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Γαλλία: Έρχεται καύσωνας σε 37 διαμερίσματα – Κλείνουν νωρίτερα Πύργος του Άιφελ και μουσεία

Σε κλοιό καύσωνα η Γαλλία. Η ζέστη αναμένεται να κορυφωθεί μεταξύ Κυριακής και Τετάρτης

Κλιματική αλλαγή 11.07.2026, 22:49
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Γαλλία: Έρχεται καύσωνας σε 37 διαμερίσματα – Κλείνουν νωρίτερα Πύργος του Άιφελ και μουσεία
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Η Γαλλία προετοιμάζεται για ένα ακόμη κύμα καύσωνα, το οποίο σύμφωνα με τους μετεωρολόγους αναμένεται να κορυφωθεί μεταξύ Κυριακής και Τετάρτης. Ωστόσο, οι θερμοκρασίες είναι ήδη πολύ υψηλές και έχουν ήδη ξεσπάσει πυρκαγιές.

Η Γαλλία, όπως και όλη η δυτική Ευρώπη, έχει πληγεί ιδιαίτερα από καύσωνες φέτος, και ήδη μετρά 1.000 νεκρούς.

Κόκκινη επιφυλακή στη Γαλλία

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Météo-France) έχει θέσει σε «κόκκινη επιφυλακή» 37 διαμερίσματα στη χώρα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Επίης, η Μετεωρολογική Υπηρεσία Δασών έχει θέσει σε «κόκκινο συναγερμό» το διαμέρισμα της Οτ-Γκαρόν και άλλα 70 διαμερίσματα σε «πορτοκαλί συναγερμό» για το κίνδυνο πυρκαγιών.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες το Σάββατο στη Γαλλία αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω την Κυριακή, σύμφωνα με την Météo-France.

Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν το απόγευμα του Σαββάτου γύρω στις 3 μ.μ. από την Météo-France κυμάνθηκαν μεταξύ 35 και 37°C. Ωστόσο, «οι μέγιστες τιμές δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί», ανέφερε η υπηρεσία στην τελευταία της ενημέρωση. Και προειδοποιεί για «ένα παρατεταμένο, έντονο και εκτεταμένο κύμα καύσωνα».


Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα αυξηθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας από το Σάββατο έως την Κυριακή, φτάνοντας τους 23°C έως 26°C το πρωί της Κυριακής. Οι μέγιστες θερμοκρασίες την Κυριακή θα κυμανθούν μεταξύ 38°C και 41°C για τα τμήματα που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα.

Αυτό το κύμα καύσωνα στη Γαλλία αναμένεται να συνεχιστεί «τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, αν και αναμένεται πιθανή πτώση της θερμοκρασίας κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού κατά το πρώτο μέρος της εβδομάδας», αναφέρει η Météo-France0.

Κλειστά μουσεία και Άιφελ

Στο Παρίσι, με απόφαση των τοπικών αρχών, έκλεισε για το κοινό –και θα κλείσει και την Κυριακή- ο πύργος του Άιφελ στις 16.00 αντί στις 00.45. Αιτία, «η πρόγνωση για υψηλές θερμοκρασίες».


Επίσης, τα δύο διασημότερα μουσεία στη Γαλλία, το Λούβρο και το Ορσέ, έλαβαν παρόμοια μέτρα. Το πρώτο έκλεισε στις 16.00. Το μέτρο ισχύει μέχρι και τη Δευτέρα. Το δεύτερο έκλεισε στις 17.00. Το ίδιο θα γίνεται κάθε μέρα μέχρι την Τετάρτη.


Στην ανακοίνωσή του το Λούβρο επισημαίνει ότι, «αν και είναι με φυσικό τρόπο ανθεκτικό σε ορισμένα τμήματα της αρχιτεκτονικής του» στις υψηλές θερμοκρασίες και τον ήλιο, παραμένει «ευαίσθητο» και «όχι επαρκώς προσαρμοσμένο στην κλιματική αλλαγή». Επίσης, αναφέρει ότι η «άνοδος της θερμοκρασίας σε ορισμένες ζώνες δεν εγγυάται πλέον την άνεση των επισκεπτών ούτε των εργαζομένων».

Το μουσείο του Ορσέ εξήγησε πως θέλει «να εγγυηθεί την καλή υποδοχή του κοινού, αποφεύγοντας την υπερβολική αναμονή έξω τις πιο θερμές ώρες». Επίσης, δήλωσε ότι επιθυμεί «να διαφυλάξει τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού» και «να φροντίσει για την καλή συντήρηση των έργων».

Η νομαρχία της περιοχής Ιλ-ντε-Φρανς, όπου περιλαμβάνεται το Παρίσι, ανακοίνωσε το άνοιγμα 395 επιπλέον κλιματιζομενων χώρων στέγασης «για να παρέχει καταφύγιο στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς».

Απαγόρευση πυροτεχνημάτων

Καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία από την παρατεταμένη ζέστη αυξάνουν τον κίνδυνο για πυρκαγιές, οι αρχές στη Γαλλία απαγόρευσαν τη χρήση πυροτεχνημάτων σε πολλά διαμερίσματα.

Η απαγόρευση ανακοινώθηκε εν όψει των εορτασμών για την Ημέρα της Βαστίλης (14 Ιουλίου), που σηματοδότησε τη Γαλλική Επανάσταση.

Αρκετές πόλεις έχουν επιλέξει να αναβάλουν τις επιδείξεις πυροτεχνημάτων για μερικές εβδομάδες ή ακόμα και μερικούς μήνες. Για παράδειγμα η Σελ, στο διαμέρισμα Σεν-ε-Μαρν, θα τις πραγματοποιήσει στις 19 Δεκεμβρίου «για τις χριστουγεννιάτικες εορταστικές εκδηλώσεις». Στο Στρασβούργο, στο προάστιο Ιλκίρχ-Γκράφενστάντεν, θα πραγματοποιηθούν στις 19 Σεπτεμβρίου για το «Φθινοπωρινό Φεστιβάλ».

Πηγή In.gr

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