Βέλγιο: Απαγορεύει τις εισαγωγές από οικισμούς Ισραηλινών εποίκων

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Σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Βελγίου ενέκρινε την απαγόρευση εισαγωγής αγαθών που παράγονται σε οικισμούς Ισραηλινών εποίκων στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Το Βέλγιο εντάσσεται πλέον στην ομάδα των κρατών μελών της ΕΕ που ενεργούν μονομερώς με κυρώσεις εναντίον των Ισραηλινών εποίκων και των παράνομων κατά το διεθνές δίκαιο οικισμών.

Αφορμή, η βία που ασκούν στους Παλαιστίνιους κατοίκους της Δυτικής Όχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, με την ανοχή του ισραηλινού στρατού.

Το ζήτημα των κυρώσεων στους οικισμούς Ισραηλινών εποίκων δεν έχει επιλυθεί σε επίπεδο ΕΕ, παρά την πίεση από πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Στην πρόσφατη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών, και παρά την επιθυμία της πλειοψηφία, η Κομισιόν παρουσίασε ένα σχέδιο εναλλακτικών προτάσεων, αντί της απαγόρευσης του εμπορίου με τους εποίκους.

«Ανειλημμένη δέσμευση»

Η είδηση μεταδόθηκε από το Βελγικό Πρακτορείο Ειδήσεων (Belga), που σημειώνει ότι η κίνηση αυτή εκπληρώνει μια δέσμευση που αναλήφθηκε πέρυσι. Αιτία, η κλίμακα του βομβαρδισμού της Γάζας από το Ισραήλ και ο τεράστιος αριθμός των νεκρών.

Στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, ο Βέλγος υπουργός Μαξίμ Πρεβότ πίεσε τους ομολόγους του να προχωρήσουν σε πλήρη απαγόρευση στο σύνολο της ΕΕ. Και κατήγγειλε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι με την πρόταση που έθεσε στο τραπέζι «πρόσφερε στους υπουργούς ένα κόκαλο να γλείφουν». Αλλά όχι ένα γνήσιο σχέδιο δράσης.

Τι έλεγε η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη στήριξη χωρών όπως η Γερμανία και η Ιταλία, έδωσε ένα κείμενο δύο σελίων που δίνει τρεις πιθανές επιλογές: αυστηρότερες άδειες εισαγωγής, τιμωρητικούς δασμούς ή πλήρη απαγόρευση. Και αφήνει να εννοηθεί ότι όποια επιλεγεί, θα πρέπει να έχει την ομόφωνη υποστήριξη των κρατών μελών, διότι θα αποτελεί απόφαση εξωτερικής πολιτικής. Ωστόσο, η ομοφωνία δεν θα επιτρέψει στην ουσία τη λήψη απόφασης, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Η πλειοψηφία των πρωτευουσών, σύμφωνα με την ύπατη εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλας, έπειτα και από τη γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου υποστηρίζουν ότι η απαγόρευση εισαγωγών είναι εμπορική απόφαση. Συνεπώς, αρκεί η ειδική πλειοψηφία για την έγκρισή της.

Οι άλλοι Ευρωπαίοι

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ισραήλ. Αγοράζει σχεδόν το 30% των εξαγωγών του και αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τρίτο του συνολικού εμπορίου αγαθών, αξίας 43 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2025.

Πριν από το Βέλγιο και άλλες χώρες προχώρησαν σε απαγόρευση εμπορίου με τους οικισμούς Ισραηλινών εποίκων. Η Ισπανία τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Ολλανδία τον Μάιο και η Σλοβενία ​​υιοθέτησε ένα παρόμοιο μέτρο νωρίτερα φέτος.

Το κοινοβούλιο της Ιρλανδίας ψήφισε τη δική του απαγόρευση στις 15 Ιουλίου, λίγες ημέρες πριν από την κίνηση του Βελγίου.

Έκκληση για κοινή δράση

Πέντε πρώην Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του πρώην Ιταλού πρωθυπουργού Ενρίκο Λέτα και του πρώην Γερμανού αντικαγκελάριου Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, δημοσίευσαν μια κοινή έκκληση προς την ΕΕ να υιοθετήσει μια απαγόρευση σε ολόκληρη την ένωση.

Υποστήριξαν ότι οι εθνικές απαγορεύσεις όπως αυτές του Βελγίου έχουν περιορισμένο βάρος από μόνες τους. Αυτό διότι τα αγαθά που εκτελωνίζονται σε ένα κράτος μέλος μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα σε όλη την υπόλοιπη ΕΕ.

Μια απαγόρευση, έγραψαν, δεν θα ισοδυναμούσε με κύρωση κατά του Ισραήλ, αλλά απλώς θα ευθυγράμμιζε την εμπορική πολιτική της ΕΕ με τους περιορισμούς που έχει εφαρμόσει στο παρελθόν. Όπως για παράδειγμα για τα ορυκτά από εμπόλεμες περιοχές και των αγαθά που κατασκευάζονται με καταναγκαστική εργασία.

Αρκετές χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Γερμανίας, έχουν επίσης λάβει μέτρα για τον περιορισμό των εξαγωγών όπλων προς το Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα.