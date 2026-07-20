Pepco: Πούλησε τη Dealz Poland, ανεβάζει τις προβλέψεις για το 2026

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Σε συμφωνία για την πώληση της Dealz Poland προχώρησε ο όμιλος Pepco, ολοκληρώνοντας τη στρατηγική αποχώρησή του από τη λιανική πώληση ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων (FMCG). Την ίδια ώρα, ο όμιλος Pepco εμφάνισε αύξηση πωλήσεων κατά 8,5% για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση η αύξηση εσόδων στα ίδια καταστήματα (LFL), εξαιρουμένων των FMCG, ανήλθε σε +5,4% (ή +4,2% συμπεριλαμβανομένων των FMCG), χάρη στη θετική ανταπόκριση των πελατών στις νέες σειρές προϊόντων και στη μεγαλύτερη έμφαση στην ανταγωνιστική τιμολόγηση.

Αύξηση πωλήσεων για την Pepco

Η ανάπτυξη καθοδηγήθηκε από τη Δυτική Ευρώπη, όπου τα LFL έσοδα εξαιρουμένων των FMCG αυξήθηκαν κατά +15,0% στο τρίμηνο. Η Νότια Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (CEE South) κατέγραψε αύξηση LFL εσόδων κατά +3,6%, ενώ η Βόρεια Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (CEE North) σημείωσε επίσης αύξηση +3,6%, παρά τις ισχυρές επιδόσεις της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Σε ορίζοντα δύο ετών, η αύξηση των LFL εσόδων του Γ’ τριμήνου 2026, εξαιρουμένων των FMCG, ανήλθε σε +10,2%

Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, άνοιξαν συνολικά 74 νέα καταστήματα Pepco (136 από την αρχή του έτους), με το συνολικό δίκτυο να ανέρχεται σε 4.151 καταστήματα Pepco στο τέλος του τριμήνου ενώ στόχος παραμένει η λειτουργία περίπου 250 νέα καταστήματα μέσα στο οικονομικό έτος 2026.

To guidance για το οικονομικό έτος 2026

Όσον αφορά στο guidance για το οικονομικό έτος 2026, ο όμιλος προχώρησε σε επικαιροποίηση μετά την πώληση της Dealz. Πλέον ο Όμιλος Pepco αναμένει μικτό περιθώριο περίπου 51% (από προηγούμενη πρόβλεψη >49,4%), αύξηση EBITDA σε μεσαίο διψήφιο ποσοστό (από χαμηλό διψήφιο ποσοστό) και περίπου 300 εκατ. ευρώ ελεύθερες ταμειακές ροές χωρίς δανεισμό (από προηγούμενη πρόβλεψη >250 εκατ. ευρώ).

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία η επαναγορά μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς (tender buyback) που είχε ανακοινωθεί, ύψους έως 400 εκατ. ευρώ, παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του οικονομικού έτους 2026.

H πώληση της Poundland

Σχολιάζοντας την πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων ο Διευθύνων Συμβούλος της Pepco Group, Stephan Borchert ανέφερε τα εξής: «Οι εντυπωσιακές επιδόσεις μας στο τρίτο τρίμηνο αντανακλούν τη συνεχή υλοποίηση της στρατηγικής New Pepco, τη δύναμη του brand Pepco και τη συνέπεια που οικοδομούμε σε ολόκληρη την επιχείρηση. Τα έσοδα της Pepco στα ίδια καταστήματα αυξήθηκαν κατά 5,4% εξαιρουμένων των FMCG και σε διψήφιο ποσοστό σε ορίζοντα δύο ετών, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι βελτιώσεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων, στην ανταγωνιστικότητα των τιμών και στις σειρές προϊόντων έχουν θετική ανταπόκριση από τους πελάτες.

Με απλούστερη δομή, ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών και ξεκάθαρη δυναμική για το brand Pepco, κοιτάζουμε το μέλλον με αυτοπεποίθηση, δηλώνει ο CEO της Pepco Group

Η δραστηριότητά μας στη Δυτική Ευρώπη σημείωσε ένα εξαιρετικό τρίμηνο, με αύξηση LFL εσόδων 15,0% εξαιρουμένων των FMCG, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη μας για επιτάχυνση της ανάπτυξης στην περιοχή. Στις 3 Ιουνίου 2026 προχωρήσαμε σε συμφωνία πώλησης της Dealz Poland, σηματοδοτώντας το τελικό βήμα στον στρατηγικό μετασχηματισμό του χαρτοφυλακίου μας σε έναν αμιγώς επικεντρωμένο όμιλο Pepco και ολοκληρώνοντας την αποχώρησή μας από τη λιανική FMCG μετά την πώληση της Poundland τον Ιούνιο του 2025. Με απλούστερη δομή, ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών και ξεκάθαρη δυναμική για το brand Pepco, κοιτάζουμε το μέλλον με αυτοπεποίθηση, με στόχο την περαιτέρω κερδοφόρα ανάπτυξη και υψηλότερες αποδόσεις για τους μετόχους μας».