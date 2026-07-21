Novo Nordisk: Μηνύει την Eli Lilly για διαφημίσεις απώλειας βάρους

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Η Novo Nordisk ανακοίνωσε ότι μηνύει την Eli Lilly & Co. σε ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ.

Στην αγωγή που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Περιφέρεια του Νιου Τζέρσεϊ, η Novo ζήτησε από το δικαστήριο να σταματήσει οριστικά την Lilly από την προβολή των διαφημίσεων και να απαιτήσει από την φαρμακευτική εταιρεία να εκδώσει διορθωτική διαφήμιση.

Η αγωγή της Novo Nordisk

Υποστηρίζει ότι οι διαφημιστικές καμπάνιες της Eli Lilly για τα επιτυχημένα φάρμακα για την παχυσαρκία και τον διαβήτη έχουν σχεδιαστεί για να παραπλανούν τους καταναλωτές σχετικά με την ανώτερη αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με τις ανταγωνιστικές ενέσεις της δανικής φαρμακοβιομηχανίας.

Η Novo ζητά επίσης οικονομικές αποζημιώσεις, αν και δεν είναι σαφές το ύψος τους. Η εταιρεία δήλωσε ότι έχει επίσης προειδοποιήσει την Lilly ότι εάν οι διαφημίσεις δεν αφαιρεθούν οικειοθελώς, σχεδιάζει να ζητήσει προσωρινή διαταγή τις επόμενες ημέρες για να τις μπλοκάρει αμέσως, ενώ η υπόθεση προχωρά.

Η Novo διαφωνεί συγκεκριμένα με τις διαφημίσεις σε εθνικό επίπεδο που αναφέρουν αυτό που χαρακτήρισε «ξεπερασμένες» κλινικές δοκιμές για να συγκρίνουν τις υψηλότερες δόσεις των φαρμάκων της Lilly με χαμηλότερες δόσεις των φαρμάκων της Novo.

Για παράδειγμα, αυτές οι καμπάνιες δεν περιλαμβάνουν νέα στοιχεία σχετικά με την πρόσφατα εγκεκριμένη έκδοση υψηλής δόσης της ένεσης παχυσαρκίας της Novo, Wegovy, η οποία εισήλθε στην αγορά τον Μάρτιο και φέρνει απώλεια βάρους που είναι πιο συγκρίσιμη με τα προϊόντα της Lilly.

Αυτό «τους αφήνει με το αναπόφευκτο συμπέρασμα ότι τα φάρμακα της Lilly είναι ανώτερα από της Novo, και αυτό δεν είναι ακριβές», δήλωσε ο John Kuckelman, γενικός σύμβουλος της Novo, σε συνέντευξή του τη Δευτέρα. Είπε ότι η αγωγή έρχεται μετά την άρνηση της Lilly να αποσύρει ή να διορθώσει ορισμένες διαφημίσεις παρά το επίσημο αίτημα παύσης και διακοπής από τη Novo τον Απρίλιο.

Η μάχη για μια πίτα 120 δισ. δολαρίων

Η αγωγή έρχεται καθώς η Novo διεξάγει μια επιθετική μάχη εναντίον της Lilly για να ανακτήσει το μερίδιο αγοράς στον χώρο του GLP-1, τοποθετώντας το νέο της χάπι για την παχυσαρκία, τις στρατηγικές μειώσεις τιμών και το νέο υψηλής δόσης Wegovy για να ανταγωνιστεί την κορυφαία σε πωλήσεις ένεση παχυσαρκίας Zepbound του ανταγωνιστή της και το αντίστοιχο για τον διαβήτη Mounjaro.

Τα τελευταία χρόνια, τα φάρμακα της Lilly έχουν γίνει οι προτιμώμενες θεραπείες στον χώρο μεταξύ πολλών παρόχων και ασθενών λόγω της υψηλής αποτελεσματικότητάς τους. Αλλά η υψηλή δόση Wegovy, η οποία έδειξε μέση απώλεια βάρους περίπου 19%, είναι μια άμεση απάντηση σε αυτό.

Οι δύο φαρμακευτικές εταιρείες αγωνίζονται για το μερίδιο μιας παγκόσμιας αγοράς παχυσαρκίας που βρίσκεται σε καλό δρόμο για να φτάσει τα 120 δισ. δολάρια ετησίως έως το 2030, σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence.

Αν και η Novo ξεπέρασε την Lilly στην αγορά με την Wegovy, η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία έφτασε την Zepbound και τώρα έχει το προβάδισμα στις πωλήσεις. Η Novo εργάζεται υπερωρίες για να ανακτήσει το μερίδιο αγοράς, συνεργαζόμενη με εταιρείες τηλεϊατρικής και κυκλοφορώντας ένα νέο χάπι απώλειας βάρους που έχει αποδειχθεί εξαιρετικά δημοφιλές στους ασθενείς.