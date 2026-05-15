Boeing: Πτώση μετοχής μετά την ανακοίνωση μικρότερης από την αναμενόμενη παραγγελίας αεροσκαφών από την Κίνα

Η ανακοίνωση Τραμπ δεν μπόρεσε να καλύψει τα 500 αεροσκάφη Boeing που αναμενόταν να αγοράσουν οι κινεζικές αεροπορικές εταιρείες στο ανώτατο όριο μιας ιστορικής συμφωνίας.

World 15.05.2026, 08:29
Σχολιάστε
Boeing: Πτώση μετοχής μετά την ανακοίνωση μικρότερης από την αναμενόμενη παραγγελίας αεροσκαφών από την Κίνα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Βουτιά της τάξης του 4,7% σημείωσε η μετοχή της Boeing μετά την ανακοίνωση Τραμπ ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει 200 ​​αεροσκάφη της αμερικανικής εταιρείας, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, που θα σηματοδοτήσει την πρώτη αγορά αμερικανικής κατασκευής εμπορικών αεροσκαφών από τη χώρα εδώ και σχεδόν μια δεκαετία.

Ωστόσο, η ανακοίνωση του Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News από το Πεκίνο δεν ικανοποίησε τους επενδυτές, που περίμεναν μια παραγγελία 500 αεροσκαφών 737 Max και αεροσκαφών ευρείας ατράκτου, σύμφωνα με το Bloomeberg, για αυτό και έπεσε η μετοχή της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 ​​«μεγάλα» αεροσκάφη Boeing. «Η Boeing ήθελε 150, πήρε 200», πρόσθεσε. Δεν είναι σαφές ποια αεροσκάφη περιλαμβάνονταν στην παραγγελία.

Για την Boeing, η συμφωνία τερματίζει χρόνια διαπραγματεύσεων με τις κινεζικές αεροπορικές εταιρείες και τη μακρά περίοδο αδράνειας παραγγελιών στη δεύτερη μεγαλύτερη αεροπορική αγορά παγκοσμίως.

Boeing

Η παραγγελία βοηθάει την αναδιάρθρωση Boeing

Η επανέναρξη των πωλήσεων στην Κίνα θα βοηθούσε την εταιρεία να ενισχύσει τα οικονομικά της εν μέσω μιας εταιρικής αναδιάρθρωσης με επικεφαλής τον διευθύνοντα σύμβουλο της Boeing, Κέλι Όρτμπεργκ, μέλος της αντιπροσωπείας που συνοδεύει τον Τραμπ. Θα διασφαλίσει επίσης στις κινεζικές αεροπορικές εταιρείες την πρόσβαση σε αεροπλάνα αμερικανικής κατασκευής, καθώς η παγκόσμια ζήτηση για νέα αεροσκάφη υπερβαίνει την ικανότητα των βιομηχανιών να τα κατασκευάσουν.

Μια παραγγελία για 200 αεροσκάφη «είναι μια απογοήτευση για μια αγορά που αναζητά 300 ή περισσότερα και λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο», δήλωσε ο αναλυτής του Bloomberg Intelligence, Τζορτζ Φέργκιουσον. Μέχρι να επιβεβαιωθεί η παραγγελία από μια αεροπορική εταιρεία, «δεν θα εισέλθει στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρείας και, τα προηγούμενα χρόνια, οι συμφωνίες της κινεζικής κυβέρνησης για πωλήσεις αεροπλάνων δεν έχουν ολοκληρωθεί».

Η Κίνα έχει κάνει παραγγελίες μόνο για 39 αεροπλάνα Boeing αυτήν τη δεκαετία, οπότε αν υλοποιηθεί, αυτό θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια επιστροφή στις αγορές από τις ΗΠΑ, πρόσθεσε ο Φέργκιουσον.

Η Κίνα δεν έχει αποκαλύψει καμία σημαντική παραγγελία Boeing από τότε που ο Τραμπ επισκέφθηκε τελευταία φορά τη χώρα το 2017, και μεγάλο μέρος αυτής της συμφωνίας είχε ανακοινωθεί προηγουμένως. Το Πεκίνο συνήθως παραγγέλνει αεροσκάφη από την Boeing και την ανταγωνίστριά της Airbus χύμα και στη συνέχεια τα διανέμει μεταξύ των κρατικών αερομεταφορέων.

Τον Ιανουάριο του 2020, η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει 77 δισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών, αλλά δεν τήρησε την υπόσχεσή της μετά την πανδημία Covid-19 που ισοπέδωσε τα αεροπορικά ταξίδια.

Η Boeing τελικά έχασε την ηγετική της θέση στην αγορά της Κίνας από την Airbus εν μέσω αυξανόμενων εμπορικών εντάσεων και της παρατεταμένης καθήλωσης του 737 Max. Η Κίνα ήταν η πρώτη χώρα που καθήλωσε το Max μετά από δύο θανατηφόρα δυστυχήματα και δεν του επέτρεψε να συνεχίσει τις πτήσεις μέχρι το 2023, χρόνια αφότου η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ επέτρεψε την επιστροφή του μοντέλου στους αιθέρες.

BOEING 777

Μεγάλες παραγγελίες Airbus

Από τον Ιούλιο του 2022, μεγάλες κινεζικές αεροπορικές εταιρείες έχουν παραγγείλει ή δεσμευτεί για περίπου 700 αεροσκάφη Airbus, συμπεριλαμβανομένης μιας αγοράς 137 αεροσκαφών από την China Southern Airlines Co. και μία από τις θυγατρικές της που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο.

Ωστόσο, η Airbus δεν ήταν χωρίς προβλήματα στην Κίνα. Τον Απρίλιο, η ευρωπαϊκή εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών δήλωσε ότι οι διοικητικές καθυστερήσεις στην Κίνα εμπόδισαν την παράδοση σχεδόν 20 αεροπλάνων, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω στα ζητήματα.

Η Κίνα έχει επίσης αναπτύξει το δικό της τζετ που ανταγωνίζεται το Airbus A320 και το Boeing 737, που ονομάστηκε C919. Ενώ η Commercial Aircraft Corp του C919 που κατασκευάζεται στην Κίνα έχει κερδίσει πάνω από 1.000 παραγγελίες, κυρίως από κινεζικές αεροπορικές εταιρείες, η αύξηση της παραγωγής και των παραδόσεων ήταν αργή.

Από την επιστροφή Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η Boeing έχει κερδίσει μια πληθώρα παραγγελιών, με τέτοιες αγορές να κατέχουν εξέχουσα θέση σε εμπορικές συμφωνίες με χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και η Νότια Κορέα.

Ο Τραμπ έχει επαινέσει τον ρόλο του στη βοήθεια της Boeing στην πώληση 1.000 αεροπλάνων. «Η Boeing μου έδωσε το βραβείο του καλύτερου πωλητή στην ιστορία της Boeing, το οποίο ήταν ένα ωραίο μικρό βραβείο», δήλωσε στον Λευκό Οίκο τον Δεκέμβριο.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Τραμπ: ΗΠΑ και Κίνα έχουμε παρόμοια άποψη για το Ιράν
World

Τραμπ: ΗΠΑ και Κίνα έχουμε παρόμοια άποψη για το Ιράν
Stellantis: Νέα συμφωνία 1 δισ. ευρώ με την κινεζική Dongfeng – Το στοίχημα στα ηλεκτρικά οχήματα
World

Stellantis: Θα φτιάχνει Jeep & Peugeot στην Κίνα - Νέο deal 1 δισ.
Γκαουτάμ Αντάνι: Διευθετεί την υπόθεση με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC)
World

Με 18 εκατ. δολ. «τα βρήκε» ο Αντάνι με την SEC
FT: Μόλις στο 53% η απορρόφηση του RRF από την ΕΕ
World

FT: Μόλις στο 53% η απορρόφηση του RRF από την ΕΕ
LVMH: Θα πουλήσει την Marc Jacobs στην WHP
World

H LVMH πουλάει την Marc Jacobs μετά από 30 χρόνια
Boeing: Πτώση μετοχής μετά την ανακοίνωση μικρότερης από την αναμενόμενη παραγγελίας αεροσκαφών από την Κίνα
World

Γιατί έπεσε η μετοχή της Boeing παρά την παραγγελία της Κίνας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
HELLENiQ ENERGY: Με πετρέλαιο από Νορβηγία, Λατινική και Βόρεια Αμερική τα καύσιμα της Ελλάδας
Πετρέλαιο

Από πετρέλαιο της Λ. Αμερικής τα καύσιμα στην Ελλάδα

Πώς η HELLENiQ ENERGY αντικατέστησε το ιρακινό πετρέλαιο με ποσότητες ακόμη και από τη Λατινική Αμερική

Χρήστος Κολώνας
Trastor: Απόβαση» ξένων κεφαλαίων στην ΑΜΚ – Ποιοι μπαίνουν στην εταιρεία
Business

«Απόβαση» ξένων κεφαλαίων στην Trastor - Το προφίλ των επενδυτών

Υπερκάλυψη 1,6 φορές στην ΑΜΚ της Trastor με προσφορές 245 εκατ. ευρώ - Στο διεθνές βιβλίο το 88% των προσφορών

Γιώργος Μανέττας
Allwyn Forward: 10 χρόνια success story για την ελληνική επιχειρηματικότητα
Startups

Allwyn: «Τα καλύτερα έρχονται» για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Πάνω από 700 εκατ. ευρώ αύξηση τζίρου και χιλιάδες θέσεις εργασίας αποτυπώνουν την επιτυχία του προγράμματος Forward της Allwyn που γιόρτασε τα 10 χρόνια του

Γιώργος Πολύζος
Ryanair: Μάχη υπέρ του επιβάτη ή στρατηγική αναζήτησης υψηλότερων κερδών;
Τουρισμός

Οι... ατελείωτες κόντρες της Ryanair 

Γιατί τα «βάζει με όλους» η Ryanair - Τα μέτωπα της low cost αεροπορικής εταιρείας από την Ελλάδα μέχρι την Γερμανία

Λάμπρος Καραγεώργος
Austriacard: Τι κέντρισε το ενδιαφέρον των Ιαπώνων της DNP
Business

Austriacard: Τι κέντρισε το ενδιαφέρον των Ιαπώνων της DNP

Στον άλλοτε οικογενειακό τυπογραφείο από το Κορωπί έκανε πρόταση εξαγοράς η DNP - Τι διέβλεψε στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ίσες αμοιβές: Οι τρείς υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για την άρση της μισθολογικής απόκλισης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι τρεις υποχρεώσεις για ίσες αμοιβές ανδρών γυναικών

Σε εξέλιξη ο κοινωνικός διάλογος - Πενήντα προτάσεις των κοινωνικών εταίρων έχει ενσωματώσει το υπουργείο Εργασίας στο υπό κατάρτιση νομοσχέδιο  

Κώστας Παπαδής
Γιάννης Ιωσηφάκης (Nvidia): Υιοθετήστε την AI όσο πιο γρήγορα γίνεται
Tεχνητή νοημοσύνη

Nvidia προς ελληνικές επιχειρήσεις: «Υιοθετήστε την AI όσο πιο γρήγορα»

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι επιλογή, αλλά αναγκαίο εργαλείο για την ταχύτερη ανάπτυξη εταιρειών, startups και κλάδων, δήλωσε Γιάννης Ιωσηφάκης, αντιπρόεδρος της Nvidia

Γιώργος Πολύζος
Shiseido: Η μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων 6 μηνών – Δίχως τέλος η κρίση ταυτότητας
World

Κρίση ταυτότητας δίχως τέλος για τη Shiseido

Συνεχίζει να προβληματίζει η Shiseido λόγω των χαμηλών πωλήσεων, παρά τα καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από World
Τραμπ: ΗΠΑ και Κίνα έχουμε παρόμοια άποψη για το Ιράν
World

Τραμπ: ΗΠΑ και Κίνα έχουμε παρόμοια άποψη για το Ιράν

«Έχουμε διευθετήσει πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν», είπε ο Τραμπ

Γκαουτάμ Αντάνι: Διευθετεί την υπόθεση με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC)
World

Με 18 εκατ. δολ. «τα βρήκε» ο Αντάνι με την SEC

Ο Ινδός μεγιστάνας  Γκαουτάμ Αντάνι είχε ασκήσει πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ και είχε υποσχεθεί επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Αμερική

FT: Μόλις στο 53% η απορρόφηση του RRF από την ΕΕ
World

FT: Μόλις στο 53% η απορρόφηση του RRF από την ΕΕ

Τους λόγους για τους οποίους οι Ευρωπαίοι δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης αναλύουν οι FT

LVMH: Θα πουλήσει την Marc Jacobs στην WHP
World

H LVMH πουλάει την Marc Jacobs μετά από 30 χρόνια

Η πώληση είναι η τελευταία σε μια σειρά εκποιήσεων μικρότερων, υποαποδοτικών μαρκών από την LVMH

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Boeing: Πτώση μετοχής μετά την ανακοίνωση μικρότερης από την αναμενόμενη παραγγελίας αεροσκαφών από την Κίνα
World

Γιατί έπεσε η μετοχή της Boeing παρά την παραγγελία της Κίνας

Η ανακοίνωση Τραμπ δεν μπόρεσε να καλύψει τα 500 αεροσκάφη Boeing που αναμενόταν να αγοράσουν οι κινεζικές αεροπορικές εταιρείες στο ανώτατο όριο μιας ιστορικής συμφωνίας.

Shiseido: Η μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων 6 μηνών – Δίχως τέλος η κρίση ταυτότητας
World

Κρίση ταυτότητας δίχως τέλος για τη Shiseido

Συνεχίζει να προβληματίζει η Shiseido λόγω των χαμηλών πωλήσεων, παρά τα καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κίνα: Η εταιρεία παιχνιδιών που σώθηκε στο «παρά πέντε» από τη συμφωνία Τραμπ – Σι
World

Η εταιρεία που σώθηκε στο παρά πέντε από τους Τραμπ – Σι

Μία ημέρα πριν από την οικονομική καταστροφή, η Hunter- εταιρεία παιχνιδιών στην Κίνα, σώθηκε από την αιφνιδιαστική αποκλιμάκωση του εμπορικού πολέμου

Νατάσα Σινιώρη
Latest News
Κοινωνική αντιπαροχή: Οι όροι και οι ρήτρες για τα ακίνητα
Ακίνητα

Οι όροι και οι ρήτρες για την κοινωνική αντιπαροχή

Νέα ΚΥΑ για την κοινωνική αντιπαροχή - Ποια είναι τα δύο βασικά είδη συμβάσεων - Διάστημα έως 50 ετών για το σκέλος της διαχείρισης από τους αναδόχους

ELBISCO: Τι απαντά για τις δικαστικές εξελίξεις
Business

Τι απαντά η ELBISCO για τις δικαστικές εξελίξεις

Η ELBISCO «συνεχίζει κανονικά και απρόσκοπτα τη λειτουργία της, χωρίς καμία επίπτωση στην επιχειρησιακή της δραστηριότητα

ΕΑΕΕ: Αύξηση 3,5% στην παραγωγή ασφαλίσεων ζωής και υγείας το 2025
Business

Αύξηση 3,5% στην παραγωγή ασφαλίσεων ζωής και υγείας το 2025

Οι αποζημιώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν οριακά κατά 0,5% σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με την ΕΑΕΕ

Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια
Ενέργεια

Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια

Τι φέρνει η τετραμερής Υπουργική Συνάντηση για την Ενέργεια και τη Διασυνδεσιμότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υπό τον Έλληνα ΥΠΕΝ Σταύρο Παπασταυρου, με συμμετοχή Σερβίας, Βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρίας

Euroxx Securities: Νέα τιμή στόχος στη μετοχή του ΟΤΕ – Ποιες οι προοπτικές
Business

Euroxx Securities: Γιατί αναβάθμισε τη μετοχή του ΟΤΕ

Σύσταση «αύξησης θέσεων» με τιμή στόχο τα 21,3 ευρώ εξέδωσε η Euroxx Securities - Ανθεκτική η θέση του ΟΤΕ στον κλάδο

ΔΕΗ: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα με TechLiving Zone
Business

TechLiving Zone: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα ΔΕΗ

Τα 47 καταστήματα ΔΕΗ διαθέτουν ήδη TechLiving Zone, με το δίκτυο να επεκτείνεται δυναμικά

Fraport Greece: Αύξηση 3,2% των επιβατών τον Απρίλιο του 2026
Τουρισμός

«Πέταξαν» Θεσσαλονίκη και Σαντορίνη - Τα στοιχεία της Fraport

Άνοδος στην επιβατική κίνηση σημείωσαν τα αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece τον Απρίλιο

Σχοινάς: Η ελληνική υδατοκαλλιέργεια είναι ένας εθνικός πρωταθλητής
AGRO

Σχοινάς: Η ελληνική υδατοκαλλιέργεια είναι ένας εθνικός πρωταθλητής

Το πρόγραμμα ΠΑΛΥΘ 2021-2027 ύψους 519 εκατ. ευρώ αποτελεί το βασικό εργαλείο για την υδατοκαλλιέργεια, ανέφερε ο Μ. Σχοινάς

Ληξιπρόθεσμα χρέη προς εφορία: Στα 114,52 δισ. ευρώ ανήλθαν τον Μάρτιο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Εκτοξεύτηκαν οι οφειλέτες - Στα 114,5 δισ. τα ληξιπρόθεσμα

Εκτόξευση καταγράφηκε στον αριθμό των οφειλετών για ληξιπρόθεσμα χρέη, οι οποίοι ανήλθαν σε 4.797.755 έναντι 3.681.752 τον Φεβρουάριο

ΕΔΟΡΕΛ: Νέος πρόεδρος ο Βασίλης Κουκουρίκης
AGRO

Στο τιμόνι της ΕΔΟΡΕΛ ο Βασίλης Κουκουρίκης

Στον τομέα των παραγωγών πέρασε η προεδρία της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελληνικού Ρυζιού (ΕΔΟΡΕΛ)

Ακίνητα: Οι περιοχές «πρωταθλητές» στο ράλι των τιμών [πινακες]
Ακίνητα

Οι περιοχές - πρωταθλητές στο ράλι των ακινήτων [πινακες]

Τι δείχνει έρευνα της REMAX για τα ακίνητα - Οι περιοχές με τις υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές - Αναλυτικοί πίνακες για όλη την επικράτεια -

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ανδριανός: Σημαντική η γνώση της Ελλάδας γύρω από τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά
AGRO

Ανδριανός: Σημαντική η γνώση της Ελλάδας γύρω από τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

Ο Γιάννης Ανδριανός στην εκδήλωση παρουσίασης του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ολιστική Υγεία και Βοτανική Φαρμακευτική» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Youth Pass: Λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων – Πώς θα πάρετε τα 150 ευρώ
Economy

Λήγει η προθεσμία για το Youth Pass - Πώς θα πάρετε τα 150 ευρώ

Πώς θα κάνετε την αίτηση για το Yuth Pass - Δείτε εάν είστε δικαιούχος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Επανήλθαν οι τραπεζικές πιέσεις
Xρηματιστήριο Αθηνών

Επανήλθαν οι τραπεζικές πιέσεις στο ΧΑ

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον το βλέμμα στη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας ενόψει της μεγάλης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενεργειακή κρίση: Πληθωρισμός 5,4%, Brent στα 107 δολάρια και οι φόβοι για την κατανάλωση
Economy

Πώς το ενεργειακό σοκ χτυπά την ελληνική οικονομία

Οι αντοχές των νοικοκυριών μπροστά στην ενεργειακή κρίση - Σε χαμηλό 42 μηνών η καταναλωτική εμπιστοσύνη - Ποια δημοσιονομικά μέτρα υπάρχουν για νέα μέτρα στήριξης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πιέσεις, με το βλέμμα σε Βρετανία και Ιράν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές, με το βλέμμα σε Βρετανία και Ιράν

Στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών βρίσκονται οι πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies