Καύσωνας: Οι Ευρωπαίοι επιλέγουν κινεζικά κλιματιστικά – Το «made in China» γυρίζει σελίδα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πεδίο δόξης λαμπρό ανοίγεται στην Ευρώπη για τις κινεζικές εταιρείες που κατασκευάζουν κλιματιστικά, την ώρα που ο καύσωνας χτυπάει κόκκινο στη Γηραιά Ήπειρο.

Ήδη ο περασμένος Ιούνιος ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ, αφού πόλεις σε όλη τη Γερμανία είδαν τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Καθώς τα κύματα καύσωνα εντείνονται, όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι στρέφονται στα κλιματιστικά – και οι κινεζικές μάρκες είναι εδώ για να καλύψουν τη ζήτηση.

Καύσωνας: Στο ζενίθ οι πωλήσεις κινεζικών κλιματιστικών

Περισσότερο από 70% σε ετήσια βάση αυξήθηκαν οι οι πωλήσεις της Midea σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε η εταιρεία στην κρατική εφημερίδα Global Times – αν και το γραφείο της στην Ευρώπη αρνήθηκε να επιβεβαιώσει αυτά τα στοιχεία στο BBC.

Ο Ραλφ Κόμπσικ, γενικός διευθυντής των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων της εταιρείας, δήλωσε στο BBC ότι «βλέπουν σημαντικό μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό στην Ευρώπη».

Έπειτα, η κινεζική εταιρεία TCL Technology δήλωσε στους Global Times ότι οι πωλήσεις κλιματιστικών της έχουν επίσης αυξηθεί κατά 300% μόνο στη Γαλλία.

Η κινεζική εταιρεία κατασκευής κλιματιστικών Gree, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές κλιματιστικών στον κόσμο, δήλωσε στο BBC ότι τα κλιματιστικά της έχουν δει «αισθητά ισχυρότερη ζήτηση αυτό το καλοκαίρι».

«Πολλοί από τους πελάτες μας αγοράζουν για πρώτη φορά», δήλωσε η Gree σε ανακοίνωσή της. «Οι ολοένα και συχνότεροι και παρατεταμένοι καύσωνες του καλοκαιριού έχουν σαφώς αλλάξει τις συμπεριφορές των καταναλωτών».

Επιπτώσεις στο περιβάλλον

Υπάρχει όμως και η πλευρά των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα κλιματιστικά ευθύνονται για το 7% της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και απελευθερώνουν το 2,7% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα ορυκτά καύσιμα και τη βιομηχανία, σύμφωνα με έκθεση του Our World in Data το 2024.

Πολιτικοί και υπέρμαχοι του περιβάλλοντος σε όλη την Ευρώπη αντιτίθενται εδώ και καιρό στα κλιματιστικά λόγω της μεγάλης κατανάλωσης σε ηλεκτρική ενέργεια. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι τα κλιματιστικά, τα οποία αποβάλλουν ζεστό αέρα έξω, θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις εξωτερικές θερμοκρασίες σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, αναφέρει το BBC.

Το γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ευρώπη συνέστησε μια «λεπτομερή προσέγγιση στη χρήση του κλιματιστικού», λέγοντας ότι, ενώ δεν αποτελεί βιώσιμη λύση για την αντιμετώπιση της ακραίας ζέστης, «παραμένει ζωτικής σημασίας για την προστασία των πληθυσμών που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο από τις υψηλές θερμοκρασίες».

Κινεζική ενδυνάμωση

Οι θετικές επιδόσεις έχουν χαιρετιστεί από τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης ως νίκη για τα προϊόντα Made in China – μια ετικέτα που συνήθως συνδέεται με προϊόντα χαμηλότερης ποιότητας.

«Το γεγονός ότι τα κινεζικά κλιματιστικά έχουν γίνει απαραίτητη προϋπόθεση για τους Ευρωπαίους δεν είναι απλώς ένα εμπορικό φαινόμενο, αλλά ένας μικρόκοσμος της ‘ενδυνάμωσης κινεζικού τύπου’», αναφέρει ένα σχόλιο του κρατικού μέσου ενημέρωσης People’s Daily.

Στην πραγματικότητα, οι Ευρωπαίοι που έχουν αγοράσει κινεζικά κλιματιστικά λένε στο BBC ότι εξεπλάγησαν όταν ανακάλυψαν από πού προήλθαν.