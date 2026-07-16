AKTOR: Πατάει το κουμπί… της ΑΜΚ των 650 εκατ. και του ομολόγου των 300 εκατ. ευρώ

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Νέα σελίδα ανοίγει από σήμερα 15 Ιουλίου το μεσημέρι ο Όμιλος AKTOR. Εφόσον η γενική συνέλευση των μετόχων εγκρίνει την πρόταση της διοίκησης Αλέξανδρου Εξάρχου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 650 εκατ. ευρώ και την έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Ο AKTOR, αν ανάψουν οι μέτοχοι το πράσινο φως, θα επιδιώξει να σηκώσει… κεφάλαια ύψους 1 δισ. ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτήσει ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα 3 δισ. ευρώ έως το 2031.

Πρόγευση των αναπτυξιακών σχεδίων έχει δώσει η διοίκηση του με τα deals που τρέχει με τη Motor Oil: Την απόκτηση του 75% των εταιρειών στον τομέα της κυκλικής οικονομίας ΗΛΕΚΤΩΡ και Thalis αλλά και τις προχωρημένες συζητήσεις για την από κοινού ανάπτυξη του FSRU «Διώρυγα GAS».

Εξασφαλισμένα τα 350 εκατ. ευρώ της ΑΜΚ της AKTOR

Στη διάρκεια της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της AKTOR, ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου Αλέξανδρος Εξάρχου αναμένεται να επαναλάβει, όπως αναφέρουν πηγές, τη δέσμευση του για την ανάπτυξης του Ομίλου. Θα θυμίσει τη συμμετοχή των μετόχων στην προηγούμενη ΑΜΚ για την εξυγίανση της AKTOR και αντίστοιχο μήνυμα θα στείλει και τώρα.

Οι τρεις κύριοι μέτοχοι του Ομίλου WINEX (Μπάκος, Καϋμενάκης και Εξάρχου), Castellano (οικογένεια Γκότση) και Blue Silk (Αγγέλου) που ελέγχουν σχεδόν το 76% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης θα συμμετάσχουν στην ΑΜΚ με 350 εκατ. ευρώ. Καλύπτουν έτσι πάνω από το 53% του αιτούμενου ποσού από τις αγορές.

Πηγές δε, σημειώνουν ότι και τα υπόλοιπα κεφάλαια των 300 εκατ. ευρώ είναι σχεδόν εξασφαλισμένα και μένει να φανεί από το επενδυτικό ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί κατά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών. Σύμφωνα με προηγούμενες δηλώσεις του Εξάρχου το βιβλίο αναμένεται να ανοίξει στις 21 Ιουλίου.

Η ΑΜΚ του ομίλου τελεί υπό την υποστήριξη ως underwriters των Bank of America Securities Europe SA, Goldman Sachs Bank Europe SE και UBS Europe SE, γεγονός που, σύμφωνα με την εταιρεία, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη μεγάλων διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων στο επενδυτικό πλάνο και στις αναπτυξιακές προοπτικές του Ομίλου AKTOR. Η διαδικασία απευθύνεται κατά 80% στη διεθνή επενδυτική κοινότητα και κατά 20% στους Έλληνες επενδυτές.

Την ίδια στιγμή, ο όμιλος έχει συμφωνήσει με την UBS Europe να αναλάβει το underwriting της ομολογιακής έκδοσης ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Το επενδυτικό σχέδιο του Ομίλου AKTOR για την περίοδο 2026 – 2031

Κεντρικός στόχος του ομίλου είναι η ταχύτερη υλοποίηση του στρατηγικού επενδυτικού σχεδίου έως το 2031, με συνολικές επενδύσεις 3 δισ. ευρώ και με έμφαση στην αύξηση της κλίμακας και της ποιότητας των εσόδων. Σύμφωνα με τον Όμιλο AKTOR, η διοίκηση επιδιώκει σημαντική ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων ροών εσόδων και μεγαλύτερη διαφοροποίηση του EBITDA, ώστε περίπου το 60% να προέρχεται μεσομακροπρόθεσμα από δραστηριότητες με σταθερές και προβλέψιμες ταμειακές ροές, όπως οι παραχωρήσεις και η ενέργεια.

Σε προσαρμοσμένη βάση, το EBITDA του ομίλου εκτιμάται σε 207 εκατ. ευρώ για το 2025, με μεσομακροπρόθεσμο στόχο τα 600-650 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο όμιλος επιδιώκει να ενισχύσει τη διεθνή του παρουσία και να τοποθετηθεί ισχυρότερα στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αξιοποιώντας τη μετάβαση από ένα καθαρά κατασκευαστικό μοντέλο σε ένα πολυκλαδικό επενδυτικό σχήμα.

Στον κλάδο των κατασκευών, ο AKTOR εμφανίζεται με ισχυρό ανεκτέλεστο, ύψους 4,7 δισ. ευρώ, που προσφέρει ορατότητα στα μελλοντικά έσοδα και λειτουργεί ως βάση για την επόμενη φάση ανάπτυξης. Το κατασκευαστικό χαρτοφυλάκιο παραμένει κομβικό, καθώς ο όμιλος επιχειρεί να αξιοποιήσει συνέργειες με άλλες δραστηριότητες και να ενισχύσει την κερδοφορία του μέσω καλύτερου ελέγχου κόστους και βελτιωμένης απόδοσης έργων.

Στον τομέα του LNG, ο AKTOR στοχεύει να αναδειχθεί σε παράγοντα ενεργειακής ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έχοντας ήδη εξασφαλίσει εμπορικές συμφωνίες 1,5 bcm και επιδιώκοντας πρόσθετες συμφωνίες 5 bcm το προσεχές διάστημα. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, όπως μονάδα φυσικού αερίου στην Αλβανία και FSRU στην Ελλάδα, με προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ και στόχο EBITDA 75-125 εκατ. ευρώ.

Στις παραχωρήσεις και τα έργα ΣΔΙΤ, η εταιρεία στοχεύει να χτίσει ένα χαρτοφυλάκιο με μακροπρόθεσμο ορίζοντα εσόδων, αξιοποιώντας projects όπως οι φοιτητικές εστίες Κρήτης, η Πυλία Οδός, ο ΒΟΑΚ και το αρδευτικό έργο ΣΔΙΤ του Ταυρωπού. Για τον συγκεκριμένο τομέα, ο μακροπρόθεσμος στόχος EBITDA κυμαίνεται στα 100-150 εκατ. ευρώ, με επενδύσεις που φθάνουν τα 900 εκατ. ευρώ.

Στις ΑΠΕ, ο όμιλος δίνει έμφαση στην καθετοποίηση και στη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου συνολικής ισχύος 1,1-1,2 GW έως το 2031, με ήδη συμβασιοποιημένα έσοδα κατά 97% στο εν λειτουργία χαρτοφυλάκιο. Ο στόχος για τον κλάδο των ΑΠΕ τοποθετείται στα 125-175 εκατ. ευρώ EBITDA, με επενδύσεις ύψους 1,1 δισ. ευρώ και προοπτική επέκτασης και στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού.