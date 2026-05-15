Boeing: Πτώση μετοχής μετά την ανακοίνωση μικρότερης από την αναμενόμενη παραγγελίας αεροσκαφών από την Κίνα

Βουτιά της τάξης του 4,7% σημείωσε η μετοχή της Boeing μετά την ανακοίνωση Τραμπ ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει 200 ​​αεροσκάφη της αμερικανικής εταιρείας, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, που θα σηματοδοτήσει την πρώτη αγορά αμερικανικής κατασκευής εμπορικών αεροσκαφών από τη χώρα εδώ και σχεδόν μια δεκαετία.

Ωστόσο, η ανακοίνωση του Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News από το Πεκίνο δεν ικανοποίησε τους επενδυτές, που περίμεναν μια παραγγελία 500 αεροσκαφών 737 Max και αεροσκαφών ευρείας ατράκτου, σύμφωνα με το Bloomeberg, για αυτό και έπεσε η μετοχή της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 ​​«μεγάλα» αεροσκάφη Boeing. «Η Boeing ήθελε 150, πήρε 200», πρόσθεσε. Δεν είναι σαφές ποια αεροσκάφη περιλαμβάνονταν στην παραγγελία.

Για την Boeing, η συμφωνία τερματίζει χρόνια διαπραγματεύσεων με τις κινεζικές αεροπορικές εταιρείες και τη μακρά περίοδο αδράνειας παραγγελιών στη δεύτερη μεγαλύτερη αεροπορική αγορά παγκοσμίως.

Η παραγγελία βοηθάει την αναδιάρθρωση Boeing

Η επανέναρξη των πωλήσεων στην Κίνα θα βοηθούσε την εταιρεία να ενισχύσει τα οικονομικά της εν μέσω μιας εταιρικής αναδιάρθρωσης με επικεφαλής τον διευθύνοντα σύμβουλο της Boeing, Κέλι Όρτμπεργκ, μέλος της αντιπροσωπείας που συνοδεύει τον Τραμπ. Θα διασφαλίσει επίσης στις κινεζικές αεροπορικές εταιρείες την πρόσβαση σε αεροπλάνα αμερικανικής κατασκευής, καθώς η παγκόσμια ζήτηση για νέα αεροσκάφη υπερβαίνει την ικανότητα των βιομηχανιών να τα κατασκευάσουν.

Μια παραγγελία για 200 αεροσκάφη «είναι μια απογοήτευση για μια αγορά που αναζητά 300 ή περισσότερα και λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο», δήλωσε ο αναλυτής του Bloomberg Intelligence, Τζορτζ Φέργκιουσον. Μέχρι να επιβεβαιωθεί η παραγγελία από μια αεροπορική εταιρεία, «δεν θα εισέλθει στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρείας και, τα προηγούμενα χρόνια, οι συμφωνίες της κινεζικής κυβέρνησης για πωλήσεις αεροπλάνων δεν έχουν ολοκληρωθεί».

Η Κίνα έχει κάνει παραγγελίες μόνο για 39 αεροπλάνα Boeing αυτήν τη δεκαετία, οπότε αν υλοποιηθεί, αυτό θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια επιστροφή στις αγορές από τις ΗΠΑ, πρόσθεσε ο Φέργκιουσον.

Η Κίνα δεν έχει αποκαλύψει καμία σημαντική παραγγελία Boeing από τότε που ο Τραμπ επισκέφθηκε τελευταία φορά τη χώρα το 2017, και μεγάλο μέρος αυτής της συμφωνίας είχε ανακοινωθεί προηγουμένως. Το Πεκίνο συνήθως παραγγέλνει αεροσκάφη από την Boeing και την ανταγωνίστριά της Airbus χύμα και στη συνέχεια τα διανέμει μεταξύ των κρατικών αερομεταφορέων.

Τον Ιανουάριο του 2020, η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει 77 δισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών, αλλά δεν τήρησε την υπόσχεσή της μετά την πανδημία Covid-19 που ισοπέδωσε τα αεροπορικά ταξίδια.

Η Boeing τελικά έχασε την ηγετική της θέση στην αγορά της Κίνας από την Airbus εν μέσω αυξανόμενων εμπορικών εντάσεων και της παρατεταμένης καθήλωσης του 737 Max. Η Κίνα ήταν η πρώτη χώρα που καθήλωσε το Max μετά από δύο θανατηφόρα δυστυχήματα και δεν του επέτρεψε να συνεχίσει τις πτήσεις μέχρι το 2023, χρόνια αφότου η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ επέτρεψε την επιστροφή του μοντέλου στους αιθέρες.

Μεγάλες παραγγελίες Airbus

Από τον Ιούλιο του 2022, μεγάλες κινεζικές αεροπορικές εταιρείες έχουν παραγγείλει ή δεσμευτεί για περίπου 700 αεροσκάφη Airbus, συμπεριλαμβανομένης μιας αγοράς 137 αεροσκαφών από την China Southern Airlines Co. και μία από τις θυγατρικές της που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο.

Ωστόσο, η Airbus δεν ήταν χωρίς προβλήματα στην Κίνα. Τον Απρίλιο, η ευρωπαϊκή εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών δήλωσε ότι οι διοικητικές καθυστερήσεις στην Κίνα εμπόδισαν την παράδοση σχεδόν 20 αεροπλάνων, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω στα ζητήματα.

Η Κίνα έχει επίσης αναπτύξει το δικό της τζετ που ανταγωνίζεται το Airbus A320 και το Boeing 737, που ονομάστηκε C919. Ενώ η Commercial Aircraft Corp του C919 που κατασκευάζεται στην Κίνα έχει κερδίσει πάνω από 1.000 παραγγελίες, κυρίως από κινεζικές αεροπορικές εταιρείες, η αύξηση της παραγωγής και των παραδόσεων ήταν αργή.

Από την επιστροφή Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η Boeing έχει κερδίσει μια πληθώρα παραγγελιών, με τέτοιες αγορές να κατέχουν εξέχουσα θέση σε εμπορικές συμφωνίες με χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και η Νότια Κορέα.

Ο Τραμπ έχει επαινέσει τον ρόλο του στη βοήθεια της Boeing στην πώληση 1.000 αεροπλάνων. «Η Boeing μου έδωσε το βραβείο του καλύτερου πωλητή στην ιστορία της Boeing, το οποίο ήταν ένα ωραίο μικρό βραβείο», δήλωσε στον Λευκό Οίκο τον Δεκέμβριο.