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Novo Nordisk: Θα λανσάρει φθηνότερο αντίγραφο του Ozempick στην αγορά της Νότιας Αφρικής

Η Novo Nordisk δήλωσε ότι το αντίγραφο χρησιμοποιεί το δραστικό συστατικό, τη διαδικασία παραγωγής και τη συσκευή ένεσης του Ozempic

World 17.07.2026, 19:55
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Novo Nordisk: Θα λανσάρει φθηνότερο αντίγραφο του Ozempick στην αγορά της Νότιας Αφρικής
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Η Novo Nordisk, θα λανσάρει ένα πιο προσιτό εγκεκριμένο αντίγραφο του φαρμάκου της για τον διαβήτη Ozempic στη Νότια Αφρική αργότερα αυτό το μήνα, σε συνεργασία με την εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης Acino, με στόχο την επέκταση της πρόσβασης των ασθενών.

Το φάρμακο, το οποίο χρησιμοποιεί την ίδια δραστική ουσία, τη σεμαγλουτίδη, με το Ozempic, θα κυκλοφορήσει στις 27 Ιουλίου και έχει καταχωριστεί από την Αρχή Ρύθμισης Προϊόντων Υγείας της Νότιας Αφρικής (SAHPRA) ως το μοναδικό εγκεκριμένο αντίγραφο σεμαγλουτίδης στη χώρα, όπως ανέφερε η δανική φαρμακευτική εταιρεία σε ανακοίνωσή της αργά την Πέμπτη.
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Ένα εγκεκριμένο αντίγραφο διαφέρει από τα γενόσημα, τα παρασκευασμένα κατά παραγγελία ή τα βιοϊσοδύναμα φάρμακα, καθώς παράγεται από τη Novo Nordisk και χρησιμοποιεί την ίδια δραστική φαρμακευτική ουσία, τη διαδικασία παρασκευής και τη συσκευή χορήγησης με το Ozempic, αλλά με διαφορετική ονομασία, ανέφερε η εταιρεία.

«Οι τιμές για το προϊόν αυτό θα ανακοινωθούν στην αγορά την επόμενη εβδομάδα, ωστόσο μπορώ να επιβεβαιώσω ότι το Extensior θα είναι φθηνότερο από τη (επώνυμη) σεμαγλουτίδη για χρήση στον διαβήτη τύπου 2», δήλωσε την Παρασκευή στο Reuters η Σάρα Νόρκρος, γενική διευθύντρια της Novo Nordisk Νότιας Αφρικής.

«Θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε την τιμολόγηση, καθώς στόχος μας είναι πάντα να βελτιώνουμε την πρόσβαση, παρέχοντας στους ασθενείς και στους επαγγελματίες υγείας επιπλέον θεραπευτικές επιλογές, διασφαλίζοντας όμως ότι διατηρούμε τα ίδια υψηλά πρότυπα ποιότητας», πρόσθεσε.

Η ζήτηση αυξάνεται ραγδαία στη Νότια Αφρική

Η ζήτηση για φάρμακα GLP-1, που χρησιμοποιούνται ευρέως για τον διαβήτη και την απώλεια βάρους, αυξήθηκε ραγδαία στη Νότια Αφρική πέρυσι, μετά την κυκλοφορία του best-seller Mounjaro της Eli Lilly  και στη συνέχεια του Wegovy της Novo.

Μην μπορώντας να αντέξουν οικονομικά τα φάρμακα, ορισμένοι ασθενείς στράφηκαν σε παρασκευασμένα αντίγραφα του φαρμάκου, ανοίγοντας έτσι μια γκρίζα αγορά για πολλά φαρμακεία και τοπικούς παραγωγούς, μια αγορά που οι ρυθμιστικές αρχές προσπαθούν να περιορίσουν λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

Νωρίτερα φέτος, η Novo μείωσε ορισμένες από τις τιμές του φαρμάκου Wegovy για να το καταστήσει πιο προσιτό, αλλά η εταιρεία δήλωσε ότι πιστεύει ότι το αντίγραφο του Ozempic θα κάνει το φάρμακο πολύ πιο προσιτό.
Το Extensior θα διατίθεται στις ίδιες δόσεις των 0,25 mg, 0,5 mg και 1 mg με το Ozempic, ανέφερε η  Σάρα Νόρκρος.

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