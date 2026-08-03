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Καστελλόριζο: Μεγάλη επιτυχία και ρεκόρ προσέλευσης για το 2ο Near & Far Kastellorizo International Festival

Το ακριτικό Καστελλόριζο μετατράπηκε για τέσσερις ημέρες σε έναν ζωντανό διεθνή πυρήνα πολιτισμού, τέχνης και σύνδεσης με τη διασπορά.

Tέχνη και Ζωή 03.08.2026, 15:52
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Καστελλόριζο: Μεγάλη επιτυχία και ρεκόρ προσέλευσης για το 2ο Near & Far Kastellorizo International Festival
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Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 2ο Near & Far Kastellorizo International Festival, καθιερώνοντας το ακριτικό Καστελλόριζο ως διεθνή τόπο συνάντησης τέχνης, πολιτισμού και της ελληνικής διασποράς, και επιβεβαιώνοντας ότι ένας θεσμός που γεννήθηκε μόλις πριν από δύο χρόνια έχει ήδη αποκτήσει ξεχωριστή θέση στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας και όχι μόνο.

Η φετινή διοργάνωση, η οποία εξελίχθηκε σε ένα πολυθεματικό φεστιβάλ με συναυλίες, εκπαιδευτικές δράσεις, εργαστήρια, διαλέξεις, δράσεις ευεξίας και προγράμματα για παιδιά, γνώρισε εντυπωσιακή ανταπόκριση από κατοίκους και επισκέπτες. Όλες οι εκδηλώσεις σημείωσαν μεγάλη επιτυχία, ενώ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Near & Far κατέγραψε ρεκόρ προσέλευσης κοινού σε πολιτιστικό γεγονός στην ιστορία του Καστελλορίζου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του και την ανάγκη ύπαρξης ενός θεσμού που συνδέει την ακριτική Ελλάδα με τον παγκόσμιο ελληνισμό.

2ο Near & Far Kastellorizo International Festival

Θεσμοί, προσωπικότητες, φορείς και επισκέπτες αναγνώρισαν εύγλωττα τον ουσιαστικό πολιτιστικό και κοινωνικό χαρακτήρα του Near & Far, καθώς και τη συμβολή του στην ανάδειξη του Καστελλορίζου ως τόπου δημιουργίας, εξωστρέφειας και διαλόγου. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Ιάσων Φωτήλας, δήλωσε: «Το φεστιβάλ για τη μουσική και τον πολιτισμό Near & Far Kastellorizo International Festival εξελίσσεται σε κάτι περισσότερο από μία καλλιτεχνική εκδήλωση. Είναι μια ιστορική χειρονομία. Γιατί έρχεται στο Καστελλόριζο όχι για να το χρησιμοποιήσει, όχι για να εκμεταλλευτεί την ομορφιά και το συμβολισμό του, αλλά για να του προσφέρει. Θερμά συγχαρητήρια στον εμπνευστή και καλλιτεχνικό του διευθυντή Περικλή Κανάρη και την ομάδα του: αυτούς που επέλεξαν αυτό το απόμακρο γεωγραφικά νησί αλλά στο κέντρο της καρδιάς μας για να αποδείξουν ότι η μουσική ταξιδεύει παντού. Και πως εκεί που φτάνει αξίζει να φτάνει καλά».

Ο Αντιδήμαρχος Μεγίστης, υπεύθυνος πολιτιστικών, κ. Στράτος Αμύγδαλος, δήλωσε: «Ένα νησί που σηματοδότησε την ιστορία της Δωδεκανήσου και στέκει αγέρωχο και δημιουργικό στις προκλήσεις των καιρών. Ένα νησί που εκτός της ενίσχυσης των υποδομών του και την αναβάθμιση του τουριστικού τοπίου, πρεσβεύει την ενδυνάμωση των σχέσεων με τους Έλληνες της διασποράς που αποτελούν διαχρονικά ζωτικό κομμάτι της Ελλάδας. Ένα τέτοιο νησί που σέβεται το πολιτιστικό του κεφάλαιο, έχει δικαίωμα στην ανθεκτικότητα. Αυτή η ανθεκτικότητα χορήγησε την βούληση να πραγματοποιηθεί για 2η χρονιά το μοναδικό φεστιβάλ που είναι αφιερωμένο στην Ελληνική διασπορά. Επιλέχτηκαν η μουσική και η τέχνη να έχουν ένα κοινό βηματισμό, σ’ ένα κόσμο γεμάτο αβεβαιότητα.

2ο Near & Far Kastellorizo International Festival

Σήμερα έρχεται το Near and Far international Festival να φωτίσει την ύπαρξη της ελληνικής Διασποράς σαν ένα μακρύ δημιουργικό χέρι του νησιού από την Αμερική, την Ευρώπη και την Αφρική έως την Αυστραλία. Εκ μέρους του Δήμου καταθέτω την ικανοποίηση και την χαρά μας για την διεξαγωγή του Φεστιβάλ. Πάντα θα είμαστε δίπλα στον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ κύριο Περικλή Κανάρη και τους άξιους συνεργάτες του. Του απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα σπουδαία που δημιουργεί για το νησί μας! Ανυπομονούμε για την συνέχεια που είμαστε σίγουροι πως θα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή».

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε και η τοποθέτηση της Προέδρου του Συνδέσμου των Απανταχού Καστελλοριζίων «Ο Άγιος Κωνσταντίνος», κυρίας Κωνσταντίνας Αγαπητού, η οποία ανέδειξε τον μοναδικό ρόλο του φεστιβάλ στην επανασύνδεση του Καστελλορίζου με τη διασπορά:

«Ο συνθέτης και δημιουργός Περικλής Κανάρης, Έλληνας της διασποράς και εκείνος, με ιστορική νησιωτική οικογενειακή κληρονομιά και προσωπική διεθνή αναγνώριση – ξαναγράφει την ιστορία, αλλάζοντας τον ρου της μελωδικά, ποιοτικά, ουσιαστικά. Η διασπορά επιστρέφει στον μικρό αυτό βράχο των εννέα τετραγωνικών χιλιομέτρων. Και η επιστροφή της είναι λαμπερή και λαμπρή, με ταλαντούχους Έλληνες καλλιτέχνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό, με καταγωγή από διάφορα μέρη της Ελλάδας, ακόμα και από το Καστελλόριζο. Ο Περικλής Κανάρης σέβεται το Καστελλόριζο, όχι μόνο με το εξαιρετικό, πολύπλευρο ρεπερτόριο που παρουσιάζει, αλλά και με την ενσυναίσθησή του προς τους κατοίκους. Στρέφεται, με ενδιαφέρον και φαντασία, προς τη νέα γενιά, με καλλιτεχνικές δράσεις, αλλά και με τη συμμετοχή της στο ίδιο το μουσικό δρώμενο.» Η κυρία Αγαπητού καταλήγει λέγοντας, «σήμερα, όπου το όνομα, το brand name “Καστελλόριζο”, είναι ιδιαίτερα ελκυστικό, για διάφορους… λόγους, η παρουσία του 2ου “Near & Far International Festival – Echoing Roots Αcross the Seas” είναι αυθεντική, σημαντική και θετική. Επανατοποθετεί το νησί στην καρδιά των Ελλήνων της διασποράς, αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας, καθώς και των φίλων της. Συνδέει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, θυμίζοντας τη γεωγραφία μας, τις ρίζες μας, την ελληνικότητά μας».

2ο Near & Far Kastellorizo International Festival

Πίσω από τη μεγάλη αυτή ανταπόκριση βρίσκεται ένα πολυσύνθετο καλλιτεχνικό όραμα, που αγκάλιασε όλες τις ηλικίες και ανέδειξε το Καστελλόριζο ως έναν ζωντανό πυρήνα δημιουργίας. Στο καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης συμμετείχαν οι καλλιτέχνες Erini, Mario’s Toumbas Jazz Trio, Περικλής Κανάρης, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Γιώργος Καραβελάτζης, Costa Latsos και Θάνος Σταυρίδης αλλά και τα παιδιά του Καστελλόριζου. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν διαδραστικό εργαστήριο ζωγραφικής με τη Heike Kummer, μουσικό εργαστήριο για παιδιά με τον Μάριο Τούμπα, συνεδρίες διαλογισμού και ηχοθεραπείας για ενήλικες με την Τζένη Τσέλα, καθώς και ομιλία του Αλέξανδρου Κιτροέφ με θέμα την Ελληνική Διασπορά. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε και φέτος η ενεργή συμμετοχή των παιδιών του νησιού στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, επιβεβαιώνοντας ότι το Near & Far δεν αποτελεί μόνο έναν πολιτιστικό θεσμό υψηλού επιπέδου, αλλά και μια ουσιαστική επένδυση στη νέα γενιά του ακριτικού Καστελλορίζου.

2ο Near & Far Kastellorizo International Festival

Μεγάλη απήχηση

Η απήχηση του φεστιβάλ ξεπέρασε τα όρια του νησιού. Η ΕΡΤ, χορηγός επικοινωνίας της διοργάνωσης, κάλυψε εκτενώς τις δράσεις του φεστιβάλ. Η Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, μετέδωσε ζωντανά τις συναυλίες και αφιερώματα προς τον απόδημο ελληνισμό, ενώ η ΕΤ3, με τετραμελές τηλεοπτικό συνεργείο, πραγματοποίησε πολύημερα γυρίσματα για την παραγωγή ειδικού τηλεοπτικού αφιερώματος, το οποίο θα προβληθεί στο κοινό της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς. Παράλληλα, δημοσιογράφοι, φωτογράφοι, δημιουργοί ψηφιακού περιεχομένου και επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό μετέφεραν μέσα από τα δικά τους μέσα και κοινωνικά δίκτυα την εικόνα ενός Καστελλορίζου που δημιουργεί, εμπνέει και εξωστρεφώς συνομιλεί με τον κόσμο.

Η οργανωτική ομάδα του Near & Far Kastellorizo International Festival εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες της προς όλους τους καλλιτέχνες, τους ομιλητές, τους εθελοντές, τους κατοίκους του Καστελλορίζου, τους συνεργάτες, τους θεσμικούς φορείς και όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της ξεχωριστής διοργάνωσης.

Ιδιαίτερη και ειλικρινής ευγνωμοσύνη εκφράζεται προς τον Μεγάλο Χορηγό του Φεστιβάλ, τη ΔΕΗ, η στήριξη της οποίας υπήρξε καθοριστική για την υλοποίηση και την ανάπτυξη του Near & Far. Η εμπιστοσύνη της ΔΕΗ στο όραμα του φεστιβάλ και η έμπρακτη υποστήριξή της προς μια πρωτοβουλία που προάγει τον πολιτισμό, την ελληνική περιφέρεια και τη σύνδεση με τον απανταχού ελληνισμό, συνέβαλαν ουσιαστικά στην επιτυχία της φετινής διοργάνωσης.

2ο Near & Far Kastellorizo International Festival

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στο Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Εξωτερικών και ειδικότερα τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας και τον Δήμο Μεγίστης, καθώς και σε όλους τους χορηγούς, υποστηρικτές και συνεργαζόμενους φορείς που πίστεψαν στη δυναμική του Near & Far και συνέβαλαν στην καθιέρωσή του ως ενός νέου πολιτιστικού θεσμού διεθνούς εμβέλειας και προσανατολισμού.

Κλείνοντας το 2ο Near & Far Kastellorizo International Festival, ο ιδρυτής, παραγωγός και καλλιτεχνικός διευθυντής του, Περικλής Κανάρης, δήλωσε: «Πριν από δύο χρόνια ξεκινήσαμε μια πολιτιστική αποστολή: να δημιουργήσουμε στο νοτιοανατολικότερο άκρο της Ελλάδας έναν θεσμό που θα ενώνει ανθρώπους, πολιτισμούς και τον απανταχού ελληνισμό μέσα από την τέχνη.

Σήμερα, βλέποντας το Καστελλόριζο να γεμίζει ξανά από μουσική, δημιουργία, παιδιά, κατοίκους και επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου, αισθανόμαστε βαθιά συγκίνηση αλλά και μεγάλη ευθύνη. Το Near & Far δεν ανήκει πλέον μόνο σε εμάς. Ανήκει στους κατοίκους του νησιού που το αγκάλιασαν, στους καλλιτέχνες που ταξίδεψαν για να προσφέρουν την τέχνη τους, στους εθελοντές, στους υποστηρικτές και στους χιλιάδες ανθρώπους που πιστεύουν ότι ο πολιτισμός μπορεί να δημιουργεί ουσιαστικές γέφυρες εκεί όπου οι αποστάσεις μοιάζουν μεγαλύτερες.

2ο Near & Far Kastellorizo International Festival

Ευχαριστώ από καρδιάς όλους όσοι πίστεψαν σε αυτό το όραμα και ιδιαίτερα τους συνεργάτες, τους χορηγούς και τους θεσμικούς φορείς που στάθηκαν δίπλα μας. Συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη πίστη και αισιοδοξία, ώστε το Καστελλόριζο να παραμείνει κάθε καλοκαίρι ένα σημείο συνάντησης της Ελλάδας με τον κόσμο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το καλοκαίρι του 2027».

Το Φεστιβάλ συνδιοργανώθηκε από τη Manolia Arts ΑΜΚΕ και τον Δήμο Μεγίστης και υπό την αιγίδα των υπουργείων Πολιτισμού και Εξωτερικών (Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού).

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Economics & Business Talks

Πανεπιστήμια χωρίς Σύνορα: Η Ελλάδα στον Διεθνή Ακαδημαϊκό Χάρτη και η περίπτωση του ΟΠΑ

Σε αυτό το επεισόδιο o Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης και ο Πρύτανης του ΟΠΑ συζητούν για τις ευκαιρίες, τις προκλήσεις και το μέλλον της διεθνοποίησης.

Ελένη Στεργίου

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