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ΕΚΤ: Βαριά η σκιά του πληθωρισμού στην τελευταία συνεδρίαση – Τι δείχνουν τα πρακτικά

Οι προβλέψεις της ΕΚΤ δείχνουν ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει πάνω από το στόχο και το 2027

World 09.07.2026, 17:50
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ΕΚΤ: Βαριά η σκιά του πληθωρισμού στην τελευταία συνεδρίαση – Τι δείχνουν τα πρακτικά
Τζούλη Καλημέρη

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Για τις προβλέψεις που έδειχναν ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει πάνω από το στόχο του 2% και το 2027 παρά τις τρεις μειώσεις επιτοκίων ενημερώθηκαν οι αξιωματούχοι της  ΕΚΤ στην τελευταία συνεδρίαση τους, σύμφωνα με τα πρακτικά που έδωσαν στη δημοσιότητα.

Η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια στη συνεδρίαση της 10ης-11ης Ιουνίου για πρώτη φορά από το 2023  και οι επενδυτές αναμένουν ότι θα το κάνει δύο φορές ακόμη μέσα στο επόμενο έτος για να λειάνει τις επιπτώσεις του πολέμου του Ιράν στις τιμές της ενέργειας.

«Ο γενικός πληθωρισμός αναμενόταν να αυξηθεί περαιτέρω κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και να παραμείνει ⁠πολύ πάνω από τον στόχο μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2027, παρά το γεγονός ότι στις προβλέψεις είχαν ήδη ενσωματωθεί σχεδόν τρεις αυξήσεις των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης» αναφέρουν τα πρακτικά.

Το σοκ των τιμών της ενέργειας

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  δεν μπορούσε να παραβλέψει το σοκ της επίδρασης των τιμών της ενέργειας στις πληθωριστικές πιέσεις στη συνεδρίασή της τον Ιούνιο.

Είναι η πρώτη μεγάλη κεντρική τράπεζα που αύξησε τα επιτόκια ως απάντηση στις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν.

«Ήταν πλέον σαφές ότι η τρέχουσα κατάσταση δεν πληρούσε πλέον τις προϋποθέσεις για να ξεπεραστεί το σοκ» ανέφερε η ΕΚΤ στον απολογισμό της για τη συνεδρίαση.

Η κίνηση δεν θα έπρεπε να θεωρηθεί ως μια αύξηση ασφαλείας, αλλά μάλλον είναι μια απόφαση που ήταν «ισχυρή» σύμφωνα τόσο με τις βασικές προοπτικές της όσο και με το πλήρες φάσμα εναλλακτικών σεναρίων που είχε αξιολογήσει η ΕΚΤ. «Όσο περισσότερο παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας, τόσο πιο πιθανό είναι να οδηγήσουν σε αύξηση του ευρύτερου πληθωρισμού μέσω έμμεσων και δευτερογενών επιδράσεων.

»Τέτοιες δυναμικές θα αύξαναν τον κίνδυνο το ενεργειακό σοκ να ενσωματωθεί στον υποκείμενο πληθωρισμό και στις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό».

Είναι νωπή ακόμα η κριτική για την αρχή αντίδραση της κεντρικής τράπεζας το 2022 , όταν η αύξηση των τιμών της ενέργειας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τροφοδότησε μια πληθωριστική σπείρα που ώθησε την αύξηση του πληθωρισμού  στην ευρωζώνη πάνω από 10%.

Ενώ οι οικονομολόγοι βλέπουν μικρότερο κίνδυνο ευρείας αύξησης του πληθωρισμού αυτή τη φορά – εν μέρει επειδή η οικονομία είναι ασθενέστερη και τα επιτόκια είναι ήδη αυξημένα – η ΕΚΤ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι είναι έτοιμη να δράσει για να αποτρέψει την επανάληψη αυτού του επεισοδίου.

Ωστόσο, ανέφερε ότι υπήρχαν ελάχιστα στοιχεία τον Ιούνιο ότι οι υψηλότερες τιμές ενέργειας ώθησαν την αύξηση των μισθών, μια βασική παράμετρος για την κεντρική τράπεζα κατά την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων πληθωριστικών τάσεων.

«Ωστόσο, οι μισθοί προσαρμόστηκαν μόνο με σημαντική καθυστέρηση. Καθώς η αγορά εργασίας εξακολουθεί να είναι σχετικά ανθεκτική, υποστηρίχθηκε ότι, με την πάροδο του χρόνου, οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να επιδιώξουν να ανακτήσουν την χαμένη αγοραστική δύναμη» αναφέρουν τα πρακτικά.

Οι επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ

Οι επενδυτές έχουν εντείνει εκ νέου τις προσδοκίες τους για αυξήσεις των επιτοκίων από την ΕΚΤ τις τελευταίες ημέρες, λόγω ενδείξεων ότι η συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκεται σε κίνδυνο.

Μια απροσδόκητα ραγδαία πτώση των τιμών της ενέργειας μετά τη συμφωνία αυτή είχε ανακουφίσει την ΕΚΤ από την πίεση να αυξήσει εκ νέου τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίασή της στις 22-23 Ιουλίου, αλλά τα επιχειρήματα υπέρ μιας μελλοντικής αύξησης παρέμειναν ισχυρά, ανέφεραν πηγές στο Reuters την περασμένη εβδομάδα.

Τον Ιούνιο, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αποφάσισαν να διατηρήσουν ανοιχτές τις επιλογές τους, ώστε να είναι σε θέση να αντιδράσουν σε διαφορετικά σενάρια στη Μέση Ανατολή.

«Η επικοινωνία πρέπει να παραμείνει ουδέτερη, χωρίς να υπονοεί ούτε ότι η τρέχουσα απόφαση ήταν η πρώτη μιας σειράς αυξήσεων που θα ακολουθήσουν, ούτε ότι ήταν μια μεμονωμένη κίνηση» ανέφερε η ΕΚΤ.

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