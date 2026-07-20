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ΔΕΘ: Στο τραπέζι η μείωση φόρου 2% στις επιχειρήσεις

Στο Μέγαρο Μαξίμου εξετάζεται η ανακοίνωση πακέτου μέτρων στη ΔΕΘ για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 20.07.2026, 07:00
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ΔΕΘ: Στο τραπέζι η μείωση φόρου 2% στις επιχειρήσεις
Ρεπορτάζ Ντίνος Σιωμόπουλος

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Για πρώτη φορά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξετάζει, ενόψει ΔΕΘ, να συμπεριλάβει στο πακέτο που θα παραδώσει προς τα μέσα Αυγούστου στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, για να λάβει τις τελικές αποφάσεις, πρόταση για μείωση της φορολογίας σε όλες τις επιχειρήσεις κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και να διαμορφωθεί στο 20% από 22% σήμερα.

Στο πακέτο της ΔΕΘ θα υπάρχουν σαρωτικές αλλαγές στον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών

Η μείωση αυτή, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Βήματος», θα αποτελέσει μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου επιβράβευσης που εξετάζει να παρέχει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προς όλες τις μικρομεσαίες αλλά και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις οι οποίες τα τελευταία χρόνια ούτε φόρους εισοδήματος αφήνουν απλήρωτους ούτε ασφαλιστικές εισφορές ούτε φυσικά τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.

Και έκπτωση φόρου

Επίσης, για πρώτη φορά αναμένεται να δοθεί έκπτωση φόρου σε όλες τις επιχειρήσεις που επιλέγουν να πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος και όχι έως οκτώ μηνιαίες δόσεις, όπως ισχύει σήμερα με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία.

Αλλωστε κάτι αντίστοιχο, και μάλιστα κλιμακωτό, ισχύει τα τελευταία χρόνια για τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία ανάλογα με το πότε υποβάλουν τη φορολογική δήλωσή τους μπορούν να πληρώσουν έως τα τέλη Ιουλίου εφάπαξ τον πρόσθετο φόρο της εκκαθάρισης και να έχουν έκπτωση από 2% έως 4%. Κάτι αντίστοιχο μέχρι σήμερα για τις επιχειρήσεις δεν ισχύει και κατά πολλούς είναι αδικία από τη στιγμή που όσοι πληρώνουν στην ώρα τους όχι μόνο δεν έχουν έκπτωση φόρου, αλλά επιβαρύνονται και με την υψηλή προκαταβολή φόρου που εφαρμόζεται.

Την ίδια στιγμή στο πακέτο της ΔΕΘ θα υπάρχουν σαρωτικές αλλαγές στον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών, ενώ, όπως αποκάλυψε πρόσφατα «Το Βήμα», στα βασικά μέτρα που έχουν κλειδώσει είναι η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος σε όλες τις επιχειρήσεις (ΑΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΙΚΕ κ.λπ.) ανεξαρτήτως τζίρου ή κερδοφορίας, αλλά και η μείωση της προκαταβολής φόρου σε εταιρείες, επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Κλιμακωτά

Οπως αποκαλύπτει στο «Βήμα» ανώτερος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών, τα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση και θα αποκαλύψει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της 90ής Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης δείχνουν εκλογές το 2027 και όχι το 2026.

Αυτό διότι θα έχουν έναν κλιμακωτό χαρακτήρα ως προς την εφαρμογή τους και η λογική είναι να «απλωθούν» μετά τη ΔΕΘ και να κορυφωθούν με το νέο έτος. Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από περυσινές δημοσκοπικές μετρήσεις προέκυψε ότι η Νέα Δημοκρατία ανέβηκε περίπου μία μονάδα μετά τις εξαγγελίες της 89ης ΔΕΘ, αλλά μεγαλύτερη δυναμική έδειξαν από τις αρχές του τρέχοντος έτους, καθώς τότε φάνηκε στην τσέπη των μισθωτών και των συνταξιούχων η εφαρμογή των μέτρων με τη μείωση της παρακράτησης του φόρου και την έμμεση αύξηση των μισθών.

Πάντως, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, ο έως τώρα σχεδιασμός είναι να υπάρξει κλιμάκωση στην εφαρμογή των μέτρων μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών, καθώς αυτή είναι και η κεντρική πολιτική γραμμή που στέλνει προς κάθε κατεύθυνση ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.

Τα πρώτα ραντεβού

Οσον αφορά την προετοιμασία που γίνεται γύρω από τη ΔΕΘ, τις επόμενες ημέρες ξεκινούν η οργάνωση και τα πρώτα ραντεβού σε ό,τι αφορά τις επαφές και τις επικοινωνίες που θα πραγματοποιηθούν με κοινωνικούς εταίρους, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, ειδικές κοινωνικές ομάδες, επιμελητήρια.

Ηδη ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος έχει ξεκινήσει κάποιες πρώτες επαφές, όμως από τις επόμενες ημέρες θα τρέξει τις κεντρικές επαφές ο ίδιος ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, με εκ νέου εμπλοκή του κ. Μαρκόπουλου, αλλά και όπου απαιτείται θα υπάρχει παρουσία και του υφυπουργού Οικονομικών, αρμόδιου για τη δημοσιονομική αποτύπωση των μέτρων Θάνου Πετραλιά.

Μέχρι στιγμής η τάση όσον αφορά τον αρχικό διάλογο έχει στο επίκεντρό της αιτήματα τα οποία όμως ακόμη βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο επεξεργασίας και χωρίς προς το παρόν να υπάρχει ξεκάθαρη θέση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών για βελτιώσεις ως προς, για παράδειγμα, την τεκμαρτή φορολόγηση των επαγγελματιών, τις παρεμβάσεις στην προκαταβολή φόρου, τις αναγκαίες δράσεις άρσης διοικητικών και γραφειοκρατικών εμποδίων στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Κλαδικά ζητήματα

Αξίζει να τονιστεί ότι κλαδικά ζητήματα που αφορούν, για παράδειγμα, τον χώρο των μεταφορών (π.χ. ταξί κ.λπ.) αλλά και άλλους κλάδους της οικονομίας, που άπτονται περιοχών του κυβερνητικού ενδιαφέροντος όπου είχαν προκύψει τριβές το προηγούμενο διάστημα, βρίσκονται και αυτά στο τραπέζι των συζητήσεων.

Εγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι καίριο ρόλο θα παίξουν μηνύματα που έχει λάβει το Μέγαρο Μαξίμου από μετρήσεις της κοινής γνώμης τις οποίες έχει στα χέρια της η κυβέρνηση και από τις προσωπικές αναλύσεις του υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, που καταγράφουν απώλειες για το κυβερνών κόμμα σε δύο κυρίαρχες επαγγελματικές ομάδες: τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες.

Οπως χαρακτηριστικά αναφέρουν αρμοδίως, αυτές οι δύο μεγάλες πληγές για την κυβερνητική παράταξη αναμένεται να απασχολήσουν ως προς τα προτεινόμενα μέτρα το υπουργείο Οικονομικών και δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι μιλούν για επικέντρωση των βασικών μέτρων σε αυτές τις μεγάλες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες.

Επιβράβευση

Επίσης, μία άλλη σημαντική παράμετρος που ακούγεται το τελευταίο διάστημα έχει να κάνει με την έννοια της συνέπειας.

Το γεγονός ότι στις πρόσφατες παρεμβάσεις που απέρρεαν από την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους ενεργούς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη η κυβέρνηση προχώρησε σε μια πολιτική επιβράβευσης των συνεπών δανειοληπτών ανοίγει τον δρόμο και για άλλες παρεμβάσεις, αυτή τη φορά για την επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων.

Αλλωστε δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι επιτροπές που επανασυστάθηκαν το τελευταίο διάστημα μιλάνε για θεσμοθέτηση μόνιμου συστήματος επιβράβευσης της φορολογικής συνέπειας με ωφέλειες για τις επιχειρήσεις που δεν φοροδιαφεύγουν, πληρώνουν στην ώρα τους, διατηρούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων κ.λπ.

Ειδικότερα, εξετάζονται μεταξύ άλλων η μείωση φορολογικών συντελεστών για επιχειρήσεις που αυξάνουν τις θέσεις εργασίας με ρυθμό υψηλότερο από τον μέσο όρο του κλάδου τους, παροχή bonus φορολογικής συνέπειας για επιχειρήσεις χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές και φορολογικές παραβάσεις, ευνοϊκότερη φορολόγηση κερδών που επανεπενδύονται σε παραγωγικές ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

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