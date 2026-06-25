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Ντίμον: Ποιους προωθεί για την διαδοχή του

Οι δύο υποψήφιοι διοικούν τμήματα ήταν υπεύθυνα για το 80% των κερδών της JPMorgan, ύψους 57 δισ. δολαρίων, πέρυσι

World 25.06.2026, 18:30
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Ντίμον: Ποιους προωθεί για την διαδοχή του
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Τους Νταγκ Πέτνο και Τρόι Ρόρμπαου διόρισε συνπροέδρους στην JPMorgan Chase o Τζέιμι Ντίμον, αναβαθμίζοντας τους ως δύο πιθανούς υποψηφίους για να τον διαδεχθούν στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της μεγαλύτερης τράπεζας της Αμερικής.

Στο πλαίσιο των αλλαγών που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη, ο Πέτνο, 61 ετών, θα γίνει ο μοναδικός επικεφαλής της εμπορικής και επενδυτικής τράπεζας της JPMorgan, την οποία προηγουμένως διηύθυνε μαζί με τον Ρόρμπαου. Ο Ρόρμπαου, 56 ετών, θα αναλάβει επικεφαλής του καταναλωτικού τμήματος Chase της JPMorgan.

Η διαδοχή Ντίμον

Η εμπορική μονάδα διοικούνταν προηγουμένως από την Μαριάν Λέικ , η οποία ήταν η μόνη γυναίκα υποψήφια για τη διαδοχή, αλλά τώρα αποσύρεται από την τράπεζα.

Η αποχώρηση της αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο το διοικητικό συμβούλιο της JPMorgan, του οποίου προεδρεύει ο Ντίμον, περιορίζει την κούρσα για τη διοίκηση της τράπεζας σε δύο στελέχη, αναφέρει το ρεπορτάζ των Financial Times. Οι δύο συνπρόεδροι θα διευθύνουν πλέον τα δύο τμήματα που ήταν υπεύθυνα για το 80% των κερδών της JPMorgan, ύψους 57 δισ. δολαρίων, πέρυσι.

Η διαδοχή του Ντίμον, που βρίσκεται στο τιμόνι της JPMorgan από το 2006, κινείται με αργούς ρυθμούς.

Σε σημείωμα προς τους υπαλλήλους την Πέμπτη, ο Ντίμον έγραψε ότι αυτές οι αλλαγές «αποτελούν ένα σημαντικό βήμα στη μελετημένη διαδικασία του διοικητικού μας συμβουλίου όσον αφορά τον σχεδιασμό της διαδοχής και την ανάπτυξη των κορυφαίων ηγετικών στελεχών μας».

Με την πάροδο των ετών, μια σειρά πιθανών υποψηφίων για να διαδεχθούν κάποτε τον Ντίμον έχουν εμφανιστεί και εξαφανιστεί, από τον Μπιλ Γουίντερς έως τον Μάικλ Κάβανα και τον Μάθιου Ζέιμς.

Οι Πέντο και Ρόρμπαου έλαβαν επίσης εφάπαξ μπόνους διατήρησης αξίας 30 εκατ. δολαρίων. Η Mary Erdoes, η οποία διευθύνει τη μονάδα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και πλούτου της τράπεζας, έλαβε μπόνους 20 εκατ. δολαρίων, όπως και η διευθύνουσα σύμβουλος Jennifer Piepszak, που αποσύρθηκε δημόσια από την υποψηφιότητα.

Ο Πέτνο, πρώην τραπεζίτης στον τομέα των επενδύσεων σε φυσικούς πόρους, κατέχει θέση στην ανώτατη διοικητική επιτροπή του Ντίμον από το 2012. Για χρόνια, ηγούνταν της εμπορικής τράπεζας της JPMorgan, η οποία παρείχε τραπεζικές υπηρεσίες σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και συχνά βρισκόταν στη σκιά της πανίσχυρης επενδυτικής τράπεζας του ομίλου.

Το 2025 προήχθη σε συν-επικεφαλής του συγχωνευμένου τμήματος εμπορικής και επενδυτικής τραπεζικής, μια κίνηση που τον ανέβασε στην λίστα διαδοχής.

Ο Ρορμπάου είναι ένα πιο πρόσφατο μέλος της κορυφαίας ηγετικής ομάδας του Ντίμον, εντασσόμενος στην επιτροπή διαχείρισης το 2020.
Πρώην trader της Goldman Sachs που έκανε το όνομά του στα παράγωγα συναλλάγματος, εντάχθηκε στην JPMorgan το 2005 και υπήρξε ένας από τους βασικούς διαχειριστές κινδύνου της τράπεζας για τις δραστηριότητες αγορών της.

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