Zakcret: Εισέρχεται στην κυπριακή αγορά – Τα πλάνα για περαιτέρω επέκταση

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Στην κυπριακή αγορά εισέρχεται η Zakcret, αποσκοπώντας να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία στο αγοραστικό κοινό μέσα από διεθνή brands και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.

Με σημείο αναφοράς το «Moving Forward, Together», η επιχείρηση επενδύει αδιάλειπτα στην εξέλιξη, την καινοτομία και τη δημιουργία ισχυρών σχέσεων με τις τοπικές κοινωνίες – με πιο πρόσφατο παράδειγμα της στρατηγικής αυτής την είσοδο στην αγορά της Κύπρου.

«Με περισσότερα από 50 χρόνια πορείας στον χώρο του αθλητισμού και του sportswear, επεκτείνουμε την παρουσία μας στην Κύπρο, φέρνοντας μαζί μας την εμπειρία, το πάθος και τη φιλοσοφία που μας χαρακτηρίζουν από το 1975. Η είσοδός μας στην κυπριακή αγορά αποτελεί ένα σημαντικό στρατηγικό βήμα ανάπτυξης, με στόχο να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη αγοραστική εμπειρία, κορυφαία διεθνή brands και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή», επισημαίνει η εταιρεία στην ανάρτηση στο LinkedIn.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Zakcret, αυτό είναι το πρώτο βήμα για μια νέα φάση επέκτασης, καθώς ήδη σχεδιάζονται τα επόμενα βήματα για περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας.

Η εξέλιξη της Zakcret…

Με τη διοίκηση της Zakcret υπό τον Τιμόθεο Χαϊκάλη, η ελληνική αλυσίδα με αθλητικά πέτυχε να αναπτύξει τουλάχιστον 36 φυσικά καταστήματα και πάνω από 250 σημεία παραλαβής σε όλη την Ελλάδα, με συνεχή ανοδική πορεία ακόμη και πέντε δεκαετίες μετά την ίδρυσή της, το 1975.

Το 2018 επέκτεινε τη διείσδυσή της στην αγορά, με τα εξειδικευμένα καταστήματα Sneaker Cage και το sneakercage.gr, διαθέτοντας premium και exclusive προϊόντα για τους λάτρεις των sneakers. Παράλληλα, με το μεγαλύτερο αθλητικό Outlet Center στην Αττική και το outletcenter.gr, διαθέτει τα προϊόντα της σε χαμηλές τιμές.

…και η συνεργασία με τον Νίκο Γκάλη

Ορόσημο για την πορεία της εταιρείας ήταν η σύμπραξη με το brand NG του Νίκου Γκάλη σε μια αποκλειστική συνεργασία, που αποφάσισε η αλυσίδα να «βγάλει στον αέρα» με αφορμή τα 50 της χρόνια.

Με κοινή αφετηρία το 1975 -χρονιά δημιουργίας της εταιρείας αλλά και χρονιά που ο Γκάλης ξεκίνησε την πανεπιστημιακή του καριέρα στο Seton Hall- η συλλογή Nick Galis που διατίθεται σε φυσικά καταστήματα και ηλεκτρονικά καταστήματα, περιλαμβάνει ανδρικές κοντομάνικες μπλούζες με την υπογραφή του Νίκου Γκάλη, ανδρικές εμφανίσεις μπάσκετ με το νούμερο 4 που φορούσε ο παίκτης της Εθνικής Ελλάδος, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη το θρυλικό 1987.

Επισημαίνεται ότι με την ευκαιρία των 50 ετών από την ίδρυσή της επιτεύχθηκαν νέες εμπορικές συμφωνίες με σκοπό να ενισχύσουν την εξωστρέφεια, την αύξηση του τζίρου και την καλυτέρευση όλων των δεικτών.