Pepco: Άνοδος εσόδων για την Pepco στο πρώτο τρίμηνο παρά την πώληση Dealz

Η Pepco καταγράφει αύξηση πωλήσεων στο πρώτο τρίμηνο, παρά τις δυσκολίες στην αλυσίδα Dealz

World 18.01.2026, 15:50
Pepco: Άνοδος εσόδων για την Pepco στο πρώτο τρίμηνο παρά την πώληση Dealz
Newsroom

Στον κόσμο των καταστημάτων με προϊόντα χαμηλών τιμών, όπου οι καταναλωτές μετρούν κάθε ευρώ, η ευρωπαϊκή αλυσίδα Pepco φαίνεται να παίζει με σταθερά «ασφαλή χαρτιά». Παρά τις προκλήσεις, από την πτώση της Dealz μέχρι τις αναταράξεις στην οικονομία, η αλυσίδα καταφέρνει να αυξήσει τα έσοδά της και να ανοίγει συνεχώς νέα καταστήματα. Σε μια αγορά που αλλάζει γρήγορα και απαιτεί προσαρμοστικότητα, η Pepco δείχνει ότι η στρατηγική της αξίας για τον πελάτη μπορεί να φέρει αποτελέσματα — και μετρήσιμη ανάπτυξη.

Σταθερή ανάπτυξη για την Pepco

Σύμφωνα με το Reuters, η Pepco παρουσίασε αύξηση εσόδων 4,3% στο πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους, φτάνοντας τα 1,4 δισ. ευρώ. Η άνοδος αυτή οφείλεται κυρίως στην ισχυρή απόδοση του βασικού brand Pepco, που κερδίζει συνεχώς την εμπιστοσύνη των καταναλωτών που αναζητούν προσιτές τιμές, ενώ η Dealz, η μικρότερη αλυσίδα του ομίλου, κατέγραψε πτώση 7,7%.

Τα έσοδα της Pepco αυξήθηκαν κατά 3,3% σε επίπεδο like-for-like, ενώ οι νέες προσθήκες καταστημάτων συνέβαλαν σημαντικά στην αύξηση του τζίρου. Στο τρίμηνο, η εταιρεία άνοιξε 51 νέα καταστήματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 4.410. Παράλληλα, συνεχίζεται η διαδικασία πώλησης της Dealz, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026.

Χαμηλές τιμές και ανταγωνισμός

Το επιχειρηματικό μοντέλο της Pepco, που επικεντρώνεται στην πώληση ρούχων και ειδών οικιακής χρήσης σε χαμηλές τιμές, την φέρνει σε άμεση αντιπαράθεση με ανταγωνιστές όπως η Sinsay της LPP και η Primark της AB Foods. Η εταιρεία επισημαίνει ότι η προτεραιότητα των καταναλωτών παραμένει η αξία των αγορών τους, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένου κόστους ζωής.

«Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών παραμένει περιορισμένη σε ορισμένες αγορές λόγω της αβεβαιότητας στην οικονομία, αλλά η προσέγγισή μας συνεχίζει να βρίσκει απήχηση σε όσους αναζητούν αξία στις καθημερινές τους αγορές», δήλωσε ο CEO της Pepco, Stephan Borchert.

Προοπτικές για το 2026

Η εταιρεία προέβλεψε για το Δεκέμβριο αύξηση του βασικού κέρδους τουλάχιστον κατά 9% και σχεδιάζει το άνοιγμα 250 νέων καταστημάτων για το οικονομικό έτος 2026, επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή της στη στρατηγική ανάπτυξης και στην εστίαση στην οικονομική τιμή για τους καταναλωτές.

Με σταθερά βήματα και επενδύσεις σε νέες αγορές, η Pepco φαίνεται έτοιμη να διατηρήσει την ανάπτυξή της και να αξιοποιήσει την αυξημένη ζήτηση για προσιτά προϊόντα, κρατώντας παράλληλα το Dealz στο επίκεντρο στρατηγικών επιλογών πώλησης.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Wi-Fi στα αεροπλάνα: Γιατί οι χαμηλού κόστους εταιρείες λένε «όχι» στο Starlink του Μασκ
World

Starlink vs Ryanair: Το πραγματικό κόστος του Wi-Fi στα 30.000 πόδια
ΕΥΑΘ: Μνημόνιο συνεργασίας με το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών
Business

Συνεργασία ΕΥΑΘ με το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών
Παπασταύρου: Συνάντηση με τη διοίκηση της ΕΥΑΘ – Τι συζητήθηκε
Business

Τι συζήτησαν Παπασταύρου και διοίκηση ΕΥΑΘ
Piraeus Securities: Στα 23,80 ευρώ ανεβάζει τον πήχη για τη ΔΕΗ
Business

Piraeus Securities: Στα 23,80 ευρώ ανεβάζει τον πήχη για τη ΔΕΗ
ΤτΕ: Σε λειτουργία το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων – Ποιους οφειλέτες αφορά
Τράπεζες

Ξεκινά το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων - Ποιους αφορά
Ελληνικές τράπεζες: Στη γεωπολιτική…ομάδα υψηλού κινδύνου τις κατατάσσει η ΕΚΤ
Τράπεζες

Στη γεωπολιτική... ομάδα υψηλού κινδύνου οι ελληνικές τράπεζες

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Mercosur: Γιατί η καθυστέρηση δεν ισοδυναμεί με μπλοκάρισμα
World

Mercosur: Γιατί η καθυστέρηση δεν ισοδυναμεί με μπλοκάρισμα

Τι σημαίνει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ζητήσει γνωμοδότηση από το Δικαστήριο της ΕΕ

Αθανασία Ακρίβου
ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Ακίνητα

ΥΠΕΝ: Ανάσα σε χιλιάδες οικοδομές με «μπόνους δόμησης»

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Ακίνητα: Ράλι τιμών στα διαμερίσματα της Αττικής [πίνακες]
Ακίνητα

Ράλι στα ακίνητα - Οι φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινήθηκαν οι τιμές στα ακίνητα την τριετία 2022–2025 - Τι δείχνει έρευνα

Ανδρομάχη Παύλου
Δάνεια: Εξ αποστάσεως 7 στα 10 καταναλωτικά που δόθηκαν το 2025 
Τράπεζες

Δάνειο με ένα... κλικ - Online 7 στα 10 καταναλωτικά

Κερδίζουν το στοίχημα της ψηφιοποίησης οι τράπεζες - Οι καταναλωτές αγκάλιασαν τα online κανάλια 

Αγης Μάρκου
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
Ασήμι: Πώς θα πρέπει να αντιδράσουν οι επενδυτές
Commodities

Το δίλημμα των επενδυτών για το ασήμι

Τι αναφέρει ανάλυση του Barron's για το ασήμι - Η σύγκριση με τον χρυσό και η στάση των επενδυτών  

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Shein: Θα σώσει ή θα καταστρέψει τελικά το γαλλικό εμπόριο;
World

Shein, ένα «ενάρετο» εμπορικό μοντέλο στη Γαλλία

Για πρώτη φορά στα γαλλικά -και όχι μόνο- χρονικά, η Shein αποκάλυψε γιατί «δεν είναι γρήγορη μόδα» ή ο «μεγάλος κακός λύκος» του εμπορίου

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Γερμανία: Πληθαίνουν οι φωνές για τον επαναπατρισμό του χρυσού
World

Πληθαίνουν οι φωνές στη Γερμανία για επαναπατρισμό του χρυσού

Η ευρωβουλευτής Μαρί-Ανιές Στρακ-Τσίμερμαν απαιτεί τη μεταφορά των γερμανικών αποθεμάτων χρυσού από τις ΗΠΑ στην Γερμανία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από World
Wi-Fi στα αεροπλάνα: Γιατί οι χαμηλού κόστους εταιρείες λένε «όχι» στο Starlink του Μασκ
World

Starlink vs Ryanair: Το πραγματικό κόστος του Wi-Fi στα 30.000 πόδια

Η κόντρα Μασκ – Ο'Λίρι για το Starlink ξανανοίγει τη συζήτηση: είναι το γρήγορο Wi-Fi στα αεροπλάνα ανάγκη ή ακριβό «δώρο»;

Παπασταύρου: Συνάντηση με τη διοίκηση της ΕΥΑΘ – Τι συζητήθηκε
Business

Τι συζήτησαν Παπασταύρου και διοίκηση ΕΥΑΘ

Η σχεδιαζόμενη γεωγραφική επέκταση της ΕΥΑΘ ήταν ένα από θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του Σταύρου Παπασταύρου με τη διοίκηση της ΕΥΑΘ

Piraeus Securities: Στα 23,80 ευρώ ανεβάζει τον πήχη για τη ΔΕΗ
Business

Piraeus Securities: Στα 23,80 ευρώ ανεβάζει τον πήχη για τη ΔΕΗ

Για ισχυρό business plan, ΑΠΕ και αυξανόμενα μερίσματα στη ΔΕΗ κάνει λόγο η Piraeus Securities

ΤτΕ: Σε λειτουργία το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων – Ποιους οφειλέτες αφορά
Τράπεζες

Ξεκινά το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων - Ποιους αφορά

Κάθε οφειλέτης έχει τη δυνατότητα της επισκόπησης της πιστωτικής του κατάστασης - Τα κριτήρια για φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις

Ελληνικές τράπεζες: Στη γεωπολιτική…ομάδα υψηλού κινδύνου τις κατατάσσει η ΕΚΤ
Τράπεζες

Στη γεωπολιτική... ομάδα υψηλού κινδύνου οι ελληνικές τράπεζες

Γιατί παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία οι ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με ΕΚΤ

LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου
Φυσικό αέριο

Ρεκόρ εισαγωγών LNG από Ευρώπη - Τι ζητά ο Εξάρχου από Βρυξέλλες

Ο IEA εκτιμά ρεκόρ εισαγωγών LNG στην Ευρώπη - Γιατί ο Εξάρχου ζητά επιδότηση του Κάθετου Διαδρόμου - Γκρίνια στην Ε.Ε. για το αμερικανικό αέριο

Χρήστος Κολώνας
Μασούτης: Εξαγόρασε το 51% της Kontzoglou Distribution
Τρόφιμα – ποτά

Νέα εξαγορά από τη Μασούτης στα τρόφιμα

Μετά το deal για την απόκτηση της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός η Μασούτης προχώρησε σε μια νέα κίνηση

Latest News
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν
Ηλεκτρισμός

Νέο βραχυκύκλωμα στον GSI από τη Λευκωσία

Σύσκεψη Κομισιόν, Ρυθμιστών και ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου (GSI) - Καμία δέσμευση από ΡΑΕΚ για τις εκκρεμότητες - Το μήνυμα Κομισιόν για τις μελέτες

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η καλύτερη εβδομάδα από το 2020 – Στον αντίποδα το δολάριο [γράφημα]
Markets

Χρυσός vs δολάριο - Διαμετρικά αντίθετες τροχιές [γράφημα]

«Φίλησε» τα 5.000 δολάρια ο χρυσός - Γιατί δεν ανακάμπτει το δολάριο

Wi-Fi στα αεροπλάνα: Γιατί οι χαμηλού κόστους εταιρείες λένε «όχι» στο Starlink του Μασκ
World

Starlink vs Ryanair: Το πραγματικό κόστος του Wi-Fi στα 30.000 πόδια

Η κόντρα Μασκ – Ο'Λίρι για το Starlink ξανανοίγει τη συζήτηση: είναι το γρήγορο Wi-Fi στα αεροπλάνα ανάγκη ή ακριβό «δώρο»;

Παπασταύρου: Αναβαθμίζεται ο ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας
Φυσικό αέριο

Παπασταύρου στον ΔΕΣΦΑ: Αναβαθμίζεται ο ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας

Παρέστη στα εγκαίνια του Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Αμπελιάς του ΔΕΣΦΑ ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου

Wall Street: Ήπια διορθωτικά οι αμερικανικοί δείκτες
Wall Street

Ήπια διορθωτικά οι αμερικανικοί δείκτες

Η αγορά επηρεάζεται και από τη βουτιά της Intel, η οποία απογοήτευσε με τα αποτελέσματά της

Σπάνιες γαίες: Επενδύσεις σε ΗΠΑ και Καναδά για «εξόρυξη» μέσω… ανακύκλωσης
Επικαιρότητα

Νέες επενδύσεις σε Καναδά και ΗΠΑ για ...ανακύκλωση σπάνιων γαιών

Καναδική εταιρεία ανακύκλωσης με δραστηριότητα στις σπάνιες γαίες έλαβε χρηματοδότηση 75 εκατ. δολ. - Επενδύσεις και στις ΗΠΑ

Λαγκάρντ: «Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Κάρνει»
World

Λαγκάρντ: «Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Κάρνει»

Τι ειπώθηκε στο τελευταίο πάνελ του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ - Πώς έκλεισε τη συζήτηση η Λαγκάρντ

Νίκος Παπαθανάσης: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Βελβεντού Κοζάνης
Economy

Παπαθανάσης: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Βελβεντού Κοζάνης

Τι περιλαμβάνει το έργο, συνολικής δημόσιας δαπάνης 850.000 ευρώ

Τραμπ vs Ντίμον: Κρατάει χρόνια αυτή η κόντρα
World

Τραμπ vs Ντίμον: Κρατάει χρόνια αυτή η κόντρα

Πώς προέκυψε η τελευταία εξέλιξη στην περίπλοκη και μερικές φορές συγκρουσιακή σχέση του Τραμπ με τον Ντίμον

ΕΥΑΘ: Μνημόνιο συνεργασίας με το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών
Business

Συνεργασία ΕΥΑΘ με το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών

Το μνημόνιο που υπέγραψε η ΕΥΑΘ αφορά ερευνητικές δράσεις που βασίζονται στην ανάλυση αστικών λυμάτων και χερσαίων υδάτινων συστημάτων

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετική η UBS για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Οι 3 κλάδοι που θα ξεχωρίσουν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

UBS: Έρχεται ράλι διετίας στις ευρωπαϊκές μετοχές

Μετά από τρία χρόνια στασιμότητας, η τράπεζα εκτιμά ότι τα κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια  θα επιταχυνθούν την επόμενη διετία 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελαιόλαδο: Εκτεταμένους ελέγχους κατά της απάτης ξεκινά η Ισπανία
AGRO

Σαρώνουν οι ελεγκτές την αγορά για απάτες στο ελαιόλαδο

Οι έλεγχοι για απάτη στο ελαιόλαδο θα καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού

Επιδόματα: Ποια επιδόματα αυξάνονται φέτος – Ποιοι ωφελούνται
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποια επιδόματα αυξάνονται το 2026 - Ποιοι ωφελούνται

Ποια είναι τα επιδόματα που συνδέονται με την αύξηση των συντάξεων

Κέλλας: Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς στην ΕΕ
AGRO

Κέλλας: Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς στην ΕΕ

Ο κ. Κέλλας επανέλαβε ότι η επιλογή του εμβολιασμού θα είχε σοβαρότατες επιπτώσεις στις εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων

Παπασταύρου: Συνάντηση με τη διοίκηση της ΕΥΑΘ – Τι συζητήθηκε
Business

Τι συζήτησαν Παπασταύρου και διοίκηση ΕΥΑΘ

Η σχεδιαζόμενη γεωγραφική επέκταση της ΕΥΑΘ ήταν ένα από θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του Σταύρου Παπασταύρου με τη διοίκηση της ΕΥΑΘ

BlackRock: Πουλάει αμερικανικά και βρετανικά ομόλογα
Ομόλογα

Γιατί η BlackRock πουλάει αμερικανικά και βρετανικά ομόλογα

Οι εκτιμήσεις του διαχειριστή χαρτοφυλακίου της BlackRock για τον πληθωρισμό και τα ομόλογα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο