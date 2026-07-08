Ιαπωνία: Η αφθονία τόνου στον Ειρηνικό, δίκοπο μαχαίρι για τους Ιάπωνες ψαράδες

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Μια ασυνήθιστα μεγάλη ψαριά τόνου παρατήρησε στο δίχτυ του τον Μάιο, ο Ιάπωνας ψαράς Ταντασούκε Νακαμούρα στα ανοιχτά των ακτών του Ειρηνικού στο Χακοντάτε, στο βόρειο νησί Χοκάιντο της Ιαπωνίας.

Εκατοντάδες από τα πολύτιμα ψάρια γέμιζαν το δίχτυ, αλλά αναγκάστηκε να αφήσει πολλά από αυτά να φύγουν.

Η Ιαπωνία έχει ετήσια ποσόστωση αλιευμάτων και αν ο Nakamura είχε διατηρήσει την ψαριά, δεν θα είχε καμία ποσόστωση για τους κρύους μήνες, όταν ο τόνος είναι πιο παχύς, πιο νόστιμος και πιάνει υψηλότερη τιμή.

«Είναι πραγματικά θλιβερό να πρέπει να απελευθερώνουμε ψάρια που βρίσκονται ακριβώς εκεί στο δίχτυ», δήλωσε στο Reuters ο Νακαμούρα, του οποίου η μέθοδος αλιείας περιλαμβάνει την αγκύρωση μεγάλων σταθερών διχτυών κοντά στην ακτή.

Οι ψαράδες στην Ιαπωνία ανέφεραν μια ασυνήθιστη αύξηση στον αριθμό του κάποτε απειλούμενου με εξαφάνιση ερυθρού τόνου στα γύρω ύδατα φέτος, κάτι που οι ειδικοί λένε ότι μπορεί να οφείλεται εν μέρει στα μεταβαλλόμενα μεταναστευτικά πρότυπα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Το φαινόμενο είναι ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η κλιματική αλλαγή μπορεί να μεταβάλλει τη θαλάσσια ζωή, με σοβαρές συνέπειες για όσους η διαβίωση εξαρτάται εδώ και καιρό από τη θάλασσα. Στην πατρίδα του Νακαμούρα, το Χακοντάτε, η αλιευτική βιομηχανία αντιμετωπίζει ήδη μια σοβαρή μείωση του πληθυσμού του κάποτε πανταχού παρόντος καλαμαριού.

Όρια ποσόστωσης και μέγεθος αλιευμάτων

Όπως και ο Νακαμούρα, πολλοί ψαράδες δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν την αφθονία του είδους στις αρχές της σεζόν.

Ένα διεθνές σύστημα ποσοστώσεων που ισχύει από το 2015 σημαίνει ότι η Ιαπωνία επιτρέπεται να αλιεύσει όχι περισσότερους από 8.421 μετρικούς τόνους ερυθρού τόνου βάρους 30 κιλών ή περισσότερο φέτος στα ύδατα του δυτικού και κεντρικού Ειρηνικού, που εκτείνεται νότια της Νέας Ζηλανδίας και καλύπτει περίπου το ένα πέμπτο της επιφάνειας του κόσμου.

Ενώ η ποσόστωση της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 50% από το 2024 για φέτος και πέρυσι, η τεράστια κλίμακα της αύξησης του πληθυσμού του ερυθρού τόνου σημαίνει ότι πολλοί Ιάπωνες ψαράδες βρίσκονται κοντά στην επίτευξη της ποσόστωσής τους για το 2026. Οι ψαράδες με δίχτυα διαπιστώνουν επίσης ότι όταν απελευθερώνουν τον ερυθρό τόνο χάνουν επίσης μεγάλο μέρος των αλιευμάτων που προορίζονταν να αλιεύσουν, μειώνοντας τις πωλήσεις τους.

Τον Απρίλιο, οι μεγάλες αλιεύσεις ερυθρού τόνου γύρω από τις ακτές της Ιαπωνίας σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας αλιείας.

Η Ιαπωνία προτείνει υψηλή ποσόστωση για μεγάλο τόνο

Για να αντιμετωπίσει το ζήτημα, η Ιαπωνία προτείνει αναθεώρηση των ποσοστώσεων, εγκρίνοντας έναν αυτόματο τύπο που θεωρείται μεσοπρόθεσμος – ούτε επιθετικός ούτε συντηρητικός – ο οποίος θα αύξανε την ποσόστωση αλιείας της δυτικής και κεντρικής περιοχής του Ειρηνικού για τον μεγάλο ερυθρό τόνο κατά 25% το επόμενο έτος. Ταυτόχρονα, η πρόταση θα μειώσει κατά 6% την επιτρεπόμενη ποσότητα για τον ερυθρό τόνο που ζυγίζει λιγότερο από 30 κιλά, ανάφερε η Ιαπωνική Υπηρεσία Αλιείας, για την προστασία του αναπαραγωγικού πληθυσμού.

Η ομάδα εργασίας του οργανισμού που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ιχθυαποθεμάτων της περιοχής, της Επιτροπής Αλιείας Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού (WCPFC), ξεκινά τις συνεδριάσεις της στο Ναγκασάκι, στη νότια Ιαπωνία, την Τετάρτη. Η ποσόστωση για τα επόμενα δύο χρόνια θα οριστικοποιηθεί στην τακτική συνεδρίαση της ομάδας στο Βανουάτου τον Δεκέμβριο.

«Ένας λόγος για την αύξηση του ερυθρού τόνου είναι ότι η διαχείριση των πόρων ήταν επιτυχής», δήλωσε στο Reuters η Μασαχίκο Αρίτζι, καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Παγκόσμιας Οικονομικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Kindai.

Οι μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες των ωκεανών αλλάζουν επίσης τις διαδρομές των μεταναστευτικών ειδών, συμπεριλαμβανομένου του ερυθρού τόνου, ανέφερε το διεθνές μη κερδοσκοπικό Συμβούλιο Θαλάσσιας Διαχείρισης σε έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο.

Η WCPFC αναφέρει ότι το σύστημα ποσοστώσεων έθεσε τέλος στην υπεραλίευση και ανανέωσε το απόθεμα βιομάζας αναπαραγωγής, το οποίο αντικατοπτρίζει τον πληθυσμό αναπαραγωγής, σε 144.000 τόνους το 2022 από 12.000 τόνους το 2010.

«Εάν υπήρχε μεγαλύτερη ποσόστωση, θα μπορούσαμε να έχουμε μια τεράστια αλιεία», δήλωσε στο πρακτορείο ο Τοσιχάρο Ουρατάνι, ψαράς στη δυτική επαρχία Fukui, προσθέτοντας ότι είχε εκπληρώσει την εξαμηνιαία ποσόστωσή του για μεγάλους τόνους τους πρώτους τρεις μήνες.

«Ως έχουν τα πράγματα, πρέπει να αφήσουμε τα ψάρια να φύγουν, πράγμα που σημαίνει ότι οι προσπάθειές μας πηγαίνουν χαμένες. Οι τόνοι γίνονται εμπόδιο».