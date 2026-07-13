SpaceX: H IPO της έγραψε ιστορία αλλά έναν μήνα μετά χάνει τη δυναμική της

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Οι επενδυτές της SpaceX πέρασαν από τον ενθουσιασμό σε εμφανή ανησυχία κατά τον πρώτο μήνα της λειτουργίας της ως εισηγμένης εταιρείας. Όταν η μετοχή της εταιρείας, της οποίας συνιδρυτής και επικεφαλής είναι ο Ίλον Μασκ, διατέθηκαν για πρώτη φορά προς πώληση σε ιδιώτες στο χρηματιστήριο στις 12 Ιουνίου, επικράτησε πραγματική φρενίτιδα μεταξύ των επενδυτών.

Η Morgan Stanley, η οποία ήταν ένας από τους κύριους τραπεζικούς οίκους στην IPO της SpaceX, φαίνεται να πιστεύει ότι η πτώση θα είναι προσωρινή.

Αν και η εταιρεία είχε αποφασίσει να ορίσει την τιμή της μετοχής στα 135 δολάρια, η τιμή εκτοξεύθηκε αμέσως στα 150 δολάρια την πρώτη εκείνη ημέρα, ανεβαίνοντας στα 176 δολάρια, πριν κλείσει στα 160,95 δολάρια.

Αυτό καθιέρωσε τη SpaceX ως τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) όλων των εποχών.

Την επόμενη εβδομάδα, η μετοχή της ανέβηκε ακόμη περισσότερο, αγγίζοντας ενδοημερήσιο υψηλό στα 225 δολάρια, πράγμα που σημαίνει ότι είχε ξεπεράσει την Amazon και τη Microsoft σε συνολική αγοραία αξία.

«Με τον Ίλον Μασκ, οποιαδήποτε εταιρεία αγγίζει προκαλεί ενθουσιασμό στον κόσμο», δήλωσε στο BBC ο Κιθ Σνάιντερ, αναλυτής της εταιρείας επενδυτικών ερευνών CFRA. «Αλλά αυτή ήταν επίσης η πρώτη φορά που οι άνθρωποι ένιωσαν ότι μπορούσαν να επενδύσουν σε κάτι που προωθούνταν ως επένδυση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.»

Ο Willy Lee, επενδυτής στη Neosteller —εταιρεία που διευκολύνει τους ιδιώτες επενδυτές να επενδύουν σε ιδιωτικές εταιρείες—, συμφώνησε ότι ο ενθουσιασμός γύρω από την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) αφορούσε σε μεγάλο βαθμό την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

«Όλοι έβλεπαν τη SpaceX ως μια ιστορία τεχνητής νοημοσύνης», είπε.

Νωρίτερα φέτος, η SpaceX εξαγόρασε τη νεοφυή επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης του Μασκ, την xAI, η οποία πρόσφατα μετονομάστηκε σε SpaceXAI και είναι γνωστή κυρίως για το αμφιλεγόμενο chatbot Grok, ενώ παράλληλα άρχισε να εκμισθώνει χωρητικότητα κέντρων δεδομένων σε άλλες εταιρείες τεχνολογίας.

Ωστόσο, η κύρια δραστηριότητά της είναι η κατασκευή και η εκτόξευση πυραύλων και τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων με την ονομασία Starlink. Όταν η Starlink ανακοίνωσε ότι θα μειώσει τις τιμές στην περιοχή του Μέμφις, στο Τενεσί, εν μέσω τοπικών ανησυχιών για ένα τεράστιο έργο κέντρου δεδομένων, οι μετοχές της SpaceX σημείωσαν πτώση 8% την ίδια ημέρα.

Καθώς η πραγματικότητα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η SpaceX αποκομίζει κέρδη σήμερα φαίνεται να γίνεται πιο σαφής, η μετοχή της εταιρείας έχει αρχίσει να υποχωρεί.

Ακόμη και εν μέσω μιας ταραχώδους περιόδου δύο εβδομάδων για τις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου, η SpaceX έχει δεχτεί ιδιαίτερα ισχυρό πλήγμα.

Όταν εντάχθηκε στον δείκτη Nasdaq100 στις 7 Ιουλίου, για παράδειγμα, παρόλο που ο δείκτης έκλεισε με πτώση 1,7%, η SpaceX σημείωσε πτώση 4,4%. Μια προηγούμενη ένταξή της στον δείκτη FTSE Russell είχε δώσει στη μετοχή μια μικρή ώθηση.

Στο τέλος του πρώτου μήνα διαπραγμάτευσής της, οι μετοχές της SpaceX διαπραγματεύονταν γύρω στα 145 δολάρια η καθεμία, περίπου 18% χαμηλότερα από το υψηλό της πρώτης ημέρας διαπραγμάτευσης και 35% χαμηλότερα από το μέγιστο που έχει σημειώσει μέχρι στιγμής.

Ποιοι επενδυτές της SpaceX έχουν ζημιωθεί

Μια τέτοια πτώση της τιμής σημαίνει ότι οι ιδιώτες επενδυτές που αγόρασαν μετοχές της SpaceX κατά τις πρώτες πέντε ημέρες διαπραγμάτευσής τους αντιμετωπίζουν πιθανή ζημιά από την επένδυσή τους.

«Αν αγόρασες γύρω από την πρώτη τιμή, σίγουρα είσαι σε ζημιά», είπε ο Σνάιντερ.

«Άρχισε να μοιάζει πολύ με μετοχή-μέμ», πρόσθεσε ο Σνάιντερ, αναφέροντας τα παραδείγματα της GameStop και, πιο πρόσφατα, της Wendy’s, όπου οι ιδιώτες επενδυτές ανεβάζουν την τιμή μιας μετοχής σχεδόν αποκλειστικά μέσω ενθουσιωδών συζητήσεων στο διαδίκτυο.

Αναμένει ότι η SpaceX θα υποχωρήσει ακόμη περισσότερο.

Ο Σάμουλε Κερ, επικεφαλής της ανάλυσης των αγορών μετοχικού κεφαλαίου για την Mergermarket, σημείωσε ότι οι διακυμάνσεις της τιμής της μετοχής μέχρι στιγμής θα έχουν διαφορετικό αντίκτυπο σε διαφορετικούς επενδυτές.

«Αν είστε επενδυτής σε αρχική δημόσια προσφορά (IPO), δεν έχετε πρόβλημα», είπε ο Κερ, αναφερόμενος σε ομάδες επενδυτών που είτε κατάφεραν να αγοράσουν μετοχές της SpaceX στην προτεινόμενη τιμή εισαγωγής της εταιρείας στα 135 δολάρια, είτε ήταν εσωτερικοί επενδυτές που κατείχαν μετοχές της εταιρείας πριν από την IPO.

Παρ’ όλα αυτά, ο Μασκ έχει εκφράσει μόνο ενθουσιασμό για τις επιχειρηματικές προοπτικές της SpaceX.

Αφού η εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο τον ανέδειξε στον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο, ο Μασκ δήλωσε ότι η SpaceX θα αποφέρει ετήσια έσοδα 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων έως το 2030.

Ο Μασκ έχει επίσης δείξει ότι είναι έτοιμος και πρόθυμος να χρησιμοποιήσει τη μετοχή της SpaceX, καθώς και τη μεταβλητότητά της, ως νόμισμα.

Όταν η τιμή της μετοχής εκτοξεύθηκε στις 16 Ιουνίου, η SpaceX ανακοίνωσε την εξαγορά της Cursor, μιας startup που δημιούργησε ένα bot τεχνητής νοημοσύνης για τη σύνταξη κώδικα υπολογιστών, σε μια συναλλαγή αποκλειστικά με μετοχές αξίας 60 δισ. δολαρίων.

Με αυτή την κίνηση εκείνη τη στιγμή, ο Μασκ ουσιαστικά αγόρασε την Cursor δωρεάν, δεδομένης της αξίας που είχαν αποκτήσει οι μετοχές της SpaceX ακριβώς εκείνη τη στιγμή.

«Αυτό έδειξε ένα επίπεδο επιδεξιότητας στην αγορά που σχεδόν κανένας άλλος εκδότης δεν διαθέτει», δήλωσε ο Κερ σχετικά με την εξαγορά της Cursor.

Από τότε, η μετοχή της SpaceX έχει σημειώσει πτώση.

Όλα τα βλέμματα στραμμένα στα κέρδη

Η Morgan Stanley, η οποία ήταν ένας από τους κύριους τραπεζικούς οίκους στην IPO της SpaceX, φαίνεται να πιστεύει ότι η πτώση θα είναι προσωρινή.

Την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε την κάλυψη της εταιρείας από τους οικονομικούς αναλυτές της και έθεσε ως στόχο για την τιμή της μετοχής τα 300 δολάρια, μια άνοδο 33% σε σχέση με την υψηλότερη τιμή διαπραγμάτευσης που έχει σημειώσει μέχρι σήμερα.

Η SpaceX λειτουργεί επί του παρόντος με ζημίες και πέρυσι πραγματοποίησε έσοδα 18 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τις οικονομικές πληροφορίες που υποχρεούται να δημοσιοποιεί λόγω της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο.

Τα προβλεπόμενα έσοδα του Mασκ, ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, είναι περίπου 55 φορές υψηλότερα από αυτό το ποσό.

Προς το παρόν, αυξάνεται η προσδοκία γύρω από την πρώτη δημόσια έκθεση αποτελεσμάτων της εταιρείας. Η SpaceX δεν έχει ακόμη ανακοινώσει ημερομηνία για αυτό, αλλά οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές αναμένουν ότι θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Αυγούστου.

Τα αποτελέσματα της εταιρείας πιθανότατα θα συμπέσουν με το τέλος της λεγόμενης περιόδου «lock-up», κατά την οποία οι υπάλληλοι της SpaceX, στους οποίους είχε απαγορευτεί η πώληση των μετοχών της εταιρείας που έλαβαν ως μέρος της αμοιβής τους, θα μπορούν να τις διαθέσουν στην ελεύθερη αγορά.

Η πώληση περισσότερων μετοχών, σε συνδυασμό με μια ενδεχομένως πιο λεπτομερή εξήγηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των μελλοντικών προοπτικών ανάπτυξης της SpaceX, θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω δραματικές διακυμάνσεις στην τιμή.

«Αν η SpaceX καταφέρει να υλοποιήσει όλα όσα υπόσχεται, ναι, οι επενδυτές κατέχουν μετοχές της πιο πολύτιμης εταιρείας που υπήρξε ποτέ», δήλωσε ο Κερ. «Ωστόσο, έχει πολύ δουλειά μπροστά της για να φτάσει εκεί.»