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JPMorgan: Η πορεία των δύο επικρατέστερων διαδόχων του Ντίμον

Ο Τρόι Ρόρμπαου θεωρείται ο κορυφαίος υποψήφιος σε μια κούρσα με τον Νταγκ Πέτνο για την ηγεσία της JPMorgan.

World 26.06.2026, 23:55
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JPMorgan: Η πορεία των δύο επικρατέστερων διαδόχων του Ντίμον
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Η JPMorgan Chase έκανε ένα από τα πιο σημαντικά βήματα στη μακρόχρονη διαδικασία διαδοχής του διευθύνοντος συμβούλου της, Τζέιμι Ντίμον, ανακοινώνοντας την προαγωγή δύο κορυφαίων στελεχών στη θέση του συμπροέδρου. Οι Τρόι Ρόρμπαου και Νταγκ Πέτνο αναλαμβάνουν πλέον διευρυμένες αρμοδιότητες, με την κίνηση αυτή να θεωρείται από πολλούς ως η επίσημη έναρξη της «κούρσας» για την ηγεσία της μεγαλύτερης τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Ντίμον, ο οποίος βρίσκεται στο «τιμόνι» της JPMorgan από το 2005, είχε προσλάβει τον Τρόι Ρόρμπαου από τη Goldman Sachs την ίδια χρονιά, αναγνωρίζοντας τις ικανότητές του στις αγορές συναλλάγματος και παραγώγων. Η επιλογή αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη. Ο Ρόρμπαου συνέβαλε καθοριστικά στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων της τράπεζας στις διεθνείς αγορές, ενώ κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008-2009 βοήθησε την JPMorgan να αποκομίσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από επιτυχημένες συναλλαγές, την ώρα που πολλές ανταγωνίστριες τράπεζες κατέγραφαν τεράστιες ζημιές εξαιτίας της κατάρρευσης της αγοράς στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου, αναφέρει η Wall Street Journal.

Παράλληλα, πρωτοστάτησε στον εκσυγχρονισμό της τεχνολογικής υποδομής των συναλλαγών της JPMorgan. Όταν εντάχθηκε στην τράπεζα, πολλά από τα συστήματα που χρησιμοποιούσαν οι traders βασίζονταν σε παλαιότερες πλατφόρμες της Chase Bank και της Chemical Bank, οι οποίες δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των σύγχρονων αγορών. Με τις επενδύσεις που προώθησε ο Ρόρμπαου, η JPMorgan αναβάθμισε σημαντικά τις δυνατότητές της και μέσα σε μία δεκαετία ανέβηκε από την ένατη στην πρώτη θέση της παγκόσμιας αγοράς συναλλάγματος, διατηρώντας έκτοτε πρωταγωνιστικό ρόλο.

JPMorgan

Τρόι Ρόρμπαου

Το εναρκτήριο λάκτισμα για τη διαδοχή στη JPMorgan

Η τελευταία του προαγωγή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναλαμβάνει πλέον την ευθύνη της Chase Bank και συνολικά των δραστηριοτήτων λιανικής τραπεζικής και καταναλωτικών υπηρεσιών του ομίλου. Πρόκειται για έναν τομέα που περιλαμβάνει το μεγαλύτερο δίκτυο τραπεζικών καταστημάτων στις ηπειρωτικές Ηνωμένες Πολιτείες, το κορυφαίο χαρτοφυλάκιο πιστωτικών καρτών της χώρας, αλλά και μια ταχέως αναπτυσσόμενη μονάδα διαχείρισης περιουσίας για εύπορους πελάτες.

Η μετακίνησή του από τις αγορές στη λιανική τραπεζική έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς μέχρι σήμερα θεωρούνταν μειονέκτημα η περιορισμένη εμπειρία του στις καταναλωτικές εργασίες της τράπεζας. Πλέον, η ανάθεση αυτών των αρμοδιοτήτων ερμηνεύεται από πολλούς ως ένδειξη ότι το διοικητικό συμβούλιο επιδιώκει να του προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα όλων των δραστηριοτήτων της JPMorgan, ενισχύοντας έτσι τις πιθανότητές του να διαδεχθεί τον Ντίμον.

Ταυτόχρονα, η JPMorgan προήγαγε και τον Νταγκ Πέτνο στη θέση του συμπροέδρου. Από το 2024, οι δύο άνδρες συνδιοικούσαν την εμπορική και επενδυτική τράπεζα, η οποία περιλαμβάνει τις δραστηριότητες επενδυτικής τραπεζικής, τις συναλλαγές σε μετοχές και ομόλογα, καθώς και τις υπηρεσίες προς μεγάλες επιχειρήσεις. Με τη νέα οργανωτική δομή, ο Πέτνο θα αναλάβει αποκλειστικά τη διοίκηση του συγκεκριμένου τομέα, αποκτώντας ακόμη μεγαλύτερη εμπειρία στις δραστηριότητες των αγορών.

Η επιλογή των δύο στελεχών αντανακλά την εκτίμηση του διοικητικού συμβουλίου ότι διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να διατηρήσουν ενωμένη την τράπεζα μετά την αποχώρηση του Ντίμον. Ωστόσο, τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Η ιστορία της JPMorgan περιλαμβάνει αρκετές περιπτώσεις στελεχών που θεωρούνταν φαβορί για τη διαδοχή, αλλά τελικά αποχώρησαν από την τράπεζα ή δεν κατάφεραν να κερδίσουν οριστικά την εμπιστοσύνη του διοικητικού συμβουλίου.

Η πρόσφατη αναδιάρθρωση είχε και μια σημαντική παράπλευρη συνέπεια. Η Μαριάν Λέικ, η οποία μέχρι σήμερα ηγείτο της καταναλωτικής τραπεζικής και επί σειρά ετών θεωρούνταν η επικρατέστερη διάδοχος του Ντίμον, αποχωρεί από την ενεργό διεκδίκηση της κορυφαίας θέσης, γεγονός που αλλάζει τις ισορροπίες στην κορυφή της διοίκησης.

Νταγκ Πέτνο

Η άνοδος ενός trader και ο ενεργειακός τραπεζίτης

Ο 56χρονος Ρόρμπαου έχει χτίσει τη φήμη ενός χαμηλών τόνων αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματικού στελέχους. Συνάδελφοι και εργαζόμενοι τον περιγράφουν ως προσιτό και συνεργάσιμο, ενώ ο συνταξιούχος πλέον τραπεζίτης της JPMorgan Κάρλος Χερνάντεζ τον έχει χαρακτηρίσει «εξαιρετικά έξυπνο και απόλυτα ειλικρινή άνθρωπο», υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό του ρόλο στις δύσκολες αποφάσεις που χρειάστηκε να λάβει η τράπεζα τα τελευταία χρόνια.

Από την άλλη πλευρά, ο 61χρονος Νταγκ Πέτνο έχει διαγράψει σχεδόν ολόκληρη την επαγγελματική του πορεία στην JPMorgan. Ξεκίνησε ως επενδυτικός τραπεζίτης στον κλάδο ενέργειας, συνεργαζόμενος με εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, και στη συνέχεια ανέλαβε την ηγεσία της τραπεζικής ενέργειας. Το 2011 μετακινήθηκε στην εμπορική τραπεζική, όπου απέκτησε τη φήμη ενός απαιτητικού αλλά αποτελεσματικού μάνατζερ με έντονο προσανατολισμό στις αλλαγές.

Κατά τη θητεία του διεύρυνε σημαντικά την παρουσία της εμπορικής τράπεζας στα μεγαλύτερα επιχειρηματικά κέντρα των ΗΠΑ και ενίσχυσε τις σχέσεις της JPMorgan με τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Παράλληλα, συνέβαλε στην υλοποίηση της στρατηγικής του Ντίμον, σύμφωνα με την οποία η τράπεζα δεν θα περιοριζόταν πλέον μόνο σε υπηρεσίες καταθέσεων και διαχείρισης ταμειακών ροών, αλλά θα διεκδικούσε μεγαλύτερο μερίδιο στις συμβουλευτικές υπηρεσίες για συγχωνεύσεις και εξαγορές, έναν τομέα όπου παραδοσιακά κυριαρχούσαν επενδυτικές τράπεζες όπως η Goldman Sachs και η Morgan Stanley.

Το 2024, μετά τη συγχώνευση της εμπορικής με την εταιρική και επενδυτική τράπεζα, ο Πέτνο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων συγχωνεύσεων και εξαγορών, ενσωματώνοντας τις σχετικές ομάδες σε ολόκληρο τον οργανισμό. Στόχος ήταν η JPMorgan να προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών τους αναγκών και όχι μόνο αποσπασματικές λύσεις για μεμονωμένες συναλλαγές.

Παρότι ο Τζέιμι Ντίμον δεν έχει ακόμη ανακοινώσει πότε σκοπεύει να αποχωρήσει από τη διοίκηση της JPMorgan, οι τελευταίες αλλαγές καταδεικνύουν ότι το διοικητικό συμβούλιο προετοιμάζει συστηματικά την επόμενη ημέρα. Προς το παρόν, η μάχη για τη διαδοχή φαίνεται να εξελίσσεται ανάμεσα σε δύο έμπειρα στελέχη με διαφορετικές διαδρομές αλλά κοινό στόχο: την ηγεσία της ισχυρότερης τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών.

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