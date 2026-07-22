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Ασιατικά Χρηματιστήρια: Άνοδος με φρένο

Ο ευρύτερος δείκτης μετοχών Ασίας-Ειρηνικού της MSCI εκτός Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 2,11%

Ασία 22.07.2026, 10:15
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Ασιατικά Χρηματιστήρια: Άνοδος με φρένο
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Συνεδρίαση με μεταβολές πραγματοποιήθηκε στα ασιατικά χρηματιστήρια με τις μετοχές να λαμβάνουν ώθηση από μια ισχυρή συνεδρίαση στη Wall Street και τους επενδυτές να στρέφονται στις μετοχές των εταιρειών τεχνολογίας και ημιαγωγών. Ωστόσο οι απειλές από τους αντάρτες Χούθι για επέκταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ώθησαν τις τιμές του πετρελαίου προς τα πάνω, λειτουργώντας ως βαρίδι.

Ο ευρύτερος δείκτης μετοχών Ασίας-Ειρηνικού της MSCI εκτός Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 2,11%.

Στην Ασία, ο Kospi της Νότιας Κορέας ηγήθηκε των κερδών στην περιοχή, καταγράφοντας ενδοσυνεδριακά κέρδη που ξεπέρασαν το 6%. Ωστόσο στη συνέχεια περιόρισε την άνοδο στο 0,72%, ενώ ο Kosdaq αυξήθηκε κατά 2%.

Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας γύρισε αρνητικά με απώλειες 0,18%, ενώ ο Topix σημείωσε μικρή μεταβολή. Ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,34%. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,19%, ενώ ο CSI 300 αυξήθηκε κατά 0,15%.

Το πετρέλαιο

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 1,3% στα 92,22 δολάρια το βαρέλι, καθώς δύο πετρελαιοφόρα που μετέφεραν σαουδαραβικό αργό στην Ασία άλλαξαν πορεία στην Ερυθρά Θάλασσα την Τρίτη, μετά από απειλές επίθεσης από τους Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι είναι προσκείμενοι στο Ιράν.

«Οι χρηματιστηριακές αγορές αγνόησαν τους γεωπολιτικούς κινδύνους, εστιάζοντας αντ’ αυτού στις αποδόσεις του τεχνολογικού τομέα», έγραψαν οι αναλυτές της Westpac σε μια ερευνητική έκθεση. «Μετά από μεγάλες απώλειες τις τελευταίες ημέρες, οι μετοχές ημιαγωγών ανέκαμψαν».

Η προσοχή της αγοράς θα στραφεί στα κέρδη της Alphabet, η οποία αντιμετωπίζει αυξημένο έλεγχο λόγω της καθυστερημένης κυκλοφορίας ενός βασικού μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης και της Tesla που αναμένεται ευρέως να ανακοινώσει την πρώτη τριμηνιαία απώλεια μετρητών σε διάστημα άνω των δύο ετών.

Η ισοτιμία γιεν δολαρίου

Ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ, ο οποίος μετρά την ισχύ του δολαρίου έναντι έξι νομισμάτων, διατηρήθηκε κοντά στο υψηλό μιας εβδομάδας στα 101,14. Έναντι του γιεν το δολάριο ΗΠΑ παρέμεινε αμετάβλητο στα 163,17 γιεν, αφού την Τρίτη κατέγραψε υψηλό τεσσάρων δεκαετιών έναντι του ιαπωνικού νομίσματος.

Η υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας Σατσούκι Καταγιάμα δήλωσε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση παραμένει έτοιμη να αναλάβει «αποφασιστική δράση» στις αγορές συναλλάγματος εάν χρειαστεί, ενώ απέφυγε να σχολιάσει συγκεκριμένα επίπεδα συναλλάγματος.

Το υποτιμημένο γιεν και οι ραγδαίες τιμές του πετρελαίου ώθησαν τις εισαγωγές της Ιαπωνίας σε ιστορικό υψηλό τον Ιούνιο, αν και οι εξαγωγές ξεπέρασαν επίσης τις προσδοκίες, χάρη στην αυξημένη ζήτηση από κέντρα δεδομένων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και ένα αδύναμο νόμισμα που συνεχίζει να ενισχύει τις πωλήσεις στο εξωτερικό.

Η έκδοση 40ετών ιαπωνικών ομολόγων συγκέντρωσε την ισχυρότερη ζήτηση από τον Μάρτιο του 2025 καθώς οι ελκυστικές αποδόσεις προσέλκυσαν τον επενδυτικό ενδιαφέρον.

Ο λόγος προσφοράς προς κάλυψη διαμορφώθηκε σε 2,82 σε σύγκριση με 2,702 στην τελευταία έκδοση και μέσο όρο 12 μηνών 2,55.  Η αγορά ιαπωνικών ομολόγων σημείωσε μικρές μεταβολές μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης. Η απόδοση του 40ετούς ομολόγου κυμαίνεται γύρω στο 3,91%, αφού έφτασε στο ιστορικό υψηλό του 4,355% τον Μάιο.

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