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Truelink Capital: Κοντά σε συμφωνία ύψους 1 δισ. δολαρίων για τη Lyons Magnus

Η Lyons Magnus ειδικεύεται σε συστατικά και ποτά με βάση τα φρούτα, από αρωματισμένα σιρόπια για ροφήματα καφέ μέχρι πουρέδες φρούτων για smoothies.

World 20.07.2026, 23:55
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Truelink Capital: Κοντά σε συμφωνία ύψους 1 δισ. δολαρίων για τη Lyons Magnus
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Lyons Magnus βρίσκεται η επενδυτική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Truelink Capital, σε μια συμφωνία που αποτιμά την αμερικανική εταιρεία παραγωγής συστατικών τροφίμων και ροφημάτων περίπου στο 1 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού της, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, που επικαλείται πηγές με γνώση των συζητήσεων.

Η συμφωνία ενδέχεται να ανακοινωθεί ακόμη και τη Δευτέρα, εφόσον δεν προκύψουν απρόοπτα την τελευταία στιγμή, σηματοδοτώντας ακόμη μία σημαντική συναλλαγή στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο των συστατικών τροφίμων και ποτών.

Η Lyons Magnus, με έδρα την Καλιφόρνια, διαθέτει ιστορία που ξεκινά από το 1852 και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους προμηθευτές πρώτων υλών για τη βιομηχανία τροφίμων και εστίασης. Η εταιρεία παράγει μια ευρεία γκάμα προϊόντων, όπως αρωματικά σιρόπια για καφέ, βάσεις για smoothies, επικαλύψεις παγωτού, πουρέδες φρούτων και διατροφικά ροφήματα, προμηθεύοντας μεγάλες αλυσίδες εστιατορίων, καφετέριες και επιχειρήσεις του κλάδου της φιλοξενίας.

Η Truelink Capital, επενδυτικό fund με έδρα το Λος Άντζελες, πρόκειται να αποκτήσει την εταιρεία από την Paine Schwartz Partners, η οποία είχε εξαγοράσει τη Lyons Magnus το 2017.

Κατά τη διάρκεια της ιδιοκτησίας της από την Paine Schwartz, η Lyons Magnus ενίσχυσε σημαντικά τη θέση της στην αγορά μέσα από μια σειρά εξαγορών μικρότερων επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν και δραστηριότητες που απέκτησε από τη Hormel Foods, διευρύνοντας τόσο το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της όσο και την παρουσία της σε νέες αγορές, όπως ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης.

Η ισχυρή οικονομική θέση της Lyons Magnus ήταν το δέλεαρ για την Truelink Capital

Η στρατηγική αυτή συνοδεύτηκε από ισχυρή οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα ετήσια έσοδα της εταιρείας έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 2017 και πλέον ξεπερνούν το 1 δισ. δολάρια, γεγονός που συνέβαλε στην αύξηση της αποτίμησής της και στην προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Η Truelink Capital αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες private equity στη μεσαία αγορά των ΗΠΑ, εστιάζοντας κυρίως σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και βιομηχανικές εταιρείες. Τον περασμένο Μάρτιο ολοκλήρωσε τη συγκέντρωση 2 δισ. δολαρίων για το νέο επενδυτικό της κεφάλαιο, αποκτώντας σημαντική ρευστότητα για νέες εξαγορές.

Από την πλευρά της, η Paine Schwartz Partners έχει αναπτύξει εξειδίκευση στον αγροδιατροφικό τομέα, επενδύοντας σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής τροφίμων. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Suja Life, παραγωγός φυσικών χυμών ψυχρής έκθλιψης, καθώς και η Urban Farmer, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή φυτικής ζύμης.

Η επικείμενη πώληση της Lyons Magnus εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα συγκέντρωσης στον κλάδο των συστατικών τροφίμων, όπου οι μεγάλες εταιρείες και τα επενδυτικά κεφάλαια επιδιώκουν να αποκτήσουν μεγαλύτερη κλίμακα και να ανταποκριθούν στη μεταβαλλόμενη ζήτηση της αγοράς.

Τον Μάιο, η International Flavors & Fragrances (IFF) συμφώνησε να πουλήσει τη δραστηριότητά της στα συστατικά τροφίμων στην CVC Capital Partners, σε συμφωνία που αποτίμησε τη μονάδα σε περισσότερα από 4 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, η αμερικανική Ingredion ανακοίνωσε την εξαγορά της βρετανικής Tate & Lyle έναντι 3,6 δισ. δολαρίων, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που επικρατεί στον κλάδο.

Οι κινήσεις αυτές αντανακλούν το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή εξειδικευμένων συστατικών τροφίμων, έναν τομέα που εμφανίζει ανθεκτική ζήτηση και υψηλές προοπτικές ανάπτυξης, καθώς οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών επιδιώκουν να διευρύνουν τα προϊόντα τους και να ανταποκριθούν στις νέες διατροφικές τάσεις των καταναλωτών.

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