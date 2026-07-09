Ιαπωνία: Χωρίς εκπλήξεις η ζήτηση για πενταετή ομόλογα

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Η ζήτηση στην έκδοση πενταετών ομολόγων της Ιαπωνίας την Πέμπτη ήταν σε γενικές γραμμές σύμφωνη με τις πρόσφατες δημοπρασίες, δείχνοντας ότι οι αυξημένες αποδόσεις προσελκύουν επενδυτικό ενδιαφέρον.

Ο λόγος προσφοράς προς κάλυψη, βασικός δείκτης ενδιαφέροντος, αυξήθηκε στο 3,43 από την έκδοση του Ιουνίου και διαμορφώθηκε ελαφρώς υψηλότερα από τον μέσο όρο των 12 μηνών του 3,35.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ομολόγων επέκτειναν ελαφρώς τις απώλειές τους μετά το αποτέλεσμα και οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων παρέμειναν υψηλότερες, καθώς οι γεωπολιτικοί και δημοσιονομικοί κίνδυνοι επηρέασαν την αγορά.

«Τσιμπάνε» οι αποδόσεις

Οι αποδόσεις των ιαπωνικών ομολόγων έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τα φιλόδοξα σχέδια δαπανών και επενδύσεων της πρωθυπουργού Sanae Takaichi, με την απόδοση του πενταετούς ομολόγου να πλησιάζει το 2%. Εν τω μεταξύ, η αντιληπτή χαλαρή στάση της απέναντι στη νομισματική πολιτική έχει τροφοδοτήσει ανησυχίες ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας αυξάνει τα επιτόκια πολύ αργά για να ελέγξει τον πληθωρισμό, πλήττοντας τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας.

Το αποτέλεσμα της έκδοσης ήταν «χωρίς επεισόδια», εξηγεί στο Bloomberg ο Miki Den, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων στην SMBC Nikko Securities Inc. Η μείωση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης μετά την πώληση μπορεί να οφείλεται στην αλλαγή θέσεων των επενδυτών, είπε, με κάποια μείωση της διάρκειας για να καλυφθούν οι αγορές νέων ομολόγων.

Η κυβέρνηση τροποποίησε την αναφορά στη νομισματική πολιτική στο τελευταίο σχέδιο της ετήσιας πολιτικής ατζέντας της, σε μια κίνηση που φαίνεται να αποσκοπεί στο να καθησυχάσει τις αγορές ότι δεν ασκεί πίεση στην Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ) να αναβάλει περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων.

Ένα προηγούμενο σχέδιο είχε ερμηνευθεί από ορισμένους επενδυτές ως αποτρεπτικό για περαιτέρω σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής.

Εν τω μεταξύ, η επίμονη αποδυνάμωση του γιεν εντείνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, καθώς αυξάνει το κόστος των εισαγωγών. Το νόμισμα διαπραγματεύεται κοντά στο χαμηλότερο επίπεδό του έναντι του δολαρίου των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών, κρατώντας τους επενδυτές σε εγρήγορση για την πιθανότητα ενός νέου κύκλου επίσημης παρέμβασης