Pepco: Άνοδος εσόδων για την Pepco στο πρώτο τρίμηνο παρά την πώληση Dealz

Στον κόσμο των καταστημάτων με προϊόντα χαμηλών τιμών, όπου οι καταναλωτές μετρούν κάθε ευρώ, η ευρωπαϊκή αλυσίδα Pepco φαίνεται να παίζει με σταθερά «ασφαλή χαρτιά». Παρά τις προκλήσεις, από την πτώση της Dealz μέχρι τις αναταράξεις στην οικονομία, η αλυσίδα καταφέρνει να αυξήσει τα έσοδά της και να ανοίγει συνεχώς νέα καταστήματα. Σε μια αγορά που αλλάζει γρήγορα και απαιτεί προσαρμοστικότητα, η Pepco δείχνει ότι η στρατηγική της αξίας για τον πελάτη μπορεί να φέρει αποτελέσματα — και μετρήσιμη ανάπτυξη.

Σταθερή ανάπτυξη για την Pepco

Σύμφωνα με το Reuters, η Pepco παρουσίασε αύξηση εσόδων 4,3% στο πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους, φτάνοντας τα 1,4 δισ. ευρώ. Η άνοδος αυτή οφείλεται κυρίως στην ισχυρή απόδοση του βασικού brand Pepco, που κερδίζει συνεχώς την εμπιστοσύνη των καταναλωτών που αναζητούν προσιτές τιμές, ενώ η Dealz, η μικρότερη αλυσίδα του ομίλου, κατέγραψε πτώση 7,7%.

Τα έσοδα της Pepco αυξήθηκαν κατά 3,3% σε επίπεδο like-for-like, ενώ οι νέες προσθήκες καταστημάτων συνέβαλαν σημαντικά στην αύξηση του τζίρου. Στο τρίμηνο, η εταιρεία άνοιξε 51 νέα καταστήματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 4.410. Παράλληλα, συνεχίζεται η διαδικασία πώλησης της Dealz, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026.

Χαμηλές τιμές και ανταγωνισμός

Το επιχειρηματικό μοντέλο της Pepco, που επικεντρώνεται στην πώληση ρούχων και ειδών οικιακής χρήσης σε χαμηλές τιμές, την φέρνει σε άμεση αντιπαράθεση με ανταγωνιστές όπως η Sinsay της LPP και η Primark της AB Foods. Η εταιρεία επισημαίνει ότι η προτεραιότητα των καταναλωτών παραμένει η αξία των αγορών τους, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένου κόστους ζωής.

«Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών παραμένει περιορισμένη σε ορισμένες αγορές λόγω της αβεβαιότητας στην οικονομία, αλλά η προσέγγισή μας συνεχίζει να βρίσκει απήχηση σε όσους αναζητούν αξία στις καθημερινές τους αγορές», δήλωσε ο CEO της Pepco, Stephan Borchert.

Προοπτικές για το 2026

Η εταιρεία προέβλεψε για το Δεκέμβριο αύξηση του βασικού κέρδους τουλάχιστον κατά 9% και σχεδιάζει το άνοιγμα 250 νέων καταστημάτων για το οικονομικό έτος 2026, επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή της στη στρατηγική ανάπτυξης και στην εστίαση στην οικονομική τιμή για τους καταναλωτές.

Με σταθερά βήματα και επενδύσεις σε νέες αγορές, η Pepco φαίνεται έτοιμη να διατηρήσει την ανάπτυξή της και να αξιοποιήσει την αυξημένη ζήτηση για προσιτά προϊόντα, κρατώντας παράλληλα το Dealz στο επίκεντρο στρατηγικών επιλογών πώλησης.