ο Κύκλος Εργασιών αυξήθηκε στα €3.987 εκατ., σε σύγκριση με €3.608 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2025 (+11%), αντανακλώντας τη δυναμική και αναπτυξιακή πορεία των κλάδων

Ενέργειας και Υποδομών και Παραχωρήσεων

Ενέργειας και Υποδομών και Παραχωρήσεων Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €550 εκατ., επίπεδο ρεκόρ για Α ’εξάμηνο, έναντι €445 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2025, καταδεικνύοντας την εξαιρετική επίδοση όλων των κλάδων της

Εταιρείας

Εταιρείας €313 εκατ. Καθαρά Κέρδη Μετά από Δικαιώματα Μειοψηφίας έναντι €254 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2025. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €2,18 έναντι €1,81

το Α εξάμηνο του 2025.

το Α εξάμηνο του 2025. Η Εταιρεία επιβεβαιώνει το guidance για το EBITDA του 2026, ύψους €1,00-1,15 δισ., όσο και τον μεσοπρόθεσμο στόχο EBITDA, €1.920 – 2.080 εκατ., επιβεβαιώνοντας ότι η METLEN

έχει επανέλθει στη τροχιά ανάπτυξής που είχε θέσει.

Οι ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές μείωσαν το Adj. Net Debt κατά €728 εκατ., οδηγώντας το Net Leverage σε 1,7x από 3,1x στο τέλος του 2025, γεγονός που αντανακλά την ισχύ του μοντέλου Asset Rotation της METLEN, την πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων και την ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών.

Μείωση της μόχλευσης με παράλληλη υλοποίηση των στρατηγικών στόχων: η METLEN παραμένει εντός τροχιάς, με όλες τις στρατηγικές πρωτοβουλίες να εξελίσσονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό.

Η υπογραφή της πρώτης συμφωνίας διάθεσης (offtake agreement) Γαλλίου με κορυφαία αμερικανική τεχνολογική εταιρεία, που καλύπτει το 25% της συνολικής παραγωγής, αποτελεί

σημαντικό ορόσημο, μειώνοντας τους κινδύνους τόσο της επέκτασης της παραγωγής αλουμίνας, όσο και της πρώτης παραγωγικής δραστηριότητας Γαλλίου.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου, η METLEN ολοκλήρωσε επιτυχώς την ηλεκτροδότηση και πλέον λειτουργεί έργα αποθήκευσης ενέργειας (BESS) συνολικής ισχύος περίπου 0,4 GW

σε Ελλάδα και Ιταλία, ενώ παράλληλα προωθεί την ανάπτυξη επιπλέον περίπου 1,6 GW στη Νότια και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η Εταιρεία σημείωσε σημαντική πρόοδο στα τρία συμβόλαια που επιβάρυναν τις επιδόσεις του 2025, επιτυγχάνοντας βασικά ορόσημα στα έργα Grudziądz, Protos και Drax, ενώ κατά τη

διάρκεια της περιόδου αναγνώρισε πρόσθετα κόστη ολοκλήρωσης. Το σύνολο των εναπομενουσών εργασιών αναμένεται να ολοκληρωθεί τους προσεχείς μήνες.

Το μήνυμα Μυτιληναίου

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Executive Chairman της Εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε: «Η ισχυρή μας επίδοση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 επιβεβαιώνει τη σταθερή μας προσήλωση στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου που παρουσιάσαμε κατά το Capital Markets Day τον Απρίλιο του 2025 και αναδεικνύειτη συνεπή και πειθαρχημένη εκτέλεση των στρατηγικών στόχων που έχουμε θέσει. Παράλληλα, γίνεται πλέον ξεκάθαρο ότι οι προκλήσεις που είχαμε κατά τη διάρκεια του 2025 αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και ότι η Εταιρεία έχει επιστρέψει σε τροχιά πλήρως ευθυγραμμισμένη με τους μεσοπρόθεσμους στρατηγικούς της στόχους.

Το ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ξεκίνημα της χρονιάς ενισχύει την εμπιστοσύνη που εκφράσαμε μέσω των προβλέψεων (guidance) που παρουσιάσαμε κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που οι λειτουργικές προκλήσεις που είχαμε εντοπίσει αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και ότι οι πρωτοβουλίες που αναλάβαμε για την αποκατάσταση της απόδοσης της Εταιρείας αποδίδουν πλέον απτά αποτελέσματα, επιτρέποντας στις δραστηριότητές μας να ανακτήσουν τη δυναμική τους στο σύνολό τους.

Όλοι οι επιχειρηματικοί μας κλάδοι κατέγραψαν ισχυρή ανάπτυξη κατά αυτή την περίοδο, υποστηριζόμενοι από την ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών και την πειθαρχημένη εκτέλεση του

επιχειρηματικού μας σχεδίου. Η επίδοση αυτή αντικατοπτρίζει τη δύναμη του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μας μοντέλου, καθώς και την αφοσίωση και τη δέσμευση των ανθρώπων μας.

Το μοναδικό συνεργατικό μας μοντέλο και η ολοκληρωμένη προσέγγισή μας απέδειξαν για ακόμη μία φορά την ανθεκτικότητά τους σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα και συνεχιζόμενες εμπορικές εντάσεις, τις οποίες διαχρονικά έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε όχι μόνο να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά, αλλά και να μετατρέπουμε σε ευκαιρίες ανάπτυξης. Τα ανταγωνιστικά αυτά πλεονεκτήματα επέτρεψαν στη METLEN να συνάψει σημαντικές στρατηγικές συνεργασίες και να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στις διεθνείς αγορές.

Παρότι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ακόμη σημαντικό έργο μπροστά μας, η πρόοδος που έχουμε επιτύχει μέχρι σήμερα μας γεμίζει αισιοδοξία. Όπως έχουμε αποδείξει διαχρονικά, παραμένουμε

προσηλωμένοι στην υλοποίηση των στρατηγικών μας στόχων, στη δημιουργία διατηρήσιμης μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους και όλους τους συνεργάτες μας (stakeholders), καθώς και

στη διαρκή επίτευξη υψηλών προτύπων απόδοσης.»