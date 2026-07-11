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SpaceX: «Η αξία της θα ξεπεράσει την αξία της Γης» υποστηρίζει ο Μασκ – Τι εκτιμά η αγορά

Μεγάλη διακύμανση παρουσιάζουν τα στοιχεία για την αποτίμηση της SpaceX. Σύμφωνα με την FactSet, ο μέσος στόχος τιμής των αναλυτών ανέρχεται σε περίπου 240 δολάρια

World 11.07.2026, 14:44
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SpaceX: «Η αξία της θα ξεπεράσει την αξία της Γης» υποστηρίζει ο Μασκ – Τι εκτιμά η αγορά
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Τις εκτιμήσεις των αναλυτών για την αξία της SpaceX «ανταγωνίζεται» με τις προβλέψεις του ο Ιλον Μασκ, λίγο καιρό μετά την ιστορική δημόσια εγγραφή της εταιρείας τον Ιούνιο.

Οι επενδυτές είχαν να επεξεργαστούν πολλές εκτιμήσεις, στόχους τιμών, αισιόδοξα και απαισιόδοξα σενάρια. Ο CEO της εταιρείας έχει τη δική του άποψη για τις προοπτικές της: «Δεν φαίνεται να καταλαβαίνετε ότι η SpaceX θα αξίζει περισσότερο από ολόκληρη τη Γη αν επιτύχουμε τους στόχους μας», έγραψε σε μια ανάρτηση στο X το απόγευμα της Πέμπτης.

Μάλιστα, ο ίδιος απαντούσε σε ένα σχόλιο σχετικά με το κόστος της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτή είναι ίσως η πιο φιλόδοξη πρόβλεψη που έχει κάνει ποτέ.

Το 2022, είχε δηλώσει ότι η Tesla θα μπορούσε να αξίζει περισσότερο από την Apple και τη Saudi Aramco μαζί. Αυτές οι δύο εταιρείες είχαν αξία περίπου 4,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων εκείνη την εποχή. Σημειωτέον ότι η Tesla αξίζει σήμερα περίπου 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια, με βάση τις πλήρως μετατρέψιμες σε μετοχές κυκλοφορούσες μετοχές.

Βεβαίως, η SpaceX δραστηριοποιείται στο διάστημα, γεγονός που της προσφέρει πλεονέκτημα στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και των επικοινωνιών.

Ο Μασκ αρέσκεται να μιλάει για την Κλίμακα Καρντάσεφ, ένα πλαίσιο αξιολόγησης πολιτισμών που προτάθηκε τη δεκαετία του 1960 από τον σοβιετικό αστρονόμο Νικολάι Καρντάσεφ.

Ειδικότερα, η κλίμακα αφορά τη χρήση της ενέργειας. Ένας πολιτισμός επιπέδου Ι αξιοποιεί την ενέργεια του πλανήτη του. Ένας πολιτισμός επιπέδου ΙΙ αξιοποιεί την ενέργεια του ήλιου του. Και ένας πολιτισμός επιπέδου ΙΙΙ αξιοποιεί την ενέργεια του γαλαξία του.

Η φιλοδοξία του Μασκ είναι να αξιοποιήσει την ενέργεια του ήλιου, η οποία, φυσικά, είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή της Γης.

SpaceX

Οι εκτιμήσεις της αγοράς για την SpaceX

Όσον αφορά τις εκτιμήσεις που δεν βασίζονται σε… πλανητικά κριτήρια, η Raymond James έχει τον υψηλότερο στόχο τιμής για τη SpaceX, στα 800 δολάρια ανά μετοχή. Υπάρχει και το αισιόδοξο σενάριο της Citi για τη μετοχή είναι 900 δολάρια ανά μετοχή, αποτιμώντας τη SpaceX σε περίπου 12 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Barron’s.

Αυτές οι εκτιμήσεις, προφανώς, προϋποθέτουν ότι όλα θα πάνε καλά για τη SpaceX, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του Starship, του τεράστιου, πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμου πυραύλου της SpaceX που θα μειώσει το κόστος πρόσβασης σε τροχιά.

Η Morgan Stanley έχει στόχο τιμής 300 δολάρια για τη SpaceX και αισιόδοξο σενάριο στα 600 δολάρια. Το απαισιόδοξο σενάριό της είναι στα 75 δολάρια και προϋποθέτει ότι το Starship δεν θα τεθεί σε λειτουργία πριν από το 2029.

Πάντως, τα στοιχεία παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση. Σύμφωνα με την FactSet, ο μέσος στόχος τιμής των αναλυτών ανέρχεται σε περίπου 240 δολάρια.

Η μετοχή της SpaceX σημείωσε πτώση 4,5% την Παρασκευή, κλείνοντας στα 145,30 δολάρια, ενώ ο S&P 500 και ο Dow Jones Industrial Average σημείωσαν άνοδο 0,4% και 0,3% αντίστοιχα. Πρόκειται για το χαμηλότερο κλείσιμο της μετοχής από την αρχική δημόσια προσφορά (IPO).

Όσον αφορά τις εκτιμήσεις, η Wall Street προβλέπει πωλήσεις άνω των 630 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2031, από περίπου 39 δισεκατομμύρια δολάρια που αναμένονται για το 2026. Τα λειτουργικά έσοδα αναμένεται να ξεπεράσουν τα 340 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2031, από περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια το 2026.

Παρότι οι προβλέψεις δείχνουν προς μια τεράστια ανάπτυξη, η Wall Street δεν προβλέπει ελεύθερες ταμειακές ροές. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η SpaceX θα χρειαστεί περίπου 150 δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον χρηματοδότησης μεταξύ 2026 και 2031 για να αναπτύξει τις δραστηριότητές της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης απευθείας από το διάστημα (σε τροχιά)..

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