Εστιατόρια: Πτωτικά ο τζίρος στις ΗΠΑ – Πώς επηρεάζει η άνοδος των καυσίμων

World 04.05.2026, 17:25
Αρκετές αλυσίδες με εστιατόρια των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η Wingstop και η Domino’s, ανέφεραν χαμηλότερη από την αναμενόμενη αύξηση των πωλήσεων το τελευταίο τρίμηνο, επισημαίνοντας ότι η ραγδαία άνοδος των τιμών της βενζίνης, που προκλήθηκε από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ανάγκασε τους πελάτες τους να περιορίσουν άλλες δαπάνες.

Τον Απρίλιο, σχεδόν διπλάσιοι αναλυτές εστιατορίων μείωσαν τις προβλέψεις κερδών για το επόμενο τρίμηνο σε σχέση με όσους τις αύξησαν, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Η εκτίμηση δε είναι ότι δεν αναμένεται οι καταναλωτές να νιώσουν ανακούφιση σύντομα, ενώ οι αναλυτές εκτιμούν ότι και άλλες αλυσίδες εστιατορίων θα παρουσιάσουν μείωση στην αύξηση των πωλήσεων στα επερχόμενα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων των Shake Shack και Jack in the Box, σύμφωνα με τους μέσους όρους της LSEG.

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, έχει προκαλέσει τη χειρότερη διαταραχή που έχει σημειωθεί ποτέ στον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου, οδηγώντας τις μέσες τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ στα 4,43 δολάρια, μια αύξηση σχεδόν 40% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με το GasBuddy.com.

Οι τιμές της βενζίνης έχουν ξεπεράσει τα 6 δολάρια στην Καλιφόρνια, η οποία κατατάσσεται συστηματικά ως η πολιτεία με τον μεγαλύτερο αριθμό εστιατορίων.

Η Wingstop, μια αλυσίδα εστιατορίων που ειδικεύεται στις φτερούγες κοτόπουλου και προβάλλει τον προσιτό της χαρακτήρα, δήλωσε ότι οι υψηλότερες τιμές στα βενζινάδικα συνέβαλαν σε πτώση 8,7% στις τριμηνιαίες πωλήσεις των καταστημάτων της. Ενώ ο διευθύνων σύμβουλος Michael Skipworth δήλωσε ότι ήταν «εξαιρετικά δύσκολο για οποιονδήποτε να προβλέψει αυτό το μακροοικονομικό περιβάλλον», είπε στους επενδυτές την Τετάρτη να αναμένουν μείωση των πωλήσεων κατά τη διάρκεια του έτους, εν μέρει λόγω των προσδοκιών ότι οι τιμές στα βενζινάδικα θα παραμείνουν υψηλές.

Ακόμη και οι αλυσίδες που είχαν καλές επιδόσεις το τελευταίο τρίμηνο διατηρούν επιφυλακτική στάση. Η Chipotle, η οποία κατέγραψε αύξηση των πωλήσεων στα ίδια καταστήματα κατά 0,5% — υψηλότερη από τις προσδοκίες —, διατήρησε τις προβλέψεις της για σταθερή ανάπτυξη σε ετήσια βάση, κάτι που ο Οικονομικός Διευθυντής Άνταμ Ράιμερ απέδωσε εν μέρει στην αβεβαιότητα σχετικά με τον πόλεμο και τις τιμές της βενζίνης.

Οι προβλέψεις της Wall Street για τα εστιατόρια

Οι προβλέψεις της Wall Street αντανακλούν τη μουντή διάθεση. Τον Απρίλιο, σχεδόν διπλάσιοι αναλυτές εστιατορίων μείωσαν τις προβλέψεις κερδών για το επόμενο τρίμηνο σε σχέση με όσους τις αύξησαν, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Η πτώση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στον κλάδο είναι επίσης εμφανής στη μείωση κατά 5% του δείκτη εστιατορίων LSEG των ΗΠΑ από την έναρξη του πολέμου, η οποία εξάλειψε πάνω από 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Το όριο των 4 δολαρίων στην αντλία καυσίμων αποτελεί σημείο καμπής, σύμφωνα με τον Sebastien Fernandez, επικεφαλής αναλυτή της αμερικανικής εταιρείας συμβούλων εστιατορίων Revenue Management Solutions. Λίγο μετά την έναρξη του πολέμου, η εταιρεία ανέλυσε 14,6 δισεκατομμύρια συναλλαγές εστιατορίων τα τελευταία τέσσερα χρόνια και διαπίστωσε ότι καθώς αυξάνονται οι τιμές στην αντλία, οι επισκέψεις στα εστιατόρια μειώνονται σταδιακά — μέχρι το όριο των 4 δολαρίων, οπότε και ο αντίκτυπος διπλασιάζεται.

Η εταιρεία υπολόγισε ότι η μέση τιμή της βενζίνης στα 4,20 δολάρια συνεπάγεται μείωση των επισκέψεων κατά περίπου 1,5%, ενώ αν οι τιμές στα βενζινάδικα φτάσουν τα 5,10 δολάρια ή και παραπάνω, τα εστιατόρια γρήγορου φαγητού ενδέχεται να σημειώσουν πτώση της επισκεψιμότητας κατά 3%.

Η εταιρεία υπολόγισε ότι για ένα εστιατόριο με υπηρεσία drive-through που πραγματοποιεί 300 συναλλαγές ημερησίως, η αύξηση της τιμής της βενζίνης κατά 1 δολάριο κοστίζει στο εστιατόριο περίπου έξι πελάτες την ημέρα, με αποτέλεσμα ετήσια απώλεια πωλήσεων ύψους 22.000 δολαρίων.

Ακόμη και πριν από την τελευταία αύξηση του κόστους των καυσίμων, οι πελάτες είχαν μειώσει τις δαπάνες τους στα εστιατόρια, ωθώντας τα εστιατόρια να προσφέρουν δαπανηρές εκπτώσεις για να ξανακερδίσουν τους πελάτες. Την Τετάρτη, η Taco Bell της Yum Brands, η οποία λάνσαρε ένα οικονομικό γεύμα με τιμή εκκίνησης 3 δολάρια τον Ιανουάριο, ανέφερε αύξηση 8% στις τριμηνιαίες πωλήσεις των εστιατορίων της στις ΗΠΑ.

«Παρατηρούμε ένα ρεκόρ στα οικονομικά μενού αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Mark Wasilefsky, επικεφαλής του τμήματος χρηματοοικονομικών εστιατορίων της TD Bank.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Domino’s, Russell Weiner, δήλωσε στους επενδυτές την Τρίτη ότι οι ανταγωνιστές της αλυσίδας του πραγματοποίησαν προωθητικές ενέργειες «ακολουθώντας το δικό μας σενάριο», γεγονός που συνέβαλε εν μέρει στην χαμηλότερη από το αναμενόμενο αύξηση των πωλήσεων κατά 0,9% στα καταστήματα της αλυσίδας στις ΗΠΑ. Αν και ο Weiner ανέφερε ότι η αλυσίδα του βρισκόταν σε καλύτερη θέση για να αντέξει αυτές τις εκπτώσεις, η εταιρεία προχώρησε ωστόσο σε μείωση των προβλέψεων πωλήσεων για το έτος.

Η Starbucks, η οποία ανακοίνωσε την Τρίτη αύξηση 7,1% στις τριμηνιαίες πωλήσεις των καταστημάτων της στη Βόρεια Αμερική, ενδέχεται να έχει ωφεληθεί από τις δυσοίωνες προοπτικές των καταναλωτών. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Brian Niccol δήλωσε στους επενδυτές ότι η εταιρεία είχε κερδίσει έδαφος μεταξύ των καταναλωτών με χαμηλότερα εισοδήματα, οι οποίοι θεωρούσαν τα ροφήματα της αλυσίδας ως «μια μικρή απόλαυση».

Η ζήτηση για προσιτές απολαύσεις, όπως γλυκά ροφήματα αντί για διακοπές, έχει τροφοδοτήσει την ανάπτυξη σε ορισμένες αλυσίδες εστιατορίων.

Ο επόμενος σημαντικός δείκτης θα προέλθει από τη McDonald’s, η οποία θα ανακοινώσει τα αποτελέσματά της στις 7 Μαΐου και το τελευταίο τρίμηνο σημείωσε πωλήσεις ισχυρότερες από το αναμενόμενο, εν μέσω μιας προσπάθειας προώθησης οικονομικών γευμάτων.

Feta Production Feels the Aftershocks of Last Year’s Livestock Crisis
English Edition

Feta Production Feels the Aftershocks of Last Year’s Livestock Crisis

Exports to Germany—the leading market for the iconic Greek cheese—fell from 19.1 million euros to 17.2 million euros. The UK also saw a marked decline, with export values dropping by 9.9% and 7.5% respectively.

