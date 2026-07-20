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Boeing: Πρέπει να ενισχύσει τα οικονομικά της πριν λανσάρει νέο αεροσκάφος, λέει ο CEO

Ο CEO λέει ότι η Boeing πρέπει πρώτα να «τακτοποιήσει» τα οικονομικά και την τεχνολογία της

World 20.07.2026, 21:51
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Boeing: Πρέπει να ενισχύσει τα οικονομικά της πριν λανσάρει νέο αεροσκάφος, λέει ο CEO
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Τις προκαταρκτικές εργασίες για τον σχεδιασμό ενός νέου επιβατικού αεροσκάφους έχει ξεκινήσει η Boeing, ωστόσο η διοίκηση της εταιρείας ξεκαθαρίζει ότι η άμεση προτεραιότητά της παραμένει η αποκατάσταση της παραγωγής και η παράδοση των μοντέλων που έχουν ήδη καθυστερήσει σημαντικά, σημειώνει η Wall Street Journal.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Boeing, Κέλι Όρτμπεργκ, δήλωσε ενόψει της αεροπορικής έκθεσης Farnborough στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι η εταιρεία επενδύει ήδη χρόνο και κεφάλαια στην προετοιμασία ενός νέου προγράμματος αεροσκάφους. Ωστόσο, τόνισε ότι η Boeing δεν πρόκειται να προχωρήσει βιαστικά, καθώς θέλει πρώτα να διασφαλίσει ότι διαθέτει τόσο την κατάλληλη τεχνολογία όσο και την οικονομική ευρωστία για να υποστηρίξει ένα τόσο μεγάλο εγχείρημα.

Όπως σημείωσε, οι αεροπορικές εταιρείες δεν πιέζουν ακόμη για ένα ολοκαίνουργιο μοντέλο, ενώ η ίδια η Boeing χρειάζεται να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική της θέση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξυγίανση των οικονομικών της εταιρείας θα απαιτήσει ακόμη μερικά χρόνια, γεγονός που μεταθέτει χρονικά οποιαδήποτε μεγάλη επένδυση σε νέο αεροσκάφος.

Ο Όρτμπεργκ αποκάλυψε ότι προς το παρόν δεν έχει επιλεγεί οριστική σχεδιαστική διαμόρφωση. Οι μηχανικοί της εταιρείας αξιολογούν διαφορετικές τεχνολογικές επιλογές και συγκρίνουν εναλλακτικά σχέδια πριν ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για την αρχιτεκτονική του αεροσκάφους.

Boeing

Κέλι Όρτμπεργκ

Η Boeing έχει πρόβλημα παραδόσεων, όχι παραγγελιών

Παρά τις αναμενόμενες ανακοινώσεις νέων παραγγελιών στην αεροπορική έκθεση του Farnborough, ο επικεφαλής της Boeing υπογράμμισε ότι το βασικό πρόβλημα της εταιρείας δεν είναι η ζήτηση. Αντίθετα, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να καταφέρει να παραδώσει εγκαίρως τα αεροσκάφη που έχουν ήδη παραγγελθεί.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πολυαναμενόμενο 777X, του οποίου η πιστοποίηση συνεχίζει να καθυστερεί. Η Boeing αποφάσισε να μην πραγματοποιήσει πτήσεις επίδειξης του αεροσκάφους στο Farnborough, διατηρώντας το στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πιστοποίησης από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Παράλληλα, ο Όρτμπεργκ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των προγραμμάτων της οικογένειας 737 MAX. Όπως είπε, η τελική έγκριση του MAX 7 αναμένεται σύντομα, ενώ το μεγαλύτερο MAX 10 εκτιμάται ότι θα ακολουθήσει λίγο αργότερα, αφού απομένουν μόνο οι τελευταίες δοκιμές και οι τελικές διαδικασίες πιστοποίησης.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Όρτμπεργκ εξακολουθεί να επικεντρώνεται περισσότερο στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Boeing παρά στην εμπορική της ανάπτυξη. Η εταιρεία εξακολουθεί να προσπαθεί να ξεπεράσει τις σοβαρές κρίσεις ασφάλειας και ποιότητας που σημάδεψαν τα προηγούμενα χρόνια και έπληξαν τις σχέσεις της με τις ρυθμιστικές αρχές, τις αεροπορικές εταιρείες αλλά και την αμερικανική κυβέρνηση.

Ο ίδιος επέλεξε να μετακομίσει στην περιοχή του Σιάτλ, όπου εξακολουθεί να κατασκευάζεται το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών της Boeing, προκειμένου να βρίσκεται πιο κοντά στις εγκαταστάσεις παραγωγής. Παράλληλα, έχει διατηρήσει στενή συνεργασία με την Ουάσιγκτον, συμμετέχοντας ακόμη και σε εμπορικές αποστολές της αμερικανικής κυβέρνησης στο εξωτερικό.

Boeing

Η διπλωματία πολιτικών αερροσκαφών

Σύμφωνα με τον Όρτμπεργκ, η κυβέρνηση Τραμπ έχει συμβάλει θετικά στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις, καθώς οι αγορές αεροσκαφών μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για τη μείωση των εμπορικών ανισορροπιών μεταξύ των ΗΠΑ και άλλων χωρών.

Την ίδια στιγμή, η Boeing συνεχίζει να δίνει έμφαση στη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας. Η εταιρεία επανασχεδιάζει τις οδηγίες εργασίας ώστε να γίνουν πιο απλές και κατανοητές για τους εργαζομένους στις γραμμές συναρμολόγησης, ενώ επενδύει περισσότερο στην εκπαίδευση νέων τεχνικών πριν αναλάβουν καθήκοντα στις μονάδες παραγωγής.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη μείωση του λεγόμενου traveled work, δηλαδή των κατασκευαστικών ατελειών που μεταφέρονται στα επόμενα στάδια παραγωγής και απαιτούν πρόσθετες διορθώσεις. Όπως υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος, η Boeing εφαρμόζει πλέον αυστηρότερες διαδικασίες, ώστε κανένα αεροσκάφος να μην προχωρά στην επόμενη φάση εάν υπάρχει οποιοδήποτε ζήτημα που θα μπορούσε να επηρεάσει την ασφάλεια ή την ποιότητα.

Παράλληλα, η εταιρεία αυξάνει το προσωπικό και τις βάρδιες στο εργοστάσιο όπου κατασκευάζονται τα νέα προεδρικά αεροσκάφη Air Force One, με στόχο η πρώτη από τις δύο νέες μονάδες να παραδοθεί το 2028.

Ο Όρτμπεργκ αναγνώρισε επίσης ότι η Boeing έμαθε σημαντικά μαθήματα από τη μεγάλη απεργία των εργαζομένων το 2024, η οποία ανέστειλε για σχεδόν δύο μήνες την παραγωγή των 737 στο Σιάτλ. Όπως είπε, η διοίκηση είχε απομακρυνθεί από τις πραγματικές ανησυχίες των εργαζομένων, αλλά πλέον δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην άμεση επικοινωνία με το προσωπικό, ώστε τα προβλήματα να αντιμετωπίζονται πριν εξελιχθούν σε κρίσεις.

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