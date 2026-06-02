Softbank: Η επανάσταση της ΑΙ θα είναι 50 φορές μεγαλύτερη από τα dot-com

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Μεγαλύτερη κατά 50 φορές από την επανάσταση των dot-com τη δεκαετία του 2000 θα είναι η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της SoftBank, Μασαγιόσι Σαν, στο CNBC τη Δευτέρα.

«Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι περισσότερο από 10 φορές, πιθανώς 50 φορές μεγαλύτερο από το dot-com», δήλωσε ο Σαν στο CNBC στο Παρίσι, μια ημέρα αφότου η εταιρεία ανακοίνωσε ότι επενδύει 75 δισεκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένων 5 GW χωρητικότητας κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Ο επικεφαλής της SoftBank δήλωσε ότι η κατάρρευση των dot-com ήταν ένα οδυνηρό πλήγμα, η οποία αποδείχθηκε απλώς ένα μικρό χτύπημα σε μια πολύ μεγαλύτερη ιστορία μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη επανάσταση της τεχνολογίας και της συνειδητοποίησης που βίωσε ποτέ η ανθρωπότητα, οπότε αυτό είναι ακριβώς όπως η αρχή του διαδικτύου», πρόσθεσε ο Σαν.

Ο Σαν αναφέρθηκε στην πτώση των μετοχών αυτοκινήτων και ηλεκτρονικών ειδών στο κραχ της Wall Street το 1929, λέγοντας: «Υπάρχει πάντα μια διόρθωση».

Είπε: «Τώρα, αν κοιτάξετε την ιστορία, τα ηλεκτρονικά και η μηχανοκίνηση κατέρρευσαν το 1929, αλλά αυξήθηκαν για πολλά, πολλά χρόνια, για τα επόμενα 100 χρόνια μετά από αυτό… οπότε μπορεί να υπάρξει κάποια διόρθωση, αλλά αυτή θα είναι η καλύτερη επενδυτική ευκαιρία για μένα».

Η SoftBank συνεργάστηκε με την OpenAI πέρυσι στο έργο Stargate, μια κοινοπραξία που κατασκευάζει υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η έκθεση της Softbank στην ΑΙ δεν είναι υπερβολική

Ο Σαν είπε ότι δεν πιστεύει ότι η Softbank είναι υπερβολικά εκτεθειμένη στην OpenAI στο επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο, καθώς η νεοσύστατη εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης αποτελεί λίγο πάνω από το 20% της καθαρής αξίας ενεργητικού του ομίλου, ενώ η βρετανική εταιρεία σχεδιασμού ημιαγωγών Arm είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή της, αποτελώντας πάνω από το 50% της καθαρής αξίας ενεργητικού της.

Πρόσθεσε ότι η OpenAI «θα είναι πολύ επιτυχημένη» εν μέσω συζητήσεων για τον σχεδιασμό της εταιρείας για IPO σύντομα.

Η επένδυση της Softbank, η οποία σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη επένδυση της εταιρείας σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη, περιλαμβάνει την κατασκευή 3,1 GW κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στην βόρεια περιοχή Hauts-de-France έως το 2031, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Dunkirk, Bosquel και Bouchain. Η εισηγμένη στο Τόκιο εταιρεία έκλεισε με 14% υψηλότερα.

«Πρόκειται για μια τεράστια επένδυση που έρχεται», δήλωσε ο Σαν στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου τη Δευτέρα με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. «Το κάνουμε ήδη αυτό στις ΗΠΑ, επεκτεινόμαστε πολύ στις ΗΠΑ, οπότε έχουμε τη δυναμική, με την οποία μπορούμε να κάνουμε τη Γαλλία το κέντρο της Ευρώπης, και η Ευρώπη χρειάζεται αυτό το είδος τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης».

Η εταιρεία θα βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στη χρηματοδότηση έργων παρά στα δικά της κεφάλαια για την επένδυση, δήλωσε ο Σαν, αναφερόμενος στο έργο 10 γιγαβάτ της εταιρείας στο Οχάιο, το οποίο σύντομα θα εξασφαλίσει μακροπρόθεσμες συμφωνίες με πελάτες.

«Τα δικά μας χρήματα που χρειαζόμαστε είναι πολύ, πολύ συμπυκνωμένα, επομένως είμαι βέβαιος ότι θα λάβουμε μεγάλες παραγγελίες από τους πελάτες μας με τους οποίους έχουμε ήδη σχέσεις, ώστε να μπορέσουμε να επεκτείνουμε αυτή τη δυναμική στη Γαλλία», δήλωσε ο Σαν.

Ο ιαπωνικός επενδυτικός γίγαντας συνεργάζεται με τη γαλλική εταιρεία μηχανικών Schneider Electric για τη δημιουργία ενός μεγάλης κλίμακας βιομηχανικού κέντρου παραγωγής στη Δουνκέρκη, στο πλαίσιο της ευρύτερης ανάπτυξης.