Το τραπεζικό ράλι, το διπλό μήνυμα από ΤΕΡΝΑ, το νέο deal της CrediaBank, η φιέστα που μύρισε εκλογές και το… γκολ της LAMDA

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Τον πρωταγωνιστικό ρόλο που κρατούν σταθερά στη σκηνή της Λεωφόρου Αθηνών επιβεβαίωσαν για ακόμη μια φορά οι τράπεζες.

Πάνω από το 90% των συναλλαγών στη χθεσινή συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις μετοχές του FTSE 25, ενώ οι τέσσερις συστημικές τράπεζες συγκέντρωσαν περίπου το 58,5% του συνολικού τζίρου.

Ουσιαστικά, ο τραπεζικός κλάδος ήταν εκείνος που οδήγησε τον Γενικό Δείκτη στην άνοδο περίπου 2% και στην επιστροφή του πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων.

Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει ότι οι τράπεζες εξακολουθούν να αποτελούν πυλώνα που καθορίζει την πορεία της αγοράς. Όταν κινούνται ανοδικά, συμπαρασύρουν σχεδόν ολόκληρο το ταμπλό.

Τα αποτελέσματα

Όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, πίσω από τις αγορές κρύβεται η προεξόφληση των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου, τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Οι επενδυτές φαίνεται πως παίρνουν θέση πριν μιλήσουν οι διοικήσεις, θεωρώντας ότι οι επιδόσεις του κλάδου θα διατηρήσουν το θετικό αφήγημα που έχει χτιστεί τους τελευταίους μήνες.

Οι 2.500 μονάδες πάντως όπως επισημαίνουν αναλυτές και επενδυτές δεν είναι ο προορισμός. Αλλά ένα καινούργιο σημείο… δοκιμασίας για το αν η αγορά μπορεί να διατηρήσει το ανοδικό της μομέντουμ.

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Η διόρθωση που… έβγαλε κόσμο έξω

Έμπειροι χρηματιστηριακοί παράγοντες στέκονται και σε μία ακόμη παράμετρο. Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν συνολικά αρνητική, όμως οι δύο πρώτες συνεδριάσεις της νέας εβδομάδας κάλυψαν σχεδόν ολόκληρη τη διόρθωση.

Η τόσο γρήγορη αναστροφή της τάσης άφησε εκτός αρκετούς επενδυτές που είχαν επιλέξει να μειώσουν την έκθεσή τους κατά τη διάρκεια της υποχώρησης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ένα μέρος αυτών των κεφαλαίων ενδέχεται να επιστρέψει στην αγορά εφόσον οι τραπεζικές ανακοινώσεις επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες. Αυτό είναι το επόμενο στοίχημα για τη Λεωφόρο Αθηνών.

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Ορμούζ και Τραμπ

Αυτό δεν σημαίνει ότι το περιβάλλον είναι χωρίς… εμπόδια.

Ο μεγαλύτερος προβληματισμός εξακολουθεί να αφορά το διεθνές περιβάλλον. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτή πηγή αβεβαιότητας, ενώ οι υψηλές τιμές του πετρελαίου δυσκολεύουν το σενάριο νέας μείωσης των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες.

Και μέσα σε όλα αυτά αποκαλύφθηκε η πρόθεση του προέδρου Τραμπ να επιβάλει δασμούς μεταξύ 10% και 12,5% για 60 χώρες παρότι οι σύμβουλοί του τον προειδοποιούν να μην διακινδυνεύσει τις οικονομικές αναταράξεις του αρχικού εμπορικού πολέμου εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών.

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Το καμπανάκι Ντίμον

Είχε προηγηθεί το… καμπανάκι του Τζέιμι Ντίμον. Ο επικεφαλής της JPMorgan προειδοποίησε ότι οι επενδυτές υποτιμούν τους γεωπολιτικούς και δημοσιονομικούς κινδύνους και ξεκαθάρισε πως, στις σημερινές αποτιμήσεις, δεν θα αγόραζε ούτε μετοχές ούτε μακροπρόθεσμα αμερικανικά ομόλογα. Δεν είναι η πρώτη φορά που εκπέμπει σήμα προσοχής. Μέχρι στιγμής, πάντως, οι αγορές δείχνουν να τον αγνοούν.

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Η ΤΕΡΝΑ στη Ρουμανία

Χθες έγινε γνωστό ότι η ΤΕΡΝΑ, υπέγραψε στο Βουκουρέστι τη σύμβαση για το σιδηροδρομικό έργο Filiași – Igiroasa (Lot 2). Οι υπογραφές έπεσαν ανάμεσα στην Εθνική Εταιρεία Σιδηροδρόμων της Ρουμανίας (CFR) και την κοινοπραξία TrackWorks στην οποία συμμετέχουν ο κατασκευαστικός βραχίονας του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με ποσοστό 74% και η Alstom Romania. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 380 εκατ. ευρώ.

Το Lot 2 αφορά τον σχεδιασμό και την πλήρη ανάταξη του τμήματος από Filiași έως Igiroasa, μήκους περίπου 44 χιλιομέτρων, στο πλαίσιο του ευρύτερου έργου αναβάθμισης της γραμμής Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebeș.

Το διπλό μήνυμα

Τις διαδικασίες για την ανάληψη του έργου έτρεξε για λογαριασμό της ΤΕΡΝΑ ο CEO Χρήστος Παναγιωτόπουλος. Ένα από τα πλέον έμπειρα στελέχη της κατασκευαστικής αγοράς.

Το μήνυμα που έρχεται από αυτήν την σύμβαση είναι διπλό.

Το πρώτο μήνυμα έχει να κάνει με το ό,τι η ΤΕΡΝΑ επεκτείνει τη δραστηριότητα της στη Ρουμανία και χτίζοντας μάλιστα ένα ανεκτέλεστο υπόλοιπο της τάξης των 800 εκατ. ευρώ. Η κοινοπραξία να θυμίσω ότι είχε υπογράψει και τη σύμβαση για το πρώτο τμήμα (Lot 1) του άξονα, από Craiova έως Filiași, προϋπολογισμού 410 εκατ. ευρώ.

Το δεύτερο μήνυμα αφορά στην εξωστρεφή πορεία της ΤΕΡΝΑ. Η κατασκευαστική εταιρεία μέλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανοίγει τους δρόμους εκτός συνόρων…

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Η συνεργασία CrediaBank – BNP Baribas

Ονόματα – κολοσσοί της διεθνούς αγοράς μπαίνουν στη λίστα των συνεργασιών της CrediaBank. Για πρώτη φορά ελληνική τράπεζα προχωρά σε συνεργασία Wealth Management με την γαλλική BNP Baribas, αναβαθμίζοντας όχι μόνο τη στρατηγική Wealth Management της τράπεζας στην Ελλάδα, αλλά προετοιμάζοντας και την επόμενη ημέρα στη Μάλτα μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της HSBC Malta, καθώς προβλέπεται να επεκταθεί και στην τοπική αγορά. Παράλληλα, η συνεργασία με την BNP Paribas Asset Management αναμένεται να επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της, μέσω της ανάπτυξης σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών.

Η πρωτιά

Την ίδια στιγμή, η CrediaBank έγινε η δεύτερη ελληνική τράπεζα και η πρώτη μη συστημική στην Ευρώπη που εντάσσεται στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την Ασφάλεια και την Άμυνα. Η συμμετοχή αυτή εξασφαλίζει χρηματοδότηση έως 100 εκατ. ευρώ, η οποία μέσω μόχλευσης μπορεί να κινητοποιήσει συνολικά έως και 200 εκατ. ευρώ για επενδύσεις κι αναδεικνύει τη στρατηγική επιλογή της CrediaBank για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και μάλιστα σε έναν κλάδο που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη γεωπολιτική και επενδυτική σημασία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

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Φιέστα

Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση όσο κυλάει αντίστροφα ο χρόνος για τις εθνικές εκλογές τόσο όπως όλα δείχνουν θα κορυφώνουν φιέστες κι εκδηλώσεις. Με κάθε αφορμή με κάθε ευκαιρία θα επιδιώκουν να προβάλλουν κι ένα έργο και να προσπαθούν να χτίσουν ένα αφήγημα…

Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026 – 2030 και τους διαθέσιμους για έργα πόρους 27 δισ. ευρώ ήταν μία τέτοια.

Η ουσία

Πέρα από τις επισημάνεις που έκανε ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος σχετικά με τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων τη σκυτάλη πήρε και ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος.

«Για τον επιχειρηματικό κόσμο, το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η διάθεση των πόρων, αλλά κυρίως η ταχύτητα, η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια στην αξιοποίησή τους. Κάθε ευρώ πρέπει να μετατρέπεται σε παραγωγικές επενδύσεις, καλύτερες υποδομές, περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας και ισχυρότερες ελληνικές επιχειρήσεις…» σημείωσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Και βέβαια ο Μπρατάκος πρόσθεσε και την αναγκαιότητα της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα χρηματοδοτικά εργαλεία…

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Το νέο γήπεδο της LAMDA

Μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού και ενώ το ενδιαφέρον ήταν στραμμένο στο Μουντιάλ, η LAMDA Development άνοιξε το The Ellinikon Sports Park.

Συγκεκριμένα, το Sports Park του Ελληνικού παραδόθηκε στο κοινό στις 20 Ιουλίου ένα εικοσιτετράωρο μετά την έκβαση του τελικού, όπου η Ισπανία σήκωσε το βαρύ τρόπαιο του παγκόσμιου πρωταθλήματος.

O συμβολισμός της παράδοσης του αθλητικού πάρκου του Ελληνικού, προφανώς και δεν είναι τυχαίος. Τα μεγάλα και σύγχρονα γήπεδα του Μουντιάλ έχουν αποτυπωθεί στο φίλαθλο κοινό και όχι μόνο.

Η εταιρεία είχε φροντίσει ήδη από τους ημιτελικούς να φέρει τον κόσμο στον νέο χώρο, στήνοντας τρεις γιγαντοοθόνες και διοργανώνοντας εκδηλώσεις για την παρακολούθηση των αγώνων.

Το The Ellinikon Sports Park εκτείνεται σε 287.000 τετραγωνικά μέτρα, εκ των οποίων περίπου 115.000 τετραγωνικά είναι χώροι πρασίνου.

Η πραγματική του εικόνα όμως υπερβαίνει ακόμα και το μέγεθος του, καθώς φιλοδοξεί να γίνει το νέο τοπόσημο της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ένας αθλητικός προορισμός που θα αλλάξει ότι γνωρίζαμε, ως τώρα, για τα αθλητικά πάρκα.

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Το post της Γκεοργκίβεα

Ενδιαφέρον είχε η παρέμβαση της επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα για την ευρωπαϊκή οικονομία με ανάρτηση στο LinkedIn. Το μήνυμα ήταν σαφές: η Ευρώπη δεν στερείται αποταμιεύσεων, αλλά μηχανισμών που θα τις μετατρέψουν σε επενδύσεις.

Η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, η ενίσχυση του venture capital και ένα πιο φιλικό περιβάλλον για την καινοτομία μπορούν, σύμφωνα με την επικεφαλής του ΔΝΤ, να προσθέσουν σημαντική ώθηση στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ. Οι Βρυξέλλες πάντως έχουν μπροστά τους ακόμη αρκετή δουλειά.