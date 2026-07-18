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SpaceX: Ισχυρές πιέσεις στη μετοχή μετά την ιστορική IPO

Οι μετοχές της SpaceX υποχώρησαν κάτω από την τιμή εισαγωγής, τα hedge funds ενισχύουν τις θέσεις short, ενώ πιέσεις δέχονται και τα ομόλογα της εταιρείας

Τεχνολογία 18.07.2026, 18:36
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SpaceX: Ισχυρές πιέσεις στη μετοχή μετά την ιστορική IPO
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Οι επενδυτές αυξάνουν τα στοιχήματά τους κατά των μετοχών και των ομολόγων της SpaceX μόλις έναν μήνα μετά την εισαγωγή της εταιρείας πυραύλων και τεχνητής νοημοσύνης του Ίλον Μασκ στο χρηματιστήριο, μέσω της μεγαλύτερης αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, σύμφωνα με δημοσιευμα των FT.

Οι μετοχές της SpaceX υποχώρησαν αυτή την εβδομάδα κάτω από την αρχική τιμή εισαγωγής των 135 δολαρίων για πρώτη φορά, καταγράφοντας πτώση 40% από το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 225 δολαρίων στα μέσα Ιουνίου, λίγες ημέρες μετά την άντληση 86 δισ. δολαρίων από τον όμιλο του δισεκατομμυριούχου, με αποτίμηση που άγγιξε τα 2 τρισ. δολάρια. Την Παρασκευή, η μετοχή υποχώρησε πάνω από 5%, κλείνοντας σε νέο ιστορικό χαμηλό, στα 123,99 δολάρια.

Τα στοιχήματα των επενδυτών για τη SpaceX

Οι επενδυτές που είχαν στοιχηματίσει στην πτώση της μετοχής (short sellers) έχουν καταγράψει λογιστικά κέρδη περίπου 4 δισ. δολαρίων τον τελευταίο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της S3 Partners.

Περίπου το 30% των περίπου 640 εκατ. μετοχών της SpaceX που είναι διαθέσιμες για διαπραγμάτευση έχουν δανειστεί για ανοικτές πωλήσεις (short selling), ποσοστό αυξημένο κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες μέσα στις τελευταίες 10 ημέρες, γεγονός που αναδεικνύει την αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των επενδυτών ως προς τις προοπτικές της εταιρείας.

«Ο ενθουσιασμός των επενδυτών για τη SpaceX φαίνεται να έχει ατονήσει», δήλωσε ο Ντεκ Μάλαρκι, διευθύνων σύμβουλος της SLC Management. Οι μετοχές και τα ομόλογα της εταιρείας «ενσωματώνουν πλέον μεγαλύτερο κίνδυνο στις αποτιμήσεις τους», πρόσθεσε.

Η SpaceX δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Οι ρευστοποιήσεις

Το κύμα ρευστοποιήσεων λαμβάνει χώρα σε ένα ευρύτερο περιβάλλον υποχώρησης των υπερτιμημένων τεχνολογικών μετοχών, οι οποίες είχαν πρωταγωνιστήσει στο επενδυτικό ράλι που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Οι αμερικανικές μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών ολοκλήρωσαν την Παρασκευή τη χειρότερη εβδομάδα τους από τη μεγάλη χρηματιστηριακή αναταραχή της περσινής «ημέρας απελευθέρωσης» («liberation day»).

Περίπου 900 εκατ. επιπλέον μετοχές της SpaceX ενδέχεται να καταστούν διαθέσιμες προς διαπραγμάτευση ήδη από τον επόμενο μήνα, όταν λήξουν ορισμένες δεσμεύσεις διακράτησης (lock-up provisions) που ισχύουν για τους επενδυτές πριν από την IPO. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, όσοι αμφιβάλλουν ότι υπάρχει επαρκής ζήτηση για να απορροφηθεί αυτή η μεγάλη αύξηση της προσφοράς μετοχών επιλέγουν ήδη να κατοχυρώσουν τα κέρδη τους.

«Με περισσότερες μετοχές να εισέρχονται στην αγορά τον Αύγουστο, η SpaceX θα μπορούσε να ανακοινώσει ότι κατέκτησε τη Σελήνη και βρήκε χρυσό στο εσωτερικό της, αλλά και πάλι δεν θα υπήρχαν αρκετά χρήματα στην αγορά για να αγοραστεί η μετοχή», δήλωσε ο επικεφαλής επενδύσεων ενός μικρού hedge fund της Βόρειας Αμερικής. Όπως είπε, η εταιρεία του κέρδισε 20 εκατ. δολάρια από θέσεις short στη SpaceX στις αρχές Ιουλίου.

Τα ομόλογα

Οι επενδυτές εγκαταλείπουν επίσης τα νεοεκδοθέντα ομόλογα της εταιρείας. Η SpaceX άντλησε 25 δισ. δολάρια μέσω μιας ιδιαίτερα μεγάλης έκδοσης ομολόγων στα τέλη Ιουνίου, λίγο μετά την απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας από τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης.

Οι αποδόσεις των ομολόγων της εταιρείας διαπραγματεύονται πλέον σε επίπεδα που προσεγγίζουν εκείνα εκδοτών με αξιολόγηση «junk». Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου της SpaceX αυξήθηκε στο 7,4% από 6,7% όταν εκδόθηκε πριν από τρεις εβδομάδες, με αποτέλεσμα η τιμή του να υποχωρήσει περίπου στο 91% της ονομαστικής του αξίας κατά το ίδιο διάστημα.

Σε μία ακόμη ένδειξη της εξασθένησης της εμπιστοσύνης των επενδυτών, δημιουργήθηκε στα τέλη Ιουνίου αγορά για συμβόλαια αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου (credit default swaps – CDS) της SpaceX, δηλαδή παράγωγα που αποζημιώνουν τον επενδυτή σε περίπτωση αθέτησης πληρωμών από την εταιρεία.

Τα CDS της SpaceX διαπραγματεύονται πλέον στις 158 μονάδες βάσης, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg. Αυτό σημαίνει ότι η ασφάλιση έναντι του κινδύνου αθέτησης πληρωμών για ομόλογα της εταιρείας ονομαστικής αξίας 10 εκατ. δολαρίων κοστίζει περίπου 158.000 δολάρια ετησίως για πέντε χρόνια, έναντι περίπου 110.000 δολαρίων στα τέλη Ιουνίου.

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