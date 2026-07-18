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Jensen Huang: Πουλήθηκε για 960.000 δολάρια το συλλεκτικό μπουφάν του

Οι συλλέκτες φαίνεται ότι είναι διατεθειμένοι να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για αντικείμενα, όπως το μπουφάν του Jensen Huang, που συνδέονται με την άνθιση της τεχνητής νοημοσύνης

World 18.07.2026, 09:04
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Jensen Huang: Πουλήθηκε για 960.000 δολάρια το συλλεκτικό μπουφάν του
Newsroom

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Ελάχιστες είναι οι φορές που ο CEO της Nvidia, Jensen Huang, έχει εμφανιστεί χωρίς το δερμάτινο μπουφάν του – πρόκειται για τη «signature» εμφανισή του, την οποία έχει διατηρήσει τουλάχιστον για τα τελευταία 20 χρόνια.

Είτε πηγαίνει σε παρουσιάσεις προϊόντων, είτε παρίσταται σε εταιρικές εκδηλώσεις και εμπορικές εκθέσεις, ο Huang είναι σχεδόν πάντα ντυμένος με το χαρακτηριστικό μαύρο δερμάτινο μπουφάν Tom Ford.

Πρόσφατα, ανακοινώθηκε ότι ένα εξ αυτών θα έβγαινε σε δημοπρασία, με αρχική εκτίμηση τα 40.000 με 60.000 δολάρια.

Τελικά, την προηγούμενη Παρασκευή, το μπουφάν του Huang με την ιδιόχειρη υπογραφή του, πουλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s για 960.000 δολάρια, σύμφωνα με το CNBC, μετά από ένα σερί 65 προσφορών.

Η τελική τιμή είναι δε πολύ υψηλότερη από την τιμή λιανικής πώλησης, η οποία είναι λίγο κάτω από 10.000 δολάρια.

Jensen Huang

Συλλεκτικό λόγω… AI

Ο CEO της Nvidia φόρεσε το εν λόγω μπουφάν το 2023 σε μια εκδήλωση στο Foxconn στην Ταϊπέι της Ταϊβάν.

Όπως αναφέρει το CNBC, η υψηλή τιμή του ρούχου στη δημοπρασία εξηγείται από την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία δίνει αξία σε συλλεκτικά αντικείμενα που συνδέονται με αυτήν, προσελκύοντας έτσι υψηλές προσφορές από τους συλλέκτες.

«Η ανταπόκριση σε αυτή την πώληση ξεπέρασε ακόμη και τις υψηλότερες προσδοκίες μας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής σύγχρονων συλλεκτικών αντικειμένων του Sotheby’s, Brahm Wachter. Ο οίκος ανέφερε ότι 45 διαφορετικοί συλλέκτες υπέβαλαν προσφορά για το εν λόγω μπουφάν.

Ο Sotheby’s ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι τα έσοδα θα διατεθούν σε μια φιλανθρωπική πρωτοβουλία για την υποστήριξη του Edge Institute, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού αφιερωμένου στην καινοτομία. Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα από την πώληση θα διατεθούν για υποτροφίες, επιχορηγήσεις και προγράμματα φιλοξενίας.

Σημειώνεται ότι το 2024 ο CEO της Meta Mark Zuckerberg αντάλλαξε ρούχα με τον Huang, ενώ αργότερα εκείνο το έτος, κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου για γραφικά υπολογιστών, ο Huang έδωσε στον Zuckerberg ένα από τα μπουφάν του που φορούσε εκείνη την ημέρα.

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