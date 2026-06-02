ΗΠΑ: Ετοιμάζει δασμούς 25% στη Βραζιλία

Τι προτείνει το Γραφείο του Αντιπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ - Τα συμπεράσματα έρευνας κατ' εντολή Τραμπ

World 02.06.2026, 09:30
Tην επιβολή δασμών ύψους 25% σε βραζιλιάνικα αγαθά βάσει του Άρθρου 301 για πρακτικές παράλογες που «επιβαρύνουν ή περιορίζουν το εμπόριο των ΗΠΑ» πρότεινε το αμερικανικό Γραφείο του Αντιπροσώπου Εμπορίου.

Ορισμένες από αυτές τις πρακτικές οδηγούν επίσης σε μέτρα κατά της διαφθοράς, την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την πρόσβαση στην αγορά της αιθανόλης και την παράνομη αποδάσωση, σύμφωνα με το ανακοινωθέν του Αντιπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ.

Ο Αντιπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, δήλωσε ότι η έρευνα βάσει του Άρθρου 301 ξεκίνησε κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Γκριρ, αν και ο Τραμπ είχε «αρκετές εποικοδομητικές συναντήσεις» με τον Βραζιλιάνο ομόλογό του, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να έχουν σημαντικές διαφορές ως προς την επίλυση των ζητημάτων που εντοπίστηκαν σε αυτήν την έρευνα.

Το USTR θα πραγματοποιήσει ακρόαση σχετικά με την προτεινόμενη δράση στις 6 Ιουλίου.

Το Άρθρο 301

Το Άρθρο 301 έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση αθέμιτων ξένων πρακτικών που επηρεάζουν το εμπόριο των ΗΠΑ και επιτρέπει στον πρόεδρο των ΗΠΑ να επιβάλλει δασμούς εάν μια έρευνα διαπιστώσει ότι οι εν λόγω πράξεις είναι παράλογες ή εισάγουν διακρίσεις.

Τον Ιούλιο του 2025, η Βραζιλία είχε πληγεί με δασμούς 50% από τον Τραμπ, εν μέρει ως αντίποινα για την εν εξελίξει δίωξη του πρώην προέδρου της χώρας, Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Ωστόσο, οι δασμοί αυτοί ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο, επιτρέποντας στην Ουάσιγκτον να επιβάλει μόνο έναν παγκόσμιο δασμό 10% στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε μια προσαρμογή στους δασμούς για ορισμένες εισαγωγές χάλυβα, αλουμινίου και χαλκού. Οι επιβαρύνσεις στον γεωργικό εξοπλισμό, όπως οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές, θα μειωθούν στο 15% από 25%, ενώ θα διευρυνθεί επίσης το φάσμα του εξοπλισμού που πληροί τις προϋποθέσεις για τον δασμό 10%.

Ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός που περιλαμβάνει τουλάχιστον 85% αμερικανικό χάλυβα και αλουμίνιο ανά βάρος θα πληροί επίσης τις προϋποθέσεις για δασμολογικό συντελεστή 10%, μειωμένο από το τρέχον 95%.

