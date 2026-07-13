Ντίμον: Ασκησε πιέσεις στο Λονδίνο σε συνεργασία με τον Έπσταϊν;

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Εξηγήσεις για το κατά πόσον άσκησε πιέσεις στη βρετανική κυβέρνηση κατά της επιβολής φόρου στα μπόνους των τραπεζιτών, ακολουθώντας συμβουλές του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, ζητεί η Δημοκρατική γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν από τον διευθύνοντα σύμβουλο της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντίμον.

Της παρέμβασης της γερουσιαστή, είχε προηγηθεί η δημοσιοποίηση νέων εγγράφων από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, τα οποία αναζωπύρωσαν τα ερωτήματα γύρω από τις σχέσεις του Έπσταϊν με κορυφαία στελέχη της Wall Street και ειδικότερα με την JPMorgan.

Σε επιστολή που απέστειλε στον Ντίμον και την οποία επικαλούνται οι Financial Times, η κορυφαία Δημοκρατική, μέλος της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας, υποστηρίζει ότι «είναι κρίσιμο το Κογκρέσο και το αμερικανικό κοινό να κατανοήσουν πλήρως την έκταση των επαφών που είχατε εσείς και η τράπεζά σας με τον Έπσταϊν».

Ο Ντίμον, επικεφαλής της μεγαλύτερης αμερικανικής τράπεζας εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, έχει καταθέσει ενόρκως το 2023 ότι δεν συνάντησε ποτέ τον Έπσταϊν και ότι δεν συμμετείχε στις αποφάσεις για τη διατήρησή του ως πελάτη της JPMorgan, παρά τις ανησυχίες που είχαν διατυπωθεί για τη συμπεριφορά του.

Ωστόσο, τα νέα ηλεκτρονικά μηνύματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα έχουν δημιουργήσει νέα πίεση στον ισχυρό τραπεζίτη.

Ο ρόλος του Μάντελσον

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται και ο Λόρδος Πίτερ Μάντελσον, τότε υπουργός Επιχειρήσεων της Βρετανίας. Όπως αποκάλυψαν νωρίτερα φέτος οι Financial Times, το 2009 ο Μάντελσον φέρεται να είπε στον Έπσταϊν ότι ο Ντίμον θα έπρεπε να «απειλήσει ήπια» τον τότε υπουργό Οικονομικών Άλιστερ Ντάρλινγκ, προκειμένου να αποτραπεί η επιβολή έκτακτου φόρου στα μπόνους των τραπεζιτών.

Η επίμαχη φορολόγηση προέβλεπε επιβάρυνση 50% στα μπόνους άνω των 25.000 λιρών, σε μια περίοδο που η βρετανική κυβέρνηση προσπαθούσε να περιορίσει τις υπερβολές του χρηματοπιστωτικού κλάδου μετά τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση.

Σύμφωνα με τα emails, ο Έπσταϊν πρότεινε ακόμη και εναλλακτικές λύσεις, όπως να φορολογείται μόνο το μέρος του μπόνους που καταβάλλεται σε μετρητά. Σε μεταγενέστερο μήνυμά του προς τον Μάντελσον ρώτησε αν ο Ντίμον θα έπρεπε να τηλεφωνήσει ξανά στον Ντάρλινγκ, με τον Βρετανό υπουργό να απαντά: «Ναι, και να τον απειλήσει ήπια».

Ο ίδιος ο Ντάρλινγκ έχει γράψει στα απομνημονεύματά του ότι ο Ντίμον πράγματι τον κάλεσε τηλεφωνικά και εξέφρασε με ιδιαίτερα έντονο τρόπο την αντίθεσή του στον φόρο. Όπως αναφέρει, ο επικεφαλής της JPMorgan υπογράμμισε ότι η τράπεζα αποτελούσε σημαντικό εργοδότη και επενδυτή στη Βρετανία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να αναθεωρήσει τα επενδυτικά της σχέδια για το Λονδίνο.

Τα ερωτήματα της Γουόρεν και η απάντηση της JPMorgan

Με βάση τα νέα στοιχεία, η Γουόρεν ζητά από τον Ντίμον να παραδώσει έγγραφα και να απαντήσει σε σειρά ερωτημάτων σχετικά με τις επικοινωνίες τόσο του ίδιου όσο και άλλων στελεχών της JPMorgan με τον Έπσταϊν, αλλά και με αξιωματούχους της βρετανικής κυβέρνησης.

«Τα email που ήρθαν ξανά στο φως εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την έκταση της σχέσης της τράπεζας με τον Έπσταϊν και τη γνώση σας για αυτούς τους δεσμούς», αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή της.

Η JPMorgan απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε υπαινιγμό ότι ο Ντίμον είχε οποιαδήποτε σχέση ή συνεργασία με τον Έπσταϊν.

Εκπρόσωπος της τράπεζας δήλωσε ότι η διατήρηση του Έπσταϊν ως πελάτη υπήρξε λανθασμένη επιλογή, τονίζοντας όμως ότι η συνεργασία θα είχε διακοπεί νωρίτερα εάν η τράπεζα γνώριζε ότι συνέχιζε να διαπράττει εγκλήματα. Η JPMorgan διέκοψε τη σχέση της μαζί του το 2013, αρκετά χρόνια πριν από τη σύλληψή του για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων.

Η τράπεζα επανέλαβε επίσης ότι ο Ντίμον «δεν συνάντησε ποτέ τον Έπσταϊν και δεν συμμετείχε σε καμία απόφαση σχετικά με τον λογαριασμό του». Όσον αφορά τις συνομιλίες με τη βρετανική κυβέρνηση, ανέφερε ότι ο επικεφαλής της JPMorgan εκφράζει συχνά τις απόψεις του για οικονομικές πολιτικές που θεωρεί επιζήμιες για την ανάπτυξη και ότι οποιοσδήποτε ισχυρισμός πως καθοδηγήθηκε από τον Έπσταϊν είναι απολύτως ψευδής.

Η σκιά του Έπσταϊν παραμένει

Παρότι ο Ντίμον επιμένει ότι μέχρι το 2019 ουσιαστικά «δεν είχε καν ακούσει» για τον Έπσταϊν, παλαιότερα emails που είχαν αποκαλυφθεί στο πλαίσιο δικαστικών υποθέσεων φαίνεται να δείχνουν ότι υπήρχαν σχέδια για συνάντησή τους.

Σε μήνυμα του Ιουνίου 2009 προς τον τότε επικεφαλής της επενδυτικής τραπεζικής της JPMorgan, Τζες Στέιλι, ο Έπσταϊν πρότεινε να οργανωθεί διακριτική συνάντηση «είτε με εσάς είτε με εσάς και τον Τζέιμι» στην κατοικία του στο Μανχάταν. Σε άλλο email, από τον Φεβρουάριο του 2010, η βοηθός του Έπσταϊν, Λέσλι Γκροφ, αναφερόταν σε προγραμματισμένο «βραδινό ραντεβού» με τον Στέιλι και τον Ντίμον, ρωτώντας αν θα έπρεπε να ετοιμαστούν σνακ για τη συνάντηση.

Η υπόθεση διατηρεί στο επίκεντρο όχι μόνο την JPMorgan αλλά και τον πρώην τραπεζίτη της Τζες Στέιλι, ο οποίος έχει ήδη κληθεί να καταθέσει στο Κογκρέσο για τη σχέση του με τον Έπσταϊν. Παράλληλα, οι αποκαλύψεις συνεχίζουν να προκαλούν πολιτικές και νομικές αναταράξεις τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς νέες πληροφορίες έρχονται σταδιακά στο φως γύρω από το δίκτυο επαφών του καταδικασμένου χρηματοδότη.