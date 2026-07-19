Μητσοτάκης: Το κυβερνητικό έργο σε προεκλογικό τόνο

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Με αναφορές στις οδικές υποδομές, με έμφαση στο τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά και στη ρύθμιση των 72 δόσεων για οφειλές στην εφορία και στον e-ΕΦΚΑ συντηρεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το προεκλογικό κλίμα στην κυριακάτικη ανάρτησή του για την εβδομάδα που πέρασε.

Οπως επιημαίνει, ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά είναι ένα έργο που θα συμπληρώσει ένα ημιτελές συγκοινωνιακό σύστημα περιφερειακών λεωφόρων και ανισόπεδων κόμβων στη Δυτική Αττική. Η κατασκευή του, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 36 μήνες, θα δώσει σημαντική κυκλοφοριακή ανάσα σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει τη δυναμική του λιμανιού του Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής του Ασπροπύργου.

Οσον αφορά τις οδικές υποδομές εκτός λεκανοπεδίου, αναφέρεται στην παράδοση του τμήματος Ροβιές-Ηλια στη Βόρεια Εύβοια, τις προηγούμενες μέρες, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Για την επαγγελματική ασφάλιση

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο πρωθυπουργός στις ρυθμίσεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας για την επαγγελματική ασφάλιση, υποστηρίζοντας ότι δημιουργούν καλύτερες συνταξιοδοτικές προοπτικές για τους εργαζομένους και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων. Οπως αναφέρει, «σήμερα λειτουργούν 27 Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης με σχεδόν 55.000 ασφαλισμένους και μέσο ατομικό λογαριασμό περίπου 10.500 ευρώ. Τα περιουσιακά τους στοιχεία αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 1% του ΑΕΠ, όταν στις χώρες του ΟΟΣΑ με ώριμα συστήματα επαγγελματικής ασφάλισης το αντίστοιχο ποσοστό προσεγγίζει το 50%. Γι’ αυτό θεσπίζουμε τα Ανοιχτά Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση και οι μικρότερες επιχειρήσεις και να γίνει ευκολότερη η συνταξιοδοτική αποταμίευση για τους επαγγελματίες. Οι εισφορές θα εκπίπτουν κατά 100% από το φορολογητέο εισόδημα, ενώ καθιερώνεται πλήρης φορητότητα των δικαιωμάτων, ώστε μια αλλαγή εργασίας ή επαγγελματικής κατάστασης να μη συνεπάγεται απώλεια ή αποδυνάμωση όσων έχουν κατοχυρωθεί, αλλά τη μεταφορά τους σε νέο φορέα επαγγελματικής ασφάλισης».

Για τις 72 δόσεις

Ακόμη, επισημαίνει -για ακόμα μία φορά- την ενεργοποίηση των 72 δόσεων για οφειλές σε εφορία και ΕΦΚΑ, επαναλαμβάνοντας ότι «δίνεται πλέον η δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 72 δόσεις για οφειλές προς το Δημόσιο που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, ενώ διευρύνεται η περίμετρος του εξωδικαστικού μηχανισμού ώστε να εντάσσονται και οφειλές από 5.000 ευρώ». Σύμφωνα με τον ίδιο, «με τις συνεχείς βελτιώσεις στον μηχανισμό προστασίας της κύριας κατοικίας έχουμε φτάσει σήμερα στις 64.406 επιτυχείς ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 19,67 δισ. ευρώ. Μόνο τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν 1.800 νέες ρυθμίσεις, με τη συμμετοχή οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών και ατόμων με αναπηρία να ανέρχεται στο 12,5%. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις αντιστοιχούν συνολικά σε αρχικές οφειλές ύψους 458,6 εκατ. ευρώ».