ΕΚΤ: Αύξηση επιτοκίων από τον Σεπτέμβριο

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Αμετάβλητα τον Ιούλιο και αύξηση τον Σεπτέμβριο «βλέπει» η πλειοψηφία των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters για τα επιτόκια της ΕΚΤ.

Και οι 74 οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters, που διεξήχθη στις 13-16 Ιουλίου, προβλέπουν ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει αμετάβλητο στο 2,25% το επιτόκιο καταθέσεων την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τις τιμές της αγοράς.

Οι εκτιμήσεις των οικονομολόγων για τα επιτόκια της ΕΚΤ

To 70% των ερωτηθέντων δηλαδή 52 από τους 74 αναμένουν μία ακόμη αύξηση των επιτοκίων φέτος, πιθανώς τον Σεπτέμβριο, έναντι 60% στη δημοσκόπηση του περασμένου μήνα.

«Η ΕΚΤ πιθανότατα θα χρειαζόταν να προχωρήσει σε αύξηση ούτως ή άλλως, ακόμη και αν δεν είχαμε όλο αυτόν τον επιπλέον θόρυβο γύρω από τα Στενά του Ορμούζ την τελευταία εβδομάδα» υπογραμμίζει ο Chris Scicluna, επικεφαλής οικονομικής έρευνας στην Daiwa Capital Markets.

«Οι τιμές του φυσικού αερίου είναι σημαντικά υψηλότερες και οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας είναι επίσης υψηλότερες. Η ΕΚΤ θα πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη όταν θα ενημερώσει την πρόβλεψή της τον Σεπτέμβριο. Αλλά προς το παρόν θα κρίνει ότι δεν επείγει να αυξήσει τα επιτόκια για άλλη μια φορά».

Σχεδόν το 30% των οικονομολόγων εξακολουθεί να βλέπει τα επιτόκια αμετάβλητα για το υπόλοιπο του έτους, ενώ μόνο τρεις αναμένουν δύο ακόμη αυξήσεις.

Η ΕΚΤ είναι η πρώτη από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες που προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων ως απάντηση στην αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν.

Οι ασκήσεις ισορροπίας της ΕΚΤ

Ενώ τα προκαταρκτικά επίσημα στοιχεία έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη μειώθηκε στο 2,8% τον Ιούνιο, εξακολουθεί να είναι πολύ πάνω από τον στόχο 2% της ΕΚΤ, διατηρώντας ζωντανή την υπόθεση για υψηλότερα επιτόκια. Ωστόσο, η ασθενής ανάπτυξη και οι περιορισμένες ενδείξεις δευτερογενών επιπτώσεων συνηγορούν για προσοχή.

Η οικονομία της ευρωζώνης συρρικνώθηκε κατά 0,2% το πρώτο τρίμηνο, αλλά αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 0,2% το τελευταίο τρίμηνο και με παρόμοιο ρυθμό σε αυτό και το επόμενο, σύμφωνα με την δημοσκόπηση, θέτοντας την ανάπτυξη για το 2026 στο 0,5%. Αυτό σηματοδότησε την τέταρτη συνεχόμενη αναθεώρηση των προβλέψεων επί τω χείρω.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ακροβατούν σε μια λεπτή ισορροπία, όπως παρατηρείται την τελευταία δεκαετία περίπου. Το 2011 αύξησαν τα επιτόκια μετά τις απότομες αυξήσεις των τιμών της ενέργειας, κάτι που πολλοί θεωρούν λάθος πολιτικής, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις προέρχονται από την προσφορά.

Ωστόσο το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία η καθυστερημένη αντίδραση της ΕΚΤ είχε ως αποτέλεσμα ο πληθωρισμός της ενέργειας να αυξήσει τον ευρύτερο πληθωρισμό μέσω έμμεσων και δευτερογενών επιδράσεων και να οδηγήσει την κεντρική τράπεζα σε ένα επιθετικό κύκλο σύσφιγξης.

«Είναι πολύ δύσκολο να είμαστε σίγουροι για οτιδήποτε αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι πολύ σαφές για μένα ότι όσο υψηλότερος είναι ο πληθωρισμός ενέργειας… τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος δευτερογενών επιπτώσεων στους μισθούς και στη συνέχεια στις τιμές, καθώς οι εταιρείες αυξάνουν τις τιμές τους για να πληρώσουν υψηλότερο μισθολογικό κόστος» εξηγεί ε ο Simon Wells, επικεφαλής οικονομολόγος για την Ευρώπη στην HSBC.

«Οπότε ναι, αν πάμε στη συνάντηση του Σεπτεμβρίου με το πετρέλαιο στα 90 δολάρια και εξακολουθούμε να είμαστε πολύ αβέβαιοι για το πού οδεύουν τα πράγματα, με πιθανούς ανοδικούς κινδύνους, ίσως είναι συνετό για την ΕΚΤ να προχωρήσει ξανά σε αύξηση».